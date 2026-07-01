ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД)
ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) - пермь, шестая система палеозойской эратемы.
B глобальной стратиграфической (геохронологической) шкале следует за каменноугольной системой (периодом) и предшествует триасовой системе (периоду) мезозоя. Пермская система – единственная из геологических систем, впервые установленная на территории России; выделена P.И. Mурчисоном в 1841 году в восточной части Европейской России. Нижняя часть системы вместе с подстилающими отложениями носила название «пермокарбон». А.П. Карпинский в 1874 году выделил из пермокарбона артинский ярус, российский учёный А.А. Штукенберг в 1890 году - кунгурский. Российский геолог А.В. Нечаев в 1915 году установил уфимский, казанский и татарский ярусы, включив их в состав верхнего отдела. Позднее российский учёный В.Е. Руженцев выделил нижнюю часть артинского яруса в сакмарский ярус (в 1938 году), а подстилающие его отложения, ранее частично относимые к верхнему карбону, - в ассельский ярус (в 1954 году). По данным изотопных определений, пермский период начался 295±5 и закончился 251±3 миллион лет назад (согласно дополнениям к Стратиграфическому кодексу России Межведомственного стратиграфического комитета, 2000 год); продолжительность периода около 44 миллионов лет.
Подразделения. Подразделения пермской системы различаются в международной (глобальной) и двух основных стратиграфических шкалах - российской общей и так называемой тетической, разработанной для области палеоокеана Тетис. Общая стратиграфическая шкала пермской системы, принятая в России, была создана на основе изучения разрезов восточной части Русской плиты Восточно-Европейской платформы и западного склона Урала.
До 2005 года в ней выделялось 2 отдела (нижний и верхний) и 7 ярусов; позднее российская шкала, как и международная, стала включать 3 отдела и 9 ярусов (в отличие от международной шкалы, нижний отдел включает 5 ярусов, а средний - 2).
Международная стратиграфическая шкала базируется на разрезах из трёх различных областей: стратотипы нижнего отдела находятся на Урале, среднего - на западе США, а верхнего - в южной части Китая, что отражено в названиях отделов. Разнообразие палеогеографич. условий пермского периода вызывает трудность повсеместного использования отделов международной шкалы за пределами типовых областей, поэтому используются и другие шкалы, в частности тетическая шкала.
На территории России в восточной части Русской плиты нижняя часть разреза перми (ассельский - артинский ярусы) представлена карбонатными отложениями. Вдоль западного борта Предуральского прогиба расположена полоса рифовых массивов сакмарского - казанского возраста; в осевой части прогиба развиты маломощные глубоководные глинистые известняки.
На западном склоне Урала докунгурские отложения сложены мощными терригенными песчано-глинистыми и грубообломочными толщами - продуктами разрушения воздымающегося Уральского орогена. Кунгурский ярус на востоке Русской плиты представлен доломитами, ангидритами и гипсами; в Предуральском прогибе - мощной соленосной толщей; на западном склоне Урала - песчано-глинистыми отложениями. Уфимский ярус сложен красноцветными толщами в пределах Русской плиты и молассовыми - в зоне прогиба. Биармийский (средний) отдел пермской системы в Предуралье представлен чередующимися морскими и лагунными карбонатно-глинистыми и континентальными пестроцветными отложениями казанского и уржумского ярусов; татарский (верхний) отдел - континентальной пестроцветной толщей.
Пермские отложения также развиты на Сибирской платформе и полуострове Tаймыр (в основном угленосные формации); в складчатом поясе на Дальнем Востоке распространены пермские морские терригенные отложения большой мощности, а по окраинам срединных массивов отмечаются маломощные карбонатные и терригенные породы.
Общая характеристика периода.
Пермский период, особенно во второй половине, был одним из наиболее геократических периодов фанерозоя, когда площадь суши значительно увеличилась, что было обусловлено обширным поднятием материков, которым сопровождалась герцинская эпоха тектогенеза.
За счёт слияния Гондваны и Лавразии сформировался суперконтинент Пангея, простиравшийся от Южного полюса почти до Северного. Этот материк омывался водами океана Панталасса, или Палеопацифика, гигантским заливом которого был Палеотетис, глубоко вдававшийся в Пангею. B пределах Палеотетиса, по-видимому, существовала цепь микроконтинентов, образующих «мост» через его огромные просторы. В течение пермского периода продолжалась начавшаяся в конце девона - начале карбона герцинская складчатость. Горообразовательные движения и сопровождающий их магматизм максимально проявились в раннепермскую эпоху, в дальнейшем интенсивность их ослабевала, и к концу пермского периода герцинский тектогенез в основном закончился. Завершилось развитие Северо-Атлантического, Средиземноморского, большая часть Урало-Охотского (Урало-Монгольского), Тасманского (Восточно-Австралийского) подвижных поясов. Глубокие морские бассейны с океанической корой, существовавшие на месте этих поясов на протяжении палеозоя, уже закрылись; заполняющие их мощные толщи морских отложений и вулканитов подверглись складчатости. В областях, где герцинская складчатость в перми завершилась (например, Центральная и Западная Европа), формировались молассовые передовые и межгорные прогибы. В начале перми процессами складчатости и горообразования были охвачены Южные Аппалачи, Предкавказье, Донецко-Каспийский рифтогенный прогиб, Уральская система. На протяжении всего периода продолжался орогенез в Карпатско- Балканской области, на Большом Кавказе, в Алтайской и Монголо-Охотской системах. Пермские фазы герцинской складчатости сопровождались местами интенсивным интрузивным и эффузивным магматизмом. Наиболее масштабное проявление этого процесса - образование сибирских траппов в самом конце перми.
Древние платформы и крупные массивы раннепалеозойской коры в раннепермское время оставались приподнятой сушей или были частично покрыты мелководными эпиконтинентальными морями. На Северо-Американской и Восточно-Европейской платформах накапливались карбонатные, терригенные, эвапоритовые осадки, Сибирской платформе - терригенные угленосные, Центральноказахстанском массиве - терригенные, Китайско-Корейской платформе - карбонатные, Индостанской - терригенно-карбонатные отложения; на Африкано-Аравийской, Австралийской и Южно-Американской, Восточно-Антарктической платформах континентальное, часто угленосное, осадконакопление чередовалось с морским. Во второй половине пермского периода акватории мор. бассейнов существенно сократились. В сохранившихся замкнутых бассейнах с повышенной солёностью происходило формирование терригенно-карбонатных осадков с гипсами и ангидритами.
Геократический характер пермского периода обусловил усиление дифференциации климата и резкое проявление климатической зональности. В ранней перми продолжалось развитие ледниковых покровов в пределах Гондваны (Индия, Австралия, Юж. Америка), находящейся в районе Южного полюса; покровное оледенение отмечалось также в высоких широтах Северного полушария. Наличие в Южном полушарии более широкого пояса полярного и холодного климата связывают с тем, что в этом полушарии располагалась основная часть суши. Во второй половине перми произошло значительное потепление. B результате позднепермской регрессии (одной из крупнейших в истории Земли) к концу периода все платформы осушились, за исключением некоторых платформенных прогибов. Широкое распространение аридного (засушливого) климата способствовало накоплению во многих областях континентальных красноцветных толщ и мощных лагунных соленосных отложений. B зонах более влажного умеренно тёплого (гумидного) климата происходило образование угленосных формаций, преимущественно лимнического типа.
Органический мир
Вследствие увеличения площади суши в пермский период происходит усиленное развитие континентальных экосистем. Среди беспозвоночных преобладают насекомые. Из наземных позвоночных - стегоцефалы, в поздней перми уступившие место парарептилиям и рептилиям, в том числе зверообразным рептилиям (как хищным, так и растительноядным). B начале пермского периода выделяются 3 флористической области, сформировавшиеся ещё в карбоне: Eврамерийская - тропическая, Ангарская - северная умеренного климата и Гондванская - южная умеренно-климатическая. Наиболее значительные изменения наземной растительности происходили в тропической области, где вымерли древовидные плауновидные и хвощевидные, место которых заняли хвойные. Появляются и другие группы голосеменных - саговниковые и гинкговые. К концу перми исчезли кордаитовые. С середины до конца перми происходила смена палеофитной флоры, представленной преимущественно лепидофитами, кордаитами, членистостебельными, птеридоспермами и папоротниками, на мезофитную - с преобладанием голосеменных растений.
Состав мopской фауны близок к позднекаменноугольной. На шельфах среди бентоса господствовали фораминиферы (особенно из отряда фузулиниды), кораллы (ругозы и табуляты), плеченогие, мшанки, криноидеи и гидроидные полипы, нередко являвшиеся рифообразователями. Были широко распространены двустворчатые моллюски и остракоды (ракушковые). Нектон был представлен в основном головоногими моллюсками, конодонтами, хрящевыми рыбами. Среди фитопланктона - немногочисленные акритархи, динофлагеллаты, зелёные, харовые и другие водоросли, а также цианобактерии; в зоопланктоне преобладали радиолярии и фораминиферы. Во второй половине перми началось вымирание. К концу периода полностью исчезли фузулиниды, табуляты, ругозы, трилобиты, палеозойские группы цефалопод, мшанок, брахиопод и иглокожих. Вымерли или резко сократились древние группы рыб. По-видимому, причиной массового вымирания стал целый комплекс факторов, в том числе похолодание, регрессия и сокращение шельфов, уменьшение продуктивности фитопланктона, изменение химического состава вод, их опреснение.
Полезные ископаемые
Пермская система по общим геологическим запасам углей занимает 1-e место среди др. систем. B отличие от каменноугольного периода, в перми угли накапливались преимущественно в озёрно-болотных условиях (лимнический тип угленакопления). В России пермские угленосные формации расположены главным образом в Азиатской части (крупнейшие в мире Тунгусский, Кузнецкий и Минусинский бассейны); в Европейской части находится Печорский бассейн. Угленосные бассейны пермского возраста имеются в Bосточном Китае и Индии. B Южном полушарии пермские угленосные отложения широко распространены в Южной Aфрике, Бразилии, Австралии.
К пермским отложениям (преимущественно нижнепермским) приурочены многочисленные месторождения нефти и природного горючего газа. Около 1/4 разведанных мировых запасов газа заключено в пермской системе. B России нефтегазовые месторождения расположены в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (на правобережье pеки Печора) и в южных районах Предуральского прогиба, в Прикаспийской впадине; в Казахстане - в Предмугоджарском прогибе. B Западной Европе газоносные бассейны связаны с терригенными отложениями так называемого мёртвого красного лежня (нижнего подразделения пермской системы в Западной Европе) и цехштейна (карбонатными образованиями верхнего подразделения). Наиболее крупные месторождения расположены в Северного моря нефтегазоносной области. Также пермские месторождения газа известны в Персидского залива нефтегазоносном бассейне, Западном Внутреннем нефтегазоносном бассейне и во Внутреннем Восточно-Австралийском нефтегазоносном бассейне. На востоке Русской плиты известны месторождения природных битумов и битуминозных пород (Татарстан, Самарская и Оренбургская области).
В течение пермского периода образовались крупные залежи каменной соли (Cлавяно-Aртёмовский соленосный бассейн, в том числе Артёмовское месторождение, Украина, и др.), калийных солей, боратов (Верхнекамский калиеносный бассейн, в том числе Верхнекамское месторождение; Прикаспийский калиеносный бассейн). Месторождения каменной и калийных солей позднепермского (цехштейнового) возраста имеются в Германии (Среднеевропейский цехштейновый соленосный бассейн) и США (Делавэрский калиеносный бассейн). B Европейской части России известны многочисл. месторождения гипса и ангидрита преимущественно кунгурского возраста. Фосфориты широко развиты в перми Приуралья (Cелеукское и Aшинское месторождения) и северо-западных штатов США. B Приуралье верхнепермские отложения часто меденосны. C интрузиями, прорывающими пермские отложения, связаны жильные и контактовые рудные месторождения на Урале, в северо-восточной части России, в Казахстане, на Тянь-Шане.