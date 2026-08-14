Пермская летопись войны: история одной семьи.

Почти в каждой российской семье имеется своеобразный исторический архив памяти, где хранятся старые фотографии, письма, документы далеких военных лет. Их достают редко, показывают не всем. Потому что дорожат ими и берегут Память. Я хочу рассказать о военных страницах в истории моей семьи.

Старцева (Соколовская) Августа Павловна

Из наградного листа: Гвардии ефрейтор, прожекторист 1 Гвардейского Зенитного Прожекторного полка 1 Гвардейской Зенитной Артиллерийской Дивизии. 1918 года рождения, член ВКП (б) с 1944 года. Участник Отечественной войны в частях ПВО с 1942 г., в рядах Красной Армии с апреля 1942 г., призвана Ленинским РВК г.Молотов.

Представляется к медали «За боевые заслуги»

За время службы на обороне Москвы показала себя преданным Родине воином Красном Армии. Является лучшим прожектористом полка. Принимает активное участие в рационализаторской работе полка. Ее предложения по выводу лампы из фокуса применено на всех прожектстанциях полка. Награждена нагрудным знаком «Отличник ПВО». Является агитатором, мобилизует бойцов и сержантов на дальнейшее совершенствование боевой подготовки и укрепления дисциплины. Разъясняет успехи Красной Армии в боях за Родину и роль салютов нашей столицы в деле мобилизации Красной Армии и советского народа на достижение новых побед.

Командир 1 гвардейской Зенитной Артиллерийской дивизии Гвардии полковник Кикнадзе.

Трудно представить себе, что речь идет о 20-летней девушке-библиотекаре, которая закончила недавно библиотечный техникум, была очарована книжным и поэтическим миром. Эта девушка участвовала в запуске первых салютов на Красной площади в Москве в честь побед Красной Армии

В СССР салюты были возрождены уже в годы Великой Отечественной войны, именно тогда начиная с 1943 года, по инициативе И.В. Сталина. С 4 августа 1943 года, когда шли ожесточенные бои за Белгород, Верховный Главнокомандующий прибыл в село Хорошево под Ржевом Калининской области, где изучал обстановку на фронте. Здесь он встретился с военачальниками, командующими фронтами А.И. Еременко и В.Д. Соколовским. Сталин переночевал в доме в Хорошеве, а на следующий день получил известие об освобождении городов Орла и Белгорода. И именно здесь, на Калининском фронте, в 500 метрах от Ржева, 5 августа он подписал исторический приказ о первом салюте и распорядился впредь отмечать фронтовые успехи Красной армии салютами. В годы Великой Отечественной войны 355 раз гремели салюты в честь освобождения городов и даже небольших населенных пунктов от немецко-фашистских захватчиков. А самый первый салют был произведен 5 августа 1943 года в честь освобождения старинных русских городов Орла и Белгорода.

В 1943 году было пять дней, когда производилось по два победных салюта и два дня - по три победных салюта. Всего в 1943 году произведено 55 салютов. В 1944 году 26 дней Москва салютовала двумя салютами, четыре дня - тремя салютами и 27 июля - пятью салютами (за освобождение городов Белосток, Станислав, Даугавпилс, Львов, Шяуляй).

9 мая 1945 года в День Победы Москва салютовала победителям 30 артиллерийскими залпами из 1000 орудий. Тогда же 9 мая, несколько установок аэростатов заграждения было использовано для подвески огромных портретов Ленина и Сталина, а также Государственного флага СССР с освещением их группой прожекторов. Цвет и свет на этом празднике обеспечивали более двухсот зенитных прожекторов; мощность только одной прожекторной станции составляла 600 миллионов свечей. Во всем этом грандиозном действе принимала участие Августа Павловна, моя прабабушка.

После ВОВ работала в ЦНТИ, продолжила работу по специальности уже в научной библиотеке. Со всего СССР в её руки стекалось огромное количество информации и документов. Всё это присылалось почтой в больших конвертах с огромным количеством почтовых марок - так родилось новое увлечение филателией.

До сих пор она очень любит литературу. На протяжении всей жизни книги всегда рядом с ней, всегда и везде под рукой. Сейчас ей уже 97 лет, но она общительный человек, общается с детьми и внуками, живущими в Москве, по Скайпу, каждый день учит стихи. Читает стихи, приходя в гости на дни рождения и юбилеи к друзьям и родственникам. Все дети, внуки, племянники выросли под её чтение вслух лучших детских книг. Память на стихи не подводит ее… как и память о военных событиях, о которых она рассказывает детям, внукам и правнукам.

Араловец Вячеслав Александрович

Из наградного листа :Красноармеец, шофер 172 отдельной автороты 164 стрелковой дивизии Калининского фронта, в настоящее время старший механик Кордонского Леспромхоза. Представляется к медали «За боевые заслуги». Б/п, Участник Отечественной войны с 5.05.1942 по 15.01.1943 Призван Кишертским РВК Молотовской обл. Легко ранен 20.08.1942

Красноармеец Араловец при наступлении на г. Зубцов Калининской области в составе 172 отдельной автороты 164 стрелковой дивизии Калининского фронта 20.08.1942 года был легко ранен осколком в надплечную область левой руки. Последствия ранения: рубец на надплечной области левой руки, ограничений функций движения руки не имеется. В настоящее время работает ст. механиком Кордонского Леспромхоза к работе относится добросовестно. По ранению красноармеец Араловец достоин правительственной награды. Секретарь РКПб Волгин, Райвоенком ст. лейтенант Баринов 21.06.1946.

Это сухие официальные строки. Послевоенный военком в наградном листе не указал всех ранений Вячеслава Александровича. Нет и описания выполненного солдатом Араловцем воинского долга, но все родственники во всех поколениях знают и помнят следующее.

Бои за взятие Ржева были страшными. Общие потери советских войск в операции достигали 300 000 человек, что составило 60 % численности группировки Красной армии в начале операции. По мнению военных историков, объективным результатом операции стал срыв замысла немецкого командования на проведение операции «Смерч» в первоначальном варианте, а также возможного удара по сходящимся направлениям из района Демянска и Ржева с сокрушением Северо-Западного и Калининского фронтов.

По накалу, ожесточённости и потерям бои за Ржев в августе — сентябре 1942 года очевидцами с обеих сторон сравнивались с боями в Сталинграде . По воспоминаниям советского военного корреспондента И. Г. Эренбурга :

Мне не удалось побывать у Сталинграда… Но Ржева я не забуду. Может быть, были наступления, стоившие больше человеческих жизней, но не было, кажется, другого, столь печального — неделями шли бои за пять-шесть обломанных деревьев, за стенку разбитого дома да крохотный бугорок… Наши заняли аэродром, а военный городок был в руках немцев… В штабах лежали карты с квадратами города, но порой от улиц не было следа… Несколько раз я слышал немецкие песни, отдельные слова — враги копошились в таких же окопах…

Красноармеец, шофер 172 отдельной автороты, Вячеслав Араловец в составе колонны вёз снаряды на передовую. Полный кузов полуторки снарядных ящиков, самые необходимые при наступлении боеприпасы. Наступление на Ржев историки называют артиллерийским, Красная армия только училась в боях большим освободительным операциям.

Начался вражеский артобстрел, земля взметнулась в небо разрывами фашистских снарядов. Полуторку красноармейца Араловца разорвало и подбросило таким взрывом, машина загорелась.

Повезло, что боеприпасы в кузове не взорвались. Араловец, не смотря на ранение в плечо, выбрался из горящей кабины и бросился вытаскивать из кузова ящики со снарядами. Голыми руками хватал из огня ящики и тащил в сторону, подальше от возможного взрыва.

Снаряды спас – руки в ожогах по локти. Полгода в госпитале. Врачебная комиссия признала красноармейца инвалидом и отправила домой. (А, ведь он официально был признан легко раненым!). Как жить с такими страшными ранами …Как кормить семью… Дома ждала жена и трое дочерей. Младшая родилась в октябре 1941 года, когда Араловец уже был призван в Красную Армию и долго не знал, кто родился. Когда он в октябре 1941 г. уходил на фронт, его беременная жена вместе с ним ехала в районный центр рожать в больницу. (Родилась моя бабушка Маргарита).

Время, старания врачей, заботы жены и детей помогли рукам ветерана зажить, кожа обновилась.

После ВОВ построил дом в леспромхозе, работал старшим механиком гаража. Родились ещё 3 детей. Дети, внуки и правнуки бережно хранят фотографии и память о нем.

Гущин Николай Дмитриевич

1907 года рождения, кадровый офицер. В 1938-1940 г.г. учился в Академии им. Фрунзе, где готовился командный состав. Был женат, имел двух дочерей.

После окончания Академии Гущину Н.Д. было присвоено звание капитана и поручено командование 81-й мотострелковой дивизией. Весной дивизия была направлена в г. Яворов Львовской области, на самую границу Львовской области и Польши.

22 июня 1941 года мой прадед одним из первых встретил фашистов. И удерживал врага, сколько мог. Силы были слишком неравные. О том, как это происходило, нет сведений, т.к. Николай Гущин пропал без вести 24 июня 1941 года. С тех пор о нем ничего не известно …

Уже в наши дни родственники пытались вести поиски, писали запросы в Центральный военный архив, в детстве искали через Красных следопытов и газету «Пионерская правда». Запросы посылали несколько раз. Но ответ приходил всегда один: «Пропал без вести».

Очень скуден материал в советской историографии, касающийся боев на «львовском выступе». И только позже выявилась причина – 32-я дивизия, воевавшая бок о бок с 81-й мотострелковой, входила в состав 4-го мехкорпуса, печально известного генерал-майора А. А. Власова. Долгие десятилетия умалчивания этого периода сыграли свою роковую роль. Ушли из жизни многие очевидцы и свидетели, начальники и подчиненные этого генерала, много документов было уничтожено.

Когда в середине 90-годов Пермский Фонд Мира начал создавать областную Книгу Памяти, мама с бабушкой отнесли туда документы и про Николая Гущина. Теперь в этой книге есть сведения и моем прадеде. Конечно, у многих есть родственники, которые прошли всю войну, совершили немало подвигов, выстояли 4 страшных года. Но ведь были и те, кто не отступил в первые минуты и часы войны. К этим минутам они готовились всю свою недолгую жизнь и были готовы отдать ее за Родину и за нас, своих будущих потомков.

Ошурков Иван Сидорович

Из наградного листа: Младший лейтенант, командир взвода 2 стрелкового батальона 203 стрелкового полка 354 стрелковой дивизии, 1923 года рождения. Участник Отечественной войны с 15 августа 1942, в рядах Красной Армии с 25 мая 1942 г. Призван Шалинским РВК Свердловской области.

Тов. Ошурков в бою под деревней Тростенчик Комаричского района Орловской области 26 августа 1943 года после артподготовки повел взвод в атаку и быстро продвигался вперед. На пути продвижения он заметил во ржи замаскированный ручной пулемет и группу немецких солдат. Тов. Ошурков захватил пулемет и открыл из трофейного пулемета огонь по бегущим немцам. В этом бою он лично сам уничтожил более двух десятков вражеской пехоты. Тов. Ошурков достоин правительственной награды Ордена Красной Звезды. Командир стрелкового полка полковник Щербаков.

До ВОВ Иван Ошурков рос, учился, работал в сельской местности. С ранних лет познал тяжёлый крестьянский труд и условия жизни. К моменту призыва в армию вырос здоровенным рыжеволосым с веснушками, крестьянским парнем, косая сажень в плечах – настоящий русский былинный богатырь! В характере воспитались замечательные черты – ответственность, справедливость, доброта, забота о родных и близких. Любил народные песни, играл на балалайке.

Во время боёв за Родину, в составе разведывательной группы, ходил в немецкий тыл брать «языка», был ранен. После лечения в госпитале вернулся на фронт. Участвовал в Сталинградской битве, получил контузию руки – остался инвалидом на всю жизнь. Кисть левой руки не поворачивалась.

После войны, несмотря на инвалидность, работал на одном из Пермских заводов. Отмечался награждениями за доблестный труд и пользовался уважением коллег за высокое мастерство.

Вернувшись после работы домой, не мог проводить время без дела – всё мастерил, ремонтировал, изобретал. Самым любимым занятием Ивана Сидоровича была работа на маленьком дачном участке. Там всё росло, цвело и приносило урожай. Заботился о родственниках, помогал воспитывать племянников и внуков. В праздники всех радовал игрой на балалайке и народными песнями.

Государство выделило Ивану Ошуркову, как инвалиду ВОВ, автомобиль «Запорожец». Соседи по дому запомнили ветерана, всегда работавшего в гараже. Наверное, во многих пермских дворах жители помнят таких ветеранов на «инвалидках». У пермского поэта Гребёнкина есть замечательные стихи о разговоре мальчика с ветераном.

И.С. Ошурков всегда отзывался на приглашения школьников и студентов поучаствовать в уроках памяти. Рассказывал о Великой Отечественной войне. Отпуска проводил в поездках по местам боевой славы. Часто на 9 мая ездил в Волгоград и Москву на встречи ветеранов. Восторгался мемориалом в Волгограде, со слезами на глазах читал фамилии сослуживцев на памятных плитах мемориала.

Это страницы военной истории одной семьи.