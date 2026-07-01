ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ
ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР, в Приуралье и на Урале.
Перспектива скорого создания Пермской губернии была оговорена императрицей Екатериной II в указе от 7(18) мая 1780 года. Образована как Пермское наместничество указом императрицы Екатерины II от 27 января (7 феарвля) 1781 года из Пермской провинции Казанской губернии, частей Сибирской губернии и Оренбургской губернии в составе двух областей - Пермской и Екатеринбургской. В первую включены Красноуфимский, Кунгурский, Обвинский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский и Чердынский уезды; во вторую - Алапаевский, Верхотурский, Долматовский (Далматовский), Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Челябинский, Шадринский уезды. Центр - город Пермь. Площадь свыше 330 тысяч км2 (1914 год). Население 900 тысяч человек (1796 год), свыше 2,1 миллионов человек (1858 год), около 3 миллионов человек (1897 год).
Указом императрицы Екатерины II от 23 декабря 1781 года (3 января 1782 года) Челябинский уезд передан в состав Уфимского наместничества (смотри в статье Уфимская губерния). Указом императора Павла I от 12(23) декабря 1796 года Пермское наместничество преобразовано в Пермскую губернию, ликвидировано деление на области, упразднены Алапаевский, Долматовский и Обвинский уезды. В результате Пермская губерния стала делиться на 12 уездов: Верхотурский, Екатеринбургский, Ирбитский, Камышловский, Красноуфимский, Кунгурский, Осинский, Оханский, Пермский, Соликамский, Чердынский и Шадринский.
Пермская губерния являлась одним из главных (до последней трети XIX века - главным) центров горнодобывающей, металлургич. и металлообрабатывающей промышленности в Российской империи. В середине XIX века на территории Пермской губернии располагалось 4 казённых и 18 частных горнозаводских округов. Главным образом в центральных и южных уездах осуществлялась добыча цветных и драгоценных металлов. Вокруг заводов и рудников складывались заводские посёлки со своеобразным укладом жизни. В XIX веке крупнейшими промышленными центрами Пермской губернии являлись Екатеринбург и Мотовилихинский Завод (Мотовилиха, ныне в черте Перми). В процессе создания заводов формировалось горнозаводское землевладение – казённое, вотчинное, посессионное. В начале XX века в Пермской губернии действовало 9 казённых, 69 частных и посессионных заводов, около 300 рудников, 13 солеваренных заводов, 14 угольных шахт, золотые, платиновые, серебряные прииски. На рубеже XIX и XX веков возникли акционерные общества (11 в металлургическом производстве, 12 золотоплатиновых), в том числе с участием иностранного капитала (французского, бельгийского и британского). В 1910-х годах в Пермской губернии было свыше 260 тысяч рабочих (80% предприятий имели более чем по 500 рабочих).
В южных уездах Пермской губернии было развито земледелие (основные культуры - рожь, овёс, ячмень, пшеница, пшено и гречиха). Животноводство было особенно развито в Шадринском уезде среди башкир (разведение лошадей, в особенности обвинской породы). Среди крестьянства в 1850-х годов преобладали государственные крестьяне (70,61% в 1858 году), которые проживали преимущественно в Чердынском, Оханском, Осинском, Кунгурском, Камышловском и Шадринском уездах. Доля помещичьих крестьян достигала в это время 26,79%, принадлежали в основном заводовладельцам (графам Строгановым, Всеволожским, князьям Голицыным, графам Шуваловым, Демидовым, князьям Абамелек-Лазаревым и др.). На территории Пермской губернии проходили крупные ярмарки - Ирбитская ярмарка и Крестовско-Ивановская (Шадринский уезд).
С середины - 2-й половины XIX века на территории Пермской губернии получили развитие пароходство и железные дороги. В 1846 году создано первое в регионе Пермское пароходное общество, с 1848 года началось регулярное движение буксирных пароходов по Каме, открывались регулярные пассажирские линии Пермь - Нижний Новгород (1859 год), Пермь - Чердынь (1860 год), Пермь - Новое Усолье (Усолье) (1863 год) и др. Среди крупнейших компаний и пароходовладельцев - Товарищество Волжско-Камского пароходства, Товарищество пароходства и транспортирования грузов братьев Ф. и Г. Каменских, Н.В. Мешков. Открыто движение по прошедшим через территорию Пермской губернии железнодорожным линиям: Пермь - Чусовская, Гороблагодатская - Екатеринбург, Чусовская - Гороблагодатская (все 1878 года), Чусовская - Солеварни (1879 год), Екатеринбург - Тура, Богданович - Синарская (обе 1885 год), Екатеринбург - Челябинск (1896 год), Пермь - Вятка (ныне Киров; 1899 год), Гороблагодатская - Надеждинский Завод, Выя - Нижнетуринский завод (обе 1906 год), Пермь - Кунгур - Екатеринбург (1909 год), Сан-Донато - Нижняя Салда (1910 год), Нижняя Салда - Алапаевск (1912 год), Синарская - Шадринск (1913 год), Бердяуш - Лысьва, Екатеринбург - Тавда, Алапаевск - Богдановичи (все 1916 год).
Советская власть на большей части территории Пермской губернии была установлена мирным путём: в Перми и Екатеринбурге в ноябре 1917 года, в ряде мест - в начале 1918 года. В феврале 1918 года центр Соликамского уезда перенесён в село Новое Усолье (ныне Усолье), а уезд переименован в Усольский. В июне - июле 1918 года на территории Пермской губернии были убиты многие члены династии Романовых, в том числе бывший император Николай II с семьёй, великий князья Михаил Александрович и Сергей Михайлович, великая княжна Елизавета Фёдоровна. В декабре 1918 - январе 1919 годов, в ходе Гражданской войны 1917-1922 годов, большая часть территории Пермской губернии занята частями Сибирской армии А.В. Колчака, власть на этой территории перешла к «Омскому правительству». В конце июня - начале июля 1919 года в результате Пермской наступат. операции в ходе Восточного фронта наступления 1919-1920 годов территория Пермской губернии занята частями РККА. Постановлением НКВД РСФСР от 15 июля 1919 года из состава Пермской губернии была выделена Екатеринбургская губерния, после чего Пермская губерния стала делиться на 6 уездов: Кунгурский, Осинский, Оханский, Пермский, Усольский и Чердынский. Постановлением ВЦИК от 5 января 1921 года в состав Пермской губернии передан Сарапульский уезд. Упразднена постановлением ВЦИК от 3 ноября 1923 года, её территория вошла во вновь образованнуюУральскую область, составив в ней Верхкамский (Верхнекамский), Кунгурский и Пермский округа.