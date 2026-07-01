ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД)

ПЕРМСКАЯ СИСТЕМА (ПЕРИОД) - пермь, шестая система палеозойской эратемы.

B гло­баль­ной стра­ти­гра­фической (гео­хро­но­ло­гической) шка­ле сле­ду­ет за ка­мен­но­уголь­ной сис­те­мой (пе­рио­дом) и пред­ше­ст­ву­ет триа­со­вой сис­те­ме (пе­рио­ду) ме­зо­зоя. Перм­ская сис­те­ма – един­ст­вен­ная из гео­ло­гических сис­тем, впер­вые ус­та­нов­лен­ная на тер­ри­то­рии Рос­сии; вы­де­ле­на P.И. Mурчисо­ном в 1841 году в восточной час­ти Ев­ропейской Рос­сии. Ниж­няя часть си­сте­мы вме­сте с под­сти­ла­ю­щи­ми от­ло­же­ния­ми но­си­ла название «пер­мо­кар­бон». А.П. Кар­пин­ский в 1874 году вы­де­лил из пер­мо­кар­бо­на ар­тин­ский ярус, российский учё­ный А.А. Шту­кен­берг в 1890 году - кун­гур­ский. Российский гео­лог А.В. Не­ча­ев в 1915 году ус­та­но­вил уфим­ский, ка­зан­ский и та­тар­ский яру­сы, вклю­чив их в со­став верх­не­го от­де­ла. Позд­нее российский учё­ный В.Е. Ру­жен­цев вы­де­лил ниж­нюю часть ар­тин­ско­го яру­са в сак­мар­ский ярус (в 1938 году), а под­сти­лаю­щие его от­ло­же­ния, ра­нее ча­стич­но от­но­си­мые к верх­не­му кар­бо­ну, - в ас­сель­ский ярус (в 1954 году). По дан­ным изо­топ­ных оп­ре­де­ле­ний, перм­ский пе­ри­од на­чал­ся 295±5 и за­кон­чил­ся 251±3 миллион лет на­зад (со­глас­но до­пол­не­ни­ям к Стра­ти­гра­фическому ко­дек­су Рос­сии Меж­ве­дом­ст­вен­но­го стра­ти­гра­фического комитета, 2000 год); про­дол­жи­тель­ность пе­рио­да около 44 миллионов лет.

Под­раз­де­ле­ния . Под­раз­де­ле­ния перм­ской сис­те­мы раз­ли­ча­ют­ся в ме­ж­ду­на­род­ной (гло­баль­ной) и двух основных стра­ти­гра­фических шка­лах - рос­сий­ской об­щей и так называемой те­ти­че­ской, раз­ра­бо­тан­ной для об­лас­ти па­лео­оке­а­на Те­тис. Об­щая стра­ти­гра­фическая шка­ла перм­ской си­сте­мы, при­ня­тая в Рос­сии, бы­ла соз­да­на на ос­но­ве изу­че­ния раз­ре­зов восточной ча­сти Рус­ской пли­ты Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мы и западного скло­на Ура­ла.

До 2005 года в ней вы­де­ля­лось 2 от­де­ла (ниж­ний и верх­ний) и 7 яру­сов; позд­нее российская шка­ла, как и ме­ж­ду­на­род­ная, ста­ла вклю­чать 3 от­де­ла и 9 яру­сов (в от­ли­чие от ме­ж­ду­народной шка­лы, ниж­ний от­дел вклю­ча­ет 5 яру­сов, а сред­ний - 2).

Ме­ж­ду­народная стра­ти­гра­фическая шка­ла ба­зи­ру­ет­ся на раз­ре­зах из трёх различных об­лас­тей: стра­то­ти­пы ниж­не­го от­де­ла на­хо­дят­ся на Ура­ле, сред­не­го - на за­па­де США, а верх­не­го - в южной час­ти Ки­тая, что от­ра­же­но в на­зва­ни­ях от­де­лов. Раз­но­об­ра­зие па­лео­гео­гра­фич. ус­ло­вий перм­ско­го пе­рио­да вы­зы­ва­ет труд­ность по­все­ме­ст­но­го ис­поль­зо­ва­ния от­де­лов ме­ж­ду­народной шка­лы за пре­де­ла­ми ти­по­вых об­лас­тей, по­это­му ис­поль­зу­ют­ся и другие шка­лы, в ча­ст­но­сти те­ти­чес­кая шка­ла.

На тер­ри­то­рии Рос­сии в восточной час­ти Рус­ской пли­ты ниж­няя часть раз­ре­за пер­ми (ас­сель­ский - ар­тин­ский яру­сы) пред­став­ле­на кар­бо­нат­ны­ми от­ло­же­ния­ми. Вдоль западного бор­та Пре­ду­раль­ско­го про­ги­ба рас­по­ло­же­на по­ло­са ри­фо­вых мас­си­вов сак­мар­ско­го - ка­зан­ско­го воз­рас­та; в осе­вой час­ти про­ги­ба раз­ви­ты ма­ло­мощ­ные глу­бо­ко­вод­ные гли­ни­стые из­вест­ня­ки.

На западном скло­не Ура­ла до­кун­гур­ские от­ло­же­ния сло­же­ны мощ­ны­ми тер­ри­ген­ны­ми пес­ча­но-гли­ни­сты­ми и гру­бо­об­ло­моч­ны­ми тол­ща­ми - про­дук­та­ми раз­ру­ше­ния воз­ды­маю­ще­го­ся Ураль­ско­го оро­ге­на. Кун­гур­ский ярус на вос­то­ке Рус­ской пли­ты пред­став­лен до­ло­ми­та­ми, ан­гид­ри­та­ми и гип­са­ми; в Пре­ду­раль­ском про­ги­бе - мощ­ной со­ле­нос­ной тол­щей; на западном скло­не Ура­ла - пес­ча­но-гли­ни­сты­ми от­ло­же­ния­ми. Уфим­ский ярус сло­жен крас­но­цвет­ны­ми тол­ща­ми в пре­де­лах Рус­ской пли­ты и мо­лас­со­вы­ми - в зо­не про­ги­ба. Би­ар­мий­ский (сред­ний) от­дел перм­ской сис­те­мы в Пре­ду­ра­лье пред­став­лен че­ре­ду­ю­щи­ми­ся мор­ски­ми и ла­гун­ны­ми кар­бо­нат­но-гли­ни­сты­ми и кон­ти­нен­таль­ны­ми пе­ст­ро­цвет­ны­ми от­ло­же­ния­ми ка­зан­ско­го и ур­жум­ско­го яру­сов; та­тар­ский (верх­ний) от­дел - кон­ти­нен­таль­ной пе­ст­ро­цвет­ной тол­щей.

Перм­ские от­ло­же­ния так­же раз­ви­ты на Си­бир­ской плат­фор­ме и полуострове Tаймыр (в основном уг­ле­нос­ные фор­ма­ции); в склад­ча­том поя­се на Даль­нем Вос­то­ке рас­про­стра­не­ны перм­ские морские тер­ри­ген­ные от­ло­же­ния боль­шой мощ­но­сти, а по ок­раи­нам сре­дин­ных мас­си­вов от­ме­ча­ют­ся ма­ло­мощ­ные кар­бо­нат­ные и тер­ри­ген­ные по­ро­ды.

Об­щая ха­рак­те­ри­сти­ка пе­рио­да.

Перм­ский пе­ри­од, осо­бен­но во вто­рой по­ло­ви­не, был од­ним из наи­бо­лее гео­кра­тических пе­рио­дов фа­не­ро­зоя, ко­гда пло­щадь су­ши зна­чи­тель­но уве­ли­чи­лась, что было обус­лов­ле­но об­шир­ным под­ня­ти­ем ма­те­ри­ков, ко­то­рым со­про­во­ж­да­лась гер­цин­ская эпо­ха тек­то­ге­не­за.

За счёт слия­ния Гон­два­ны и Лав­ра­зии сфор­ми­ро­вал­ся су­пер­кон­ти­нент Пан­гея , про­сти­рав­ший­ся от Южного по­лю­са поч­ти до Се­вер­но­го. Этот ма­те­рик омы­вал­ся во­да­ми океа­на Пан­та­лас­са, или Па­лео­па­ци­фи­ка, ги­гант­ским за­ли­вом ко­то­ро­го был Па­лео­те­тис, глу­бо­ко вда­вав­ший­ся в Пан­гею. B пре­де­лах Па­лео­те­ти­са, по-ви­ди­мо­му, су­ще­ст­во­ва­ла цепь мик­ро­кон­ти­нен­тов, об­ра­зую­щих «мост» че­рез его ог­ром­ные про­сто­ры. В те­че­ние перм­ско­го пе­рио­да про­дол­жа­лась на­чав­шая­ся в кон­це де­во­на - на­ча­ле кар­бо­на гер­цин­ская склад­ча­тость. Го­ро­об­ра­зо­ва­тель­ные дви­же­ния и со­про­во­ж­даю­щий их маг­ма­тизм мак­си­маль­но про­яви­лись в ран­не­перм­скую эпо­ху, в даль­ней­шем ин­тен­сив­ность их ос­ла­бе­ва­ла, и к кон­цу перм­ско­го пе­рио­да гер­цин­ский тек­то­ге­нез в основном за­кон­чил­ся. За­вер­ши­лось раз­ви­тие Се­ве­ро-Ат­лан­ти­че­ско­го, Сре­ди­зем­но­мор­ско­го, большая часть Ура­ло-Охот­ско­го (Ура­ло-Мон­голь­ско­го), Тас­ман­ско­го (Вос­точ­но-Ав­ст­ра­лий­ско­го) под­виж­ных поя­сов. Глу­бо­кие морские бас­сей­ны с океа­нической ко­рой, су­ще­ст­во­вав­шие на мес­те этих поя­сов на про­тя­же­нии палео­зоя, уже за­кры­лись; за­пол­няю­щие их мощ­ные тол­щи морских от­ло­же­ний и вул­ка­ни­тов под­верг­лись склад­ча­то­сти. В об­лас­тях, где гер­цин­ская склад­ча­тость в пер­ми за­вер­ши­лась (например, Центральная и Западная Ев­ро­па), фор­ми­ро­ва­лись мо­лас­со­вые пе­ре­до­вые и меж­гор­ные про­ги­бы. В на­ча­ле пер­ми про­цес­са­ми склад­ча­то­сти и го­ро­об­ра­зо­ва­ния бы­ли ох­ва­че­ны Южные Ап­па­ла­чи, Пред­кав­ка­зье, До­нец­ко-Кас­пий­ский риф­то­ген­ный про­гиб, Ураль­ская сис­те­ма. На про­тя­же­нии все­го пе­рио­да про­дол­жал­ся оро­ге­нез в Кар­пат­ско- Бал­кан­ской об­лас­ти, на Боль­шом Кав­ка­зе, в Ал­тай­ской и Мон­го­ло-Охот­ской сис­те­мах. Перм­ские фа­зы гер­цин­ской склад­ча­то­сти со­про­во­ж­да­лись мес­та­ми ин­тен­сив­ным ин­тру­зив­ным и эф­фу­зив­ным маг­ма­тиз­мом. Наи­бо­лее мас­штаб­ное про­яв­ле­ние это­го про­цес­са - об­ра­зо­ва­ние си­бир­ских трап­пов в са­мом кон­це пер­ми.

Древ­ние плат­фор­мы и круп­ные мас­си­вы ран­не­па­ле­о­зой­ской ко­ры в ран­не­перм­ское вре­мя ос­та­ва­лись при­под­ня­той су­шей или бы­ли час­тич­но по­кры­ты мел­ко­вод­ны­ми эпи­кон­ти­нен­таль­ны­ми мо­ря­ми. На Се­ве­ро-Аме­ри­кан­ской и Вос­точ­но-Ев­ро­пей­ской плат­фор­мах на­ка­п­ли­ва­лись кар­бо­нат­ные, тер­ри­ген­ные, эва­по­ри­то­вые осад­ки, Си­бир­ской плат­фор­ме - тер­ри­ген­ные уг­ле­нос­ные, Цен­т­раль­но­ка­зах­стан­ском мас­си­ве - тер­риген­ные, Ки­тай­ско-Ко­рей­ской плат­фор­ме - кар­бо­нат­ные, Ин­до­стан­ской - тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ные от­ло­же­ния; на Аф­ри­ка­но-Ара­вий­ской, Ав­ст­ра­лий­ской и Юж­но-Аме­ри­кан­ской, Вос­точ­но-Ан­тарк­ти­че­ской плат­фор­мах кон­ти­нен­таль­ное, час­то уг­ле­нос­ное, осад­ко­на­ко­п­ле­ние че­ре­до­ва­лось с мор­ским. Во вто­рой по­ло­ви­не перм­ско­го пе­рио­да ак­ва­то­рии мор. бас­сей­нов су­ще­ст­вен­но со­кра­ти­лись. В со­хра­нив­ших­ся замк­ну­тых бас­сей­нах с по­вы­шен­ной со­лё­но­стью про­ис­хо­ди­ло фор­ми­ро­ва­ние тер­ри­ген­но-кар­бо­нат­ных осад­ков с гип­са­ми и ан­гид­ри­та­ми.

Гео­кра­тический ха­рак­тер перм­ско­го пе­рио­да обу­сло­вил уси­ле­ние диф­фе­рен­циа­ции кли­ма­та и рез­кое про­яв­ле­ние кли­ма­тической зо­наль­но­сти. В ран­ней пер­ми про­дол­жа­лось раз­ви­тие лед­ни­ко­вых по­кро­вов в пре­де­лах Гон­два­ны (Ин­дия, Ав­ст­ра­лия, Юж. Аме­ри­ка), на­хо­дя­щей­ся в рай­оне Южного по­лю­са; по­кров­ное оле­де­не­ние от­ме­ча­лось так­же в вы­со­ких ши­ро­тах Северного по­лу­ша­рия. На­ли­чие в Южном по­лу­ша­рии бо­лее ши­ро­ко­го поя­са по­ляр­но­го и хо­лод­но­го кли­ма­та свя­зы­ва­ют с тем, что в этом по­лу­ша­рии рас­по­ла­га­лась основная часть су­ши. Во вто­рой по­ло­ви­не пер­ми про­изош­ло зна­чительное по­те­п­ле­ние. B ре­зуль­та­те позд­не­перм­ской рег­рес­сии (од­ной из круп­ней­ших в ис­то­рии Зем­ли) к кон­цу пе­рио­да все плат­фор­мы осу­ши­лись, за ис­клю­че­ни­ем не­ко­то­рых плат­фор­мен­ных про­ги­бов. Ши­ро­кое рас­про­стра­не­ние арид­но­го (за­суш­ли­во­го) кли­ма­та спо­соб­ст­во­ва­ло на­ко­п­ле­нию во мно­гих об­лас­тях кон­ти­нен­таль­ных крас­но­цвет­ных толщ и мощ­ных ла­гун­ных со­ле­нос­ных от­ло­же­ний. B зо­нах бо­лее влаж­но­го уме­рен­но тё­п­ло­го (гу­мид­но­го) кли­ма­та про­ис­хо­ди­ло об­ра­зо­ва­ние уг­ле­нос­ных фор­ма­ций, пре­имущественно лим­ни­че­ско­го ти­па.

Ор­га­ни­че­ский мир

Вслед­ст­вие уве­ли­че­ния пло­ща­ди су­ши в перм­ский пе­ри­од про­ис­хо­дит уси­лен­ное раз­ви­тие кон­ти­нен­таль­ных эко­си­стем. Сре­ди бес­по­зво­ноч­ных пре­об­ла­да­ют на­се­ко­мые. Из на­зем­ных по­зво­ноч­ных - сте­го­це­фа­лы, в позд­ней пер­ми ус­ту­пив­шие ме­сто па­ра­реп­ти­ли­ям и реп­ти­ли­ям, в том числе зве­ро­об­раз­ным реп­ти­ли­ям (как хищ­ным, так и рас­ти­тель­но­яд­ным). B на­ча­ле перм­ско­го пе­рио­да вы­де­ля­ют­ся 3 фло­ри­стической об­лас­ти, сфор­ми­ро­вав­шие­ся ещё в кар­бо­не: Eврамерийская - тро­пи­че­ская, Ан­гар­ская - се­вер­ная уме­рен­но­го кли­ма­та и Гон­дван­ская - юж­ная уме­рен­но-кли­ма­ти­че­ская. Наи­бо­лее зна­чительные из­ме­не­ния на­зем­ной рас­ти­тель­но­сти про­ис­хо­ди­ли в тро­пической об­лас­ти, где вы­мер­ли дре­во­вид­ные плау­но­вид­ные и хво­ще­вид­ные, ме­сто ко­то­рых за­ня­ли хвой­ные. По­яв­ля­ют­ся и другие груп­пы го­ло­се­мен­ных - са­гов­ни­ко­вые и гинк­го­вые. К кон­цу пер­ми ис­чез­ли кор­даи­то­вые. С се­ре­ди­ны до кон­ца пер­ми про­ис­хо­ди­ла сме­на па­лео­фит­ной фло­ры, пред­став­лен­ной пре­имущественно ле­пи­до­фи­та­ми, кор­даи­та­ми, чле­ни­сто­сте­бель­ны­ми, пте­ри­дос­пер­ма­ми и па­по­рот­ни­ка­ми, на ме­зо­фит­ную - с пре­об­ла­да­ни­ем го­ло­се­мен­ных рас­те­ний.

Со­став мopской фау­ны бли­зок к позд­не­ка­мен­но­уголь­ной. На шель­фах сре­ди бен­то­са гос­под­ство­ва­ли фо­ра­ми­ни­фе­ры (осо­бен­но из от­ря­да фу­зу­ли­ни­ды), ко­рал­лы (ру­го­зы и та­бу­ля­ты), пле­че­но­гие, мшан­ки, кри­нои­деи и гид­ро­ид­ные по­ли­пы, не­ред­ко яв­ляв­шие­ся ри­фо­об­ра­зо­ва­те­ля­ми. Бы­ли ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны дву­створ­ча­тые мол­лю­ски и ост­ра­ко­ды (ра­куш­ко­вые). Нек­тон был пред­став­лен в основном го­ло­во­но­ги­ми мол­лю­ска­ми, ко­нодон­та­ми, хря­ще­вы­ми ры­ба­ми. Сре­ди фи­то­планк­то­на - не­мно­го­чис­лен­ные ак­ри­тар­хи, ди­ноф­ла­гел­ла­ты, зе­лё­ные, ха­ро­вые и другие во­до­рос­ли, а так­же циа­но­бак­те­рии; в зоо­планк­то­не пре­об­ла­да­ли ра­дио­ля­рии и фо­ра­ми­ни­фе­ры. Во вто­рой по­ло­ви­не пер­ми на­ча­лось вы­ми­ра­ние. К кон­цу пе­рио­да пол­но­стью ис­чез­ли фу­зу­ли­ни­ды, та­бу­ля­ты, ру­го­зы, три­ло­би­ты, па­лео­зой­ские груп­пы це­фа­ло­под, мша­нок, бра­хио­под и иг­ло­ко­жих. Вы­мер­ли или рез­ко со­кра­ти­лись древ­ние груп­пы рыб. По-ви­ди­мо­му, при­чи­ной мас­со­во­го вы­ми­ра­ния стал це­лый ком­плекс фак­то­ров, в том числе по­хо­ло­да­ние, рег­рес­сия и со­кра­ще­ние шель­фов, умень­ше­ние про­дук­тив­но­сти фи­то­планк­то­на, из­ме­не­ние хи­мического со­ста­ва вод, их оп­рес­не­ние.

По­лез­ные ис­ко­пае­мые

Перм­ская си­с­те­ма по об­щим гео­ло­гическим за­па­сам уг­лей за­ни­ма­ет 1-e ме­сто сре­ди др. сис­тем. B от­ли­чие от ка­мен­но­уголь­но­го пе­рио­да, в пер­ми уг­ли на­ка­п­ли­ва­лись пре­имущественно в озёр­но-бо­лот­ных ус­ло­ви­ях (лим­ни­че­ский тип уг­ле­на­ко­п­ле­ния). В Рос­сии перм­ские уг­ле­нос­ные фор­ма­ции рас­по­ло­же­ны главным образом в Ази­атской час­ти (круп­ней­шие в ми­ре Тун­гус­ский, Куз­нец­кий и Ми­ну­син­ский бас­сей­ны); в Ев­ропейской час­ти на­хо­дит­ся Пе­чор­ский бас­сейн. Уг­ле­нос­ные бас­сей­ны перм­ско­го воз­рас­та име­ют­ся в Bосточном Ки­тае и Ин­дии. B Южном по­лу­ша­рии перм­ские уг­ле­нос­ные от­ло­же­ния ши­ро­ко рас­про­стра­не­ны в Южной Aфрике, Бра­зи­лии, Ав­ст­ра­лии.

К перм­ским от­ло­же­ни­ям (пре­имущественно ниж­не­перм­ским) при­уро­че­ны мно­го­численные ме­сто­ро­ж­де­ния неф­ти и при­род­но­го го­рю­че­го га­за. Около 1/4 раз­ве­дан­ных ми­ро­вых за­па­сов га­за за­клю­че­но в перм­ской сис­те­ме. B Рос­сии неф­те­га­зо­вые ме­сто­ро­ж­де­ния рас­по­ло­же­ны в Ти­ма­но-Пе­чор­ской неф­те­га­зо­нос­ной про­вин­ции (на пра­во­бе­ре­жье pеки Пе­чо­ра) и в южных рай­онах Пре­ду­раль­ско­го про­ги­ба, в При­кас­пий­ской впа­ди­не; в Ка­зах­ста­не - в Пред­му­год­жар­ском про­ги­бе. B Западной Ев­ро­пе га­зо­нос­ные бас­сей­ны свя­за­ны с тер­ри­ген­ны­ми от­ло­же­ния­ми так называемого мёрт­во­го крас­но­го леж­ня (ниж­не­го под­раз­де­ле­ния перм­ской сис­те­мы в Западной Ев­ро­пе) и цех­штей­на (кар­бо­нат­ны­ми об­ра­зо­ва­ния­ми верх­не­го под­раз­де­ле­ния). Наи­бо­лее круп­ные ме­сто­ро­ж­де­ния рас­по­ло­же­ны в Се­вер­но­го мо­ря неф­те­га­зо­нос­ной об­лас­ти. Так­же перм­ские ме­сто­ро­ж­де­ния га­за из­вест­ны в Пер­сид­ско­го за­ли­ва неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не, За­пад­ном Вну­т­рен­нем неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не и во Внут­рен­нем Вос­точ­но-Ав­ст­ра­лий­ском неф­те­га­зо­нос­ном бас­сей­не. На вос­то­ке Рус­ской пли­ты из­вест­ны ме­сто­ро­ж­де­ния при­род­ных би­ту­мов и би­ту­ми­ноз­ных по­род (Та­тар­стан, Са­мар­ская и Орен­бург­ская об­лас­ти).

В те­че­ние перм­ско­го пе­рио­да об­ра­зо­ва­лись круп­ные за­ле­жи ка­мен­ной со­ли (Cлавяно-Aртёмовский со­ле­нос­ный бас­сейн, в том числе Ар­тё­мов­ское ме­сто­ро­ж­де­ние, Ук­раи­на, и др.), ка­лий­ных со­лей, бо­ра­тов (Верх­не­кам­ский ка­лие­нос­ный бас­сейн, в том числе Верх­не­кам­ское ме­сто­рож­де­ние; При­кас­пий­ский ка­лие­нос­ный бас­сейн). Ме­сто­ро­ж­де­ния ка­мен­ной и ка­лий­ных со­лей позд­не­перм­ско­го (цех­штей­но­во­го) воз­рас­та име­ют­ся в Гер­ма­нии (Сред­не­ев­ро­пей­ский цех­штей­но­вый со­ле­нос­ный бас­сейн) и США (Де­ла­вэр­ский ка­лие­нос­ный бас­сейн). B Ев­ропейской час­ти Рос­сии из­вест­ны мно­го­числ. ме­с­то­ро­ж­де­ния гип­са и ан­гид­ри­та пре­имущественно кун­гур­ско­го воз­рас­та. Фос­фо­ри­ты ши­ро­ко раз­ви­ты в пер­ми При­ура­лья (Cе­ле­ук­ское и Aшинское ме­сто­ро­ж­де­ния) и северо-западных шта­тов США. B При­ура­лье верх­неперм­ские от­ло­же­ния час­то ме­де­нос­ны. C ин­тру­зия­ми, про­ры­ваю­щи­ми перм­ские от­ло­же­ния, свя­за­ны жиль­ные и кон­так­то­вые руд­ные ме­сто­ро­ж­де­ния на Ура­ле, в северо-восточной час­ти Рос­сии, в Ка­зах­ста­не, на Тянь-Ша­не.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)