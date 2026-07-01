ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в составе РСФСР и РФ в 1938-2005 годах

Вы­де­ле­на ука­зом ЦИК СССР 3 октября 1938 года из со­ста­ва Сверд­лов­ской об­лас­ти, вклю­ча­ла 34 рай­она и Ко­ми-Пер­мяц­кий национальный ок­руг (с 1977-1980 годах Ко­ми-Пер­мяц­кий ав­то­ном­ный ок­руг). Центр - город Пермь. В 1940-1957 годах на­зы­ва­лась Мо­ло­тов­ская область (в честь В.М. Мо­ло­то­ва ). Площадь 160,6 тысяч км2. Население 2819,4 тысяч человек (2002 год), в том числе рус­ских 2,4 миллиона человек (85%), та­тар 136 тысяч человек (около 5%), ко­ми-пер­мя­ков 123,4 тысячи человек (свыше 3%).

В 1930-1950-х годах в об­лас­ти шёл ак­тив­ный про­цесс ур­ба­ни­за­ции, ста­тус го­ро­дов по­лу­чи­ли Крас­но­камск (1938 год), Усо­лье (1940 год), Гу­ба­ха (1941 год), Ве­ре­ща­ги­но, Крас­но­ви­шерск и Ныт­ва (все - 1942 год), До­б­рян­ка и Чёр­моз (1943 год), Гре­мя­чинск (1949 год), Очёр (1950 год), Алек­сан­д­ровск (1951 год), Чай­ков­ский (1962 год), Гор­но­за­водск (1965 год), Чер­нуш­ка (1966 год).

В Великую Отечественную вой­ну область ста­ла од­ним из основных ре­гио­нов, при­ни­мав­ших эва­куи­ро­ван­ное на­се­ле­ние и пред­при­ятия из западных рай­онов СССР (все­го 124 промышленных пред­при­ятия, из них в Пер­ми - 64). В об­лас­ти бы­ло об­ра­зо­ва­но мно­же­ст­во во­ин­ских фор­ми­ро­ва­ний, в том числе 243-я (62-я гвар­дей­ская) Мо­ло­тов­ская тан­ко­вая бри­га­да 30-го (10-го гвар­дей­ско­го) Ураль­ско­го доб­ро­вольческого тан­ко­во­го кор­пу­са.

Во 2-й половине XX - начале XXI веков Пермская область - круп­ный промышленный и на­учный центр. Главные от­рас­ли промышленности - ма­ши­но­строе­ние, ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, хи­мия, раз­ви­ва­лись так­же де­ре­во­об­ра­бот­ка и цел­лю­лоз­но-бу­маж­ная промышленность. Сло­жи­лись круп­ные промышленные уз­лы: Перм­ско-Крас­но­кам­ский, Со­ли­кам­ско-Бе­рез­ни­ков­ский, Лысь­вен­ско-Чу­сов­ской, Чай­ков­ский. До­бы­ча ка­лий­ных со­лей (главным образом на Верх­не­кам­ском ме­с­то­ро­ж­де­нии), неф­ти, га­за, ал­ма­зов, же­лез­ных руд, це­мент­но­го и стро­ительного сы­рья и др. В 1956 году от­кры­то по­сто­ян­ное дви­же­ние по железнодорожной ли­нии Ки­зел - Пермь. Соз­да­ны за­по­вед­ник Ба­се­ги (1982 год) и Ви­шер­ский за­по­вед­ник (1991 год). В 1988 году воз­ник Перм­ский на­учный центр УрО АН СССР (с 1991 год РАН).

Со­глас­но Фе­де­ра­тив­но­му до­го­во­ру (1992 год) и Кон­сти­ту­ции РФ (1993 год), Ко­ми-Пер­мяц­кий АО стал са­мо­сто­ятельным субъ­ек­том в со­ста­ве РФ. По ито­гам ре­фе­рен­ду­ма, про­ве­дён­но­го в 2003 году в Пермской области и Ко­ми-Пер­мяц­ком АО, тер­ри­то­рия Пермской области во­шла в со­став Перм­ско­го края, об­ра­зо­ван­но­го с 1 декабря 2005 года Фе­де­раль­ным за­ко­ном РФ от 25 марта 2004 года.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)