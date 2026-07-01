ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ

ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область в Прикамье и в Западном Приуралье.

Вклю­ча­ла зем­ли Северного При­ка­мья от реки Пе­чо­ра и озера Чу­сов­ское на се­ве­ре до впа­де­ния реки Чу­со­вая в Ка­му на юге и от ис­то­ка Ка­мы на за­па­де до Ураль­ских гор на вос­то­ке. Центр - город Чер­дынь.

Впер­вые тер­ри­то­рии «по Ка­ме ре­ке» упо­ми­на­ют­ся в Нов­го­род­ской пер­вой ле­то­пи­си в 1324 году при опи­са­нии по­след­ней по­езд­ки в Ор­ду московского князя Юрия Да­ни­ло­ви­ча. Фор­маль­но до 1471 года Пермская земля яв­ля­лась дан­ни­че­ской тер­ри­то­ри­ей Нов­го­род­ской рес­пуб­ли­ки . Около 1430 года на реке Усол­ка на­ча­лась вы­вар­ка со­ли (так называемой пер­мян­ки) и об­ра­зо­ва­лось се­ле­ние Соль-Кам­ская (ны­не Со­ли­камск), позд­нее в XVII - начале XVIII веков эти зем­ли яв­ля­лись круп­ней­шим цен­тром русского со­ле­ва­ре­ния. На про­тя­же­нии 1450-1500-х годов про­ис­хо­дил про­цесс вклю­че­ния Пермской земли в со­став Мо­с­ков­ско­го ве­ли­ко­го кня­же­ст­ва (с 1478 года Русского государства). В 1450-х - 1481 годах в Чер­ды­ни из­вес­тен князь Ми­ха­ил Ер­мо­лич (Ер­мо­лае­вич) (про­ис­хо­дил, по всей ви­ди­мо­сти, из ро­до-пле­мен­ной зна­ти Ма­лой Пер­ми; по мне­нию ря­да ис­сле­до­ва­те­лей, яв­лял­ся на­ме­ст­ни­ком вел. кня­зей мо­с­ков­ских). Ми­ха­ил Ер­мо­лич при­зна­вал сю­зе­ре­ни­тет великого кня­зя мо­с­ков­ско­го, од­на­ко от­ка­зал­ся от уча­стия в ка­зан­ско-русской вой­не 1467-1469 годов, в 1467 году совместно с вят­ча­на­ми со­вер­шил по­ход на во­гу­лов (ман­си). Пер­вая по­пыт­ка хри­стиа­ни­за­ции ко­ми-пер­мя­ков в 1455 году окон­чи­лась не­уда­чей (перм­ский епископ Пи­ти­рим был убит во вре­мя втор­же­ния во­гу­лов). С 1462 года уси­лия перм­ско­го епископа Ио­ны при­ве­ли к воз­ник­но­ве­нию на тер­ри­то­рии Пермской земли хра­мов и мо­на­сты­рей (пер­вый на Ура­ле - Ио­ан­но-Бо­го­слов­ский момастырь ос­но­ван в 1462 году в Чер­ды­ни). В 1472 году по­ход на Пермскую землю со­вер­шил от­ряд московских войск из Великого Ус­тю­га под ко­мандованием князя Ф.Д. Пё­ст­ро­го, ко­то­рый раз­гро­мил основные си­лы ко­ми-пер­мя­ков. Со­еди­нив­шись с от­ря­дом Г. Не­ли­до­ва, князь Ф.Д. Пё­ст­рый ос­но­вал при впа­де­нии реки Пок­ча в реку Кол­ва го­ро­док По­кча, став­ший опор­ным пунк­том московских вла­стей в Пермской земле. Князь Ми­ха­ил Ермо­лич и многие дру­гие пред­ста­ви­те­ли ме­ст­ной зна­ти по­па­ли в плен и бы­ли от­прав­ле­ны в Мо­ск­ву, от­ку­да они вско­ре воз­вра­ти­лись (князь Ми­ха­ил Ер­мо­лич про­дол­жил пра­вить как «слу­га» великого кня­зя мо­с­ков­ско­го). Пермская земля не­од­но­крат­но стра­да­ла от опус­то­ши­тель­ных на­бе­гов во­гу­лов, ос­тя­ков и си­бир­ских та­тар (1481, 1505, 1531, 1539, 1547, 1572, 1573, 1581, 1582 годы). Во вре­мя на­бе­га пе­лым­ско­го князя Асы­ки по­гиб князь Ми­ха­ил Ер­мо­лич, ему на­сле­до­вал его сын Мат­вей Ми­хай­ло­вич. Ко­ми-пер­мя­ки при­ни­ма­ли уча­стие в по­хо­дах московских вое­вод на юг­ру (1482, 1485, 1499 годы) и во­гу­лов (1484 год).

Окон­ча­тель­ное при­сое­ди­не­ние Пермской земли к Русскому государству про­изош­ло в 1505 году по­сле на­зна­че­ния великим князем мо­с­ков­ским Ива­ном III Ва­силь­е­ви­чем на­ме­ст­ни­ком в Пермскую землю князя Ва­си­лия Ан­д­рее­ви­ча Ков­ра, су­мев­ше­го в том же го­ду от­ра­зить на­па­де­ние си­бир­ских та­тар. В это же вре­мя великий князь Ва­си­лий III Ива­но­вич вы­дал так называемую Ве­ли­ко­перм­скую ус­тав­ную гра­мо­ту (под­твер­жде­на и до­пол­не­на ца­рём Ива­ном IV Ва­силь­е­ви­чем Гроз­ным в 1553 году), за­фик­си­ро­вав­шую пол­но­мо­чия на­ме­ст­ни­ка и во­лос­те­лей на тер­ри­то­рии Пермской земли. В 1535 году в Чер­ды­ни воз­ве­дён де­ревянный кремль, к началу XVII века мощ­ная де­ревянная кре­пость су­ще­ст­во­ва­ла так­же в Со­ли-Кам­ской.

Ос­вое­ние тер­ри­то­рии Пермской земли рез­ко ус­ко­ри­лось по­сле вы­да­чи в 1558 году ца­рём Ива­ном IV жа­ло­ван­ной гра­мо­ты Стро­га­но­вым на перм­ские вот­чи­ны, цен­тром ко­то­рых сна­ча­ла бы­ла Пыс­кор­ская сло­бо­да (в 1560 году Стро­га­но­вы ос­но­ва­ли Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский Пыс­кор­ский монастырь), а за­тем Орёл-го­ро­док, ос­но­ван­ный в 1564 году в устье реки Яй­ва. С 1570-х годов в го­ро­дах на тер­ри­то­рии Пермской земли дей­ст­во­ва­ло вое­вод­ское управ­ле­ние. Ле­том 1582 года объ­е­ди­нён­ное та­та­ро-во­гуль­ское вой­ско под ко­мандованием си­бир­ско­го ца­ре­ви­ча Али и пе­лым­ско­го князя Аб­ле­ги­ри­ма раз­гра­би­ло Соль-Кам­скую и вы­ре­за­ло всё её на­се­ле­ние, Чер­дынь бы­ла взя­та в оса­ду. Эти со­бы­тия ста­ли од­ной из при­чин по­хо­да Ер­ма­ка Ти­мо­фее­ви­ча в Си­бирь. В 1606 году Стро­га­но­вы при­сту­пи­ли к воз­ве­де­нию на Ка­ме, ме­ж­ду Ор­лом-го­род­ком и Спа­со-Пре­об­ра­жен­ским Пыс­кор­ским монастырём, сло­бо­ды Но­вое Усо­лье - но­во­го цен­тра сво­ей вот­чи­ны (ны­не город Усо­лье).

На тер­ри­то­рии Пермской земли раз­ви­ва­лись со­ле­ва­ре­ние, охо­та, ры­бо­лов­ст­во, су­до­строе­ние, куз­неч­ное и гон­чар­ное про­из­вод­ст­во. Жи­те­ли Пермской земли ак­тив­но уча­ст­во­ва­ли в за­щи­те и ос­вое­нии вновь во­шед­ших в со­став Русского государства зе­мель на восточном скло­не Ура­ла и в Западной Си­би­ри. Из рай­онов ран­не­го русского за­се­ле­ния (Чер­дын­ско­го и Со­ли­кам­ско­го уез­дов) шёл от­ток на­се­ле­ния на тер­ри­то­рии Среднего Ура­ла и Западной Си­би­ри. На­ря­ду с этим в XVI-XVII веках про­ис­хо­ди­ло мас­штаб­ное пе­ре­се­ле­ние в Пермскую землю из рай­онов бас­сей­на Сев. Дви­ны и За­оне­жья. С XVII века ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние в ре­гио­не по­лу­чи­ла перм­ская де­ре­вян­ная скульп­ту­ра.

Упот­реб­ле­ние в официальных до­ку­мен­тах на­зва­ний «Перм­ская зем­ля» и «Пермь Ве­ли­кая» по­сте­пен­но пре­кра­ти­лось по­сле гу­берн­ской ре­фор­мы 1708 года, ко­гда тер­ри­то­рия Пермской земли во­шла в со­став Си­бир­ской гу­бер­нии.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)