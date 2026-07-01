ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ

ПЕРМСКАЯ ГУБЕРНИЯ - административно-территориальная единица в Российской империи, Российской республике, РСФСР , в Приуралье и на Урале.

Пер­спек­ти­ва ско­ро­го соз­да­ния Пермской губернии бы­ла ого­во­ре­на императрицей Ека­те­ри­ной II в ука­зе от 7(18) мая 1780 года. Об­ра­зо­ва­на как Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 27 января (7 феарвля) 1781 года из Перм­ской провинции Ка­зан­ской гу­бер­нии, час­тей Си­бир­ской гу­бер­нии и Орен­бург­ской гу­бер­нии в со­ста­ве двух об­лас­тей - Перм­ской и Ека­те­рин­бург­ской. В пер­вую вклю­че­ны Крас­но­уфим­ский, Кун­гур­ский, Об­вин­ский, Осин­ский, Охан­ский, Перм­ский, Со­ли­кам­ский и Чер­дын­ский уез­ды; во вто­рую - Ала­па­ев­ский, Вер­хо­тур­ский, Дол­ма­тов­ский (Дал­ма­тов­ский), Ека­те­рин­бург­ский, Ир­бит­ский, Ка­мыш­лов­ский, Че­ля­бин­ский, Шад­рин­ский уез­ды. Центр - город Пермь. Площадь свыше 330 тысяч км2 (1914 год). Население 900 тысяч человек (1796 год), свыше 2,1 миллионов человек (1858 год), около 3 миллионов человек (1897 год).

Ука­зом императрицы Ека­те­ри­ны II от 23 декабря 1781 года (3 января 1782 года) Че­ля­бин­ский уезд пе­ре­дан в со­став Уфим­ско­го на­ме­ст­ни­че­ст­ва (смотри в статье Уфим­ская гу­бер­ния). Ука­зом императора Пав­ла I от 12(23) декабря 1796 года Перм­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во пре­об­ра­зо­ва­но в Пермскую губернию, ли­к­ви­ди­ро­ва­но де­ле­ние на об­лас­ти, уп­разд­не­ны Ала­па­ев­ский, Дол­ма­тов­ский и Об­вин­ский уез­ды. В ре­зуль­та­те Пермская губерния ста­ла де­лить­ся на 12 уез­дов: Вер­хо­тур­ский, Ека­те­рин­бург­ский, Ир­бит­ский, Ка­мыш­лов­ский, Крас­но­уфим­ский, Кун­гур­ский, Осин­ский, Охан­ский, Перм­ский, Со­ли­кам­ский, Чер­дын­ский и Шад­рин­ский.

Пермская губерния яв­ля­лась од­ним из глав­ных (до по­след­ней тре­ти XIX века - глав­ным) цент­ров гор­но­до­бы­ваю­щей, ме­тал­лур­гич. и ме­тал­ло­об­ра­ба­ты­ваю­щей промышленности в Российской им­пе­рии. В середине XIX века на тер­ри­то­рии Пермской губернии рас­по­ла­га­лось 4 ка­зён­ных и 18 ча­ст­ных гор­но­за­вод­ских ок­ру­гов. Главным образом в центральных и южных уез­дах осу­ще­ст­в­ля­лась до­бы­ча цвет­ных и дра­го­цен­ных ме­тал­лов. Во­круг за­во­дов и руд­ни­ков скла­ды­ва­лись за­во­дские по­сёл­ки со свое­об­раз­ным ук­ла­дом жиз­ни. В XIX веке круп­ней­ши­ми промышленными цен­тра­ми Пермской губернии яв­ля­лись Ека­те­рин­бург и Мо­то­ви­ли­хин­ский За­вод (Мо­то­ви­ли­ха, ны­не в чер­те Пер­ми). В про­цес­се соз­да­ния за­во­дов фор­ми­ро­ва­лось гор­но­за­вод­ское зем­ле­вла­де­ние – ка­зён­ное, вот­чин­ное, по­сес­си­он­ное. В начале XX века в Пермской губернии дей­ст­во­ва­ло 9 ка­зён­ных, 69 ча­ст­ных и по­сес­си­он­ных за­во­дов, около 300 руд­ни­ков, 13 со­ле­ва­рен­ных за­во­дов, 14 уголь­ных шахт, зо­ло­тые, пла­ти­но­вые, се­реб­ря­ные при­ис­ки. На ру­бе­же XIX и XX веков воз­ник­ли ак­цио­нер­ные об­ще­ст­ва (11 в ме­тал­лур­гическом про­из­вод­ст­ве, 12 зо­ло­то­пла­ти­но­вых), в том числе с уча­сти­ем иностранного ка­пи­та­ла (французского, бельгийского и британского). В 1910-х годах в Пермской губернии бы­ло свыше 260 тысяч ра­бо­чих (80% пред­при­ятий име­ли бо­лее чем по 500 ра­бо­чих).

В южных уез­дах Пермской губернии бы­ло раз­ви­то зем­ле­де­лие (основные куль­ту­ры - рожь, овёс, яч­мень, пше­ни­ца, пше­но и гре­чи­ха). Жи­вот­но­вод­ст­во бы­ло осо­бен­но раз­ви­то в Шад­рин­ском уезде сре­ди баш­кир (раз­ве­де­ние ло­ша­дей, в осо­бен­но­сти об­вин­ской по­ро­ды). Сре­ди кре­сть­ян­ст­ва в 1850-х годов пре­об­ла­да­ли государственные кре­сть­я­не (70,61% в 1858 году), ко­то­рые про­жи­ва­ли пре­имущественно в Чер­дын­ском, Охан­ском, Осин­ском, Кун­гур­ском, Ка­мыш­лов­ском и Шад­рин­ском уез­дах. До­ля по­ме­щичь­их кре­сть­ян дос­ти­га­ла в это вре­мя 26,79%, при­над­ле­жа­ли в основном за­во­до­вла­дель­цам (гра­фам Стро­га­но­вым, Все­во­лож­ским, князь­ям Го­ли­цы­ным, гра­фам Шу­ва­ло­вым, Де­ми­до­вым, князь­ям Аба­ме­лек-Ла­за­ре­вым и др.). На тер­ри­то­рии Пермской губернии про­хо­ди­ли круп­ные яр­мар­ки - Ир­бит­ская яр­мар­ка и Кре­стов­ско-Ива­нов­ская (Шад­рин­ский уезд).

С се­ре­ди­ны - 2-й половины XIX века на тер­ри­то­рии Пермской губернии по­лу­чи­ли раз­ви­тие па­ро­ход­ст­во и же­лез­ные до­ро­ги. В 1846 году соз­да­но пер­вое в ре­гио­не Перм­ское па­ро­ход­ное общество, с 1848 года на­ча­лось ре­гу­ляр­ное дви­же­ние бук­сир­ных па­ро­хо­дов по Ка­ме, от­кры­ва­лись ре­гу­ляр­ные пас­са­жир­ские ли­нии Пермь - Ниж­ний Нов­го­род (1859 год), Пермь - Чер­дынь (1860 год), Пермь - Но­вое Усо­лье (Усо­лье) (1863 год) и др. Сре­ди круп­ней­ших ком­па­ний и па­ро­хо­дов­ла­дель­цев - Товарищество Волж­ско-Кам­ско­го па­ро­ход­ст­ва, Товарищество па­ро­ход­ст­ва и транс­пор­ти­ро­ва­ния гру­зов братьев Ф. и Г. Ка­мен­ских, Н.В. Меш­ков. От­кры­то дви­же­ние по про­шед­шим че­рез тер­ри­то­рию Пермской губернии железнодорожным ли­ни­ям: Пермь - Чу­сов­ская, Го­роб­ла­го­дат­ская - Ека­те­рин­бург, Чу­сов­ская - Го­роб­ла­го­дат­ская (все 1878 года), Чу­сов­ская - Со­ле­вар­ни (1879 год), Ека­те­рин­бург - Ту­ра, Бо­гда­нович - Си­нар­ская (обе 1885 год), Ека­те­рин­бург - Че­ля­бинск (1896 год), Пермь - Вят­ка (ны­не Ки­ров; 1899 год), Го­роб­ла­го­дат­ская - На­де­ж­дин­ский За­вод, Выя - Ниж­не­ту­рин­ский за­вод (обе 1906 год), Пермь - Кун­гур - Ека­те­рин­бург (1909 год), Сан-До­на­то - Ниж­няя Сал­да (1910 год), Ниж­няя Сал­да - Ала­па­евск (1912 год), Си­нар­ская - Шад­ринск (1913 год), Бер­дя­уш - Лысь­ва, Ека­те­рин­бург - Тав­да, Ала­па­евск - Бо­гда­но­ви­чи (все 1916 год).

Советская власть на большей части тер­ри­то­рии Пермской губернии бы­ла ус­та­нов­ле­на мир­ным пу­тём: в Пер­ми и Ека­те­рин­бур­ге в но­ябре 1917 года, в ря­де мест - в начале 1918 года. В феврале 1918 года центр Со­ли­кам­ско­го уезда пе­ре­не­сён в село Но­вое Усо­лье (ны­не Усо­лье), а уезд пе­ре­име­но­ван в Усоль­ский. В ию­не - ию­ле 1918 года на тер­ри­то­рии Пермской губернии бы­ли уби­ты многие чле­ны ди­на­стии Ро­ма­но­вых, в том числе бывший император Ни­ко­лай II с семь­ёй, великий кня­зья Ми­ха­ил Алек­сан­д­ро­вич и Сер­гей Ми­хай­ло­вич, великая княжна Ели­за­ве­та Фё­до­ров­на. В декабре 1918 - январе 1919 годов, в хо­де Гражданской вой­ны 1917-1922 годов, большая часть тер­ри­то­рии Пермской губернии за­ня­та час­тя­ми Си­бир­ской ар­мии А.В. Кол­ча­ка , власть на этой тер­ри­то­рии пе­ре­шла к «Ом­ско­му пра­ви­тель­ст­ву». В кон­це ию­ня - на­ча­ле ию­ля 1919 года в ре­зуль­тате Перм­ской на­сту­пат. опе­ра­ции в хо­де Вос­точ­но­го фрон­та на­сту­п­ле­ния 1919-1920 годов тер­ри­то­рия Пермской губернии за­ня­та час­тя­ми РККА. По­ста­нов­ле­ни­ем НКВД РСФСР от 15 июля 1919 года из со­ста­ва Пермской губернии бы­ла вы­де­ле­на Ека­те­рин­бург­ская гу­бер­ния, по­сле че­го Пермская губерния ста­ла де­лить­ся на 6 уез­дов: Кун­гур­ский, Осин­ский, Охан­ский, Перм­ский, Усоль­ский и Чер­дын­ский. По­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 5 января 1921 года в со­став Пермской губернии пе­ре­дан Са­ра­пуль­ский уезд. Уп­разд­не­на по­ста­нов­ле­ни­ем ВЦИК от 3 ноября 1923 года, её тер­ри­то­рия во­шла во вновь об­ра­зо­ван­нуюУраль­скую об­ласть, со­ста­вив в ней Вер­хкам­ский (Верх­не­кам­ский), Кун­гур­ский и Перм­ский ок­ру­га.

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