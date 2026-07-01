ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПЕРМСКАЯ ОБЛАСТЬ - административно-территориальная единица в составе РСФСР и РФ в 1938-2005 годах
Выделена указом ЦИК СССР 3 октября 1938 года из состава Свердловской области, включала 34 района и Коми-Пермяцкий национальный округ (с 1977-1980 годах Коми-Пермяцкий автономный округ). Центр - город Пермь. В 1940-1957 годах называлась Молотовская область (в честь В.М. Молотова). Площадь 160,6 тысяч км2. Население 2819,4 тысяч человек (2002 год), в том числе русских 2,4 миллиона человек (85%), татар 136 тысяч человек (около 5%), коми-пермяков 123,4 тысячи человек (свыше 3%).
В 1930-1950-х годах в области шёл активный процесс урбанизации, статус городов получили Краснокамск (1938 год), Усолье (1940 год), Губаха (1941 год), Верещагино, Красновишерск и Нытва (все - 1942 год), Добрянка и Чёрмоз (1943 год), Гремячинск (1949 год), Очёр (1950 год), Александровск (1951 год), Чайковский (1962 год), Горнозаводск (1965 год), Чернушка (1966 год).
В Великую Отечественную войну область стала одним из основных регионов, принимавших эвакуированное население и предприятия из западных районов СССР (всего 124 промышленных предприятия, из них в Перми - 64). В области было образовано множество воинских формирований, в том числе 243-я (62-я гвардейская) Молотовская танковая бригада 30-го (10-го гвардейского) Уральского добровольческого танкового корпуса.
Во 2-й половине XX - начале XXI веков Пермская область - крупный промышленный и научный центр. Главные отрасли промышленности - машиностроение, металлообработка, химия, развивались также деревообработка и целлюлозно-бумажная промышленность. Сложились крупные промышленные узлы: Пермско-Краснокамский, Соликамско-Березниковский, Лысьвенско-Чусовской, Чайковский. Добыча калийных солей (главным образом на Верхнекамском месторождении), нефти, газа, алмазов, железных руд, цементного и строительного сырья и др. В 1956 году открыто постоянное движение по железнодорожной линии Кизел - Пермь. Созданы заповедник Басеги (1982 год) и Вишерский заповедник (1991 год). В 1988 году возник Пермский научный центр УрО АН СССР (с 1991 год РАН).
Согласно Федеративному договору (1992 год) и Конституции РФ (1993 год), Коми-Пермяцкий АО стал самостоятельным субъектом в составе РФ. По итогам референдума, проведённого в 2003 году в Пермской области и Коми-Пермяцком АО, территория Пермской области вошла в состав Пермского края, образованного с 1 декабря 2005 года Федеральным законом РФ от 25 марта 2004 года.