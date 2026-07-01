ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА
ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА - произведения храмовой пластики конца XVII - начала XX веков из Пермского региона.
Традиция православной скульптуры Прикамья восходит к несохранившимся деревянным резным языческим «болванам истуканным», описанным первыми христианскими миссионерами XIV века. Особое почитание храмовых антропоморфных изображений (разного рода жертвенные приношения, вера в то, что статуи ночью посещают дома, и т.п.) свидетельствует о длительной консервации языческих народных представлений уже в эпоху христианизации Пермского края. Наиболее распространённые иконографические группы пермской деревянной скульптуры. в основном те же, что и в деревянной храмовой скульптуре других регионов России (Поволжье, Русский Север, Западная Сибирь), - «Христос в темнице», напрестольное «Распятие с предстоящими», «Голгофский Крест», «Снятие со Креста», «Господь Саваоф», «Ангелы», «Апостолы», «Никола Можайский», «Параскева Пятница» и др.
Эволюция пермской деревянной скульптуры позволяет проследить (с XVIII века) влияние классицизма и барокко (в том числе западно-европейского); некоторые памятники отмечены экспрессивным натурализмом (в изображении страданий Иисуса Христа). В значительной части скульптура полихромна (раскраска темперой). Имена резчиков-скульпторов известны со 2-й половины XVIII века (Водолеев, В. и Н. Гайнцовы, К.М. Девятков и многие другие), однако их идентификация с конкретными памятниками остаётся одной из проблем изучения пермской деревянной скульптуры; известны произведения лишь нескольких мастеров XIX века (Д.Т. Домнин, Н.М. Кирьянов). Первыми собирателями и исследователями пермской деревянной скульптуры с начала 1920-х годов были А.К. Сыропятов и особенно Н.Н. Серебренников - первый директор Пермской художественной галереи, где ныне хранится большая часть памятников пермской деревянной скульптуры (около 370).