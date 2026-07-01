ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ
ПЕРМСКАЯ ЗЕМЛЯ - историческая область в Прикамье и в Западном Приуралье.
Включала земли Северного Прикамья от реки Печора и озера Чусовское на севере до впадения реки Чусовая в Каму на юге и от истока Камы на западе до Уральских гор на востоке. Центр - город Чердынь.
Впервые территории «по Каме реке» упоминаются в Новгородской первой летописи в 1324 году при описании последней поездки в Орду московского князя Юрия Даниловича. Формально до 1471 года Пермская земля являлась даннической территорией Новгородской республики. Около 1430 года на реке Усолка началась выварка соли (так называемой пермянки) и образовалось селение Соль-Камская (ныне Соликамск), позднее в XVII - начале XVIII веков эти земли являлись крупнейшим центром русского солеварения. На протяжении 1450-1500-х годов происходил процесс включения Пермской земли в состав Московского великого княжества (с 1478 года Русского государства). В 1450-х - 1481 годах в Чердыни известен князь Михаил Ермолич (Ермолаевич) (происходил, по всей видимости, из родо-племенной знати Малой Перми; по мнению ряда исследователей, являлся наместником вел. князей московских). Михаил Ермолич признавал сюзеренитет великого князя московского, однако отказался от участия в казанско-русской войне 1467-1469 годов, в 1467 году совместно с вятчанами совершил поход на вогулов (манси). Первая попытка христианизации коми-пермяков в 1455 году окончилась неудачей (пермский епископ Питирим был убит во время вторжения вогулов). С 1462 года усилия пермского епископа Ионы привели к возникновению на территории Пермской земли храмов и монастырей (первый на Урале - Иоанно-Богословский момастырь основан в 1462 году в Чердыни). В 1472 году поход на Пермскую землю совершил отряд московских войск из Великого Устюга под командованием князя Ф.Д. Пёстрого, который разгромил основные силы коми-пермяков. Соединившись с отрядом Г. Нелидова, князь Ф.Д. Пёстрый основал при впадении реки Покча в реку Колва городок Покча, ставший опорным пунктом московских властей в Пермской земле. Князь Михаил Ермолич и многие другие представители местной знати попали в плен и были отправлены в Москву, откуда они вскоре возвратились (князь Михаил Ермолич продолжил править как «слуга» великого князя московского). Пермская земля неоднократно страдала от опустошительных набегов вогулов, остяков и сибирских татар (1481, 1505, 1531, 1539, 1547, 1572, 1573, 1581, 1582 годы). Во время набега пелымского князя Асыки погиб князь Михаил Ермолич, ему наследовал его сын Матвей Михайлович. Коми-пермяки принимали участие в походах московских воевод на югру (1482, 1485, 1499 годы) и вогулов (1484 год).
Окончательное присоединение Пермской земли к Русскому государству произошло в 1505 году после назначения великим князем московским Иваном III Васильевичем наместником в Пермскую землю князя Василия Андреевича Ковра, сумевшего в том же году отразить нападение сибирских татар. В это же время великий князь Василий III Иванович выдал так называемую Великопермскую уставную грамоту (подтверждена и дополнена царём Иваном IV Васильевичем Грозным в 1553 году), зафиксировавшую полномочия наместника и волостелей на территории Пермской земли. В 1535 году в Чердыни возведён деревянный кремль, к началу XVII века мощная деревянная крепость существовала также в Соли-Камской.
Освоение территории Пермской земли резко ускорилось после выдачи в 1558 году царём Иваном IV жалованной грамоты Строгановым на пермские вотчины, центром которых сначала была Пыскорская слобода (в 1560 году Строгановы основали Спасо-Преображенский Пыскорский монастырь), а затем Орёл-городок, основанный в 1564 году в устье реки Яйва. С 1570-х годов в городах на территории Пермской земли действовало воеводское управление. Летом 1582 года объединённое татаро-вогульское войско под командованием сибирского царевича Али и пелымского князя Аблегирима разграбило Соль-Камскую и вырезало всё её население, Чердынь была взята в осаду. Эти события стали одной из причин похода Ермака Тимофеевича в Сибирь. В 1606 году Строгановы приступили к возведению на Каме, между Орлом-городком и Спасо-Преображенским Пыскорским монастырём, слободы Новое Усолье - нового центра своей вотчины (ныне город Усолье).
На территории Пермской земли развивались солеварение, охота, рыболовство, судостроение, кузнечное и гончарное производство. Жители Пермской земли активно участвовали в защите и освоении вновь вошедших в состав Русского государства земель на восточном склоне Урала и в Западной Сибири. Из районов раннего русского заселения (Чердынского и Соликамского уездов) шёл отток населения на территории Среднего Урала и Западной Сибири. Наряду с этим в XVI-XVII веках происходило масштабное переселение в Пермскую землю из районов бассейна Сев. Двины и Заонежья. С XVII века широкое распространение в регионе получила пермская деревянная скульптура.
Употребление в официальных документах названий «Пермская земля» и «Пермь Великая» постепенно прекратилось после губернской реформы 1708 года, когда территория Пермской земли вошла в состав Сибирской губернии.