ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА

ПЕРМСКАЯ ДЕРЕВЯННАЯ СКУЛЬПТУРА - произведения храмовой пластики конца XVII - начала XX веков из Пермского региона.

Тра­ди­ция пра­во­слав­ной скульп­ту­ры При­ка­мья вос­хо­дит к не­со­хра­нив­шим­ся де­ревянным рез­ным языческим «бол­ва­нам ис­ту­кан­ным», опи­сан­ным пер­вы­ми хри­сти­ан­ски­ми мис­сио­не­ра­ми XIV века. Осо­бое по­чи­та­ние хра­мо­вых ан­тро­по­морф­ных изо­бра­же­ний (раз­но­го ро­да жерт­вен­ные при­но­ше­ния, ве­ра в то, что ста­туи но­чью по­се­ща­ют до­ма, и т.п.) сви­де­тель­ст­ву­ет о дли­тель­ной кон­сер­ва­ции языческих народных пред­став­ле­ний уже в эпо­ху хри­стиа­ни­за­ции Перм­ско­го края. Наи­бо­лее рас­про­стра­нён­ные ико­но­гра­фические груп­пы пермской деревянной скульптуры. в основном те же, что и в де­ревянной хра­мо­вой скульп­ту­ре других ре­гио­нов Рос­сии (По­вол­жье, Русский Се­вер, Западная Си­бирь), - «Хри­стос в тем­ни­це», на­пре­столь­ное «Рас­пя­тие с пред­стоя­щи­ми», «Гол­гоф­ский Крест», «Сня­тие со Кре­ста», «Гос­подь Са­ва­оф», «Ан­ге­лы», «Апо­сто­лы», «Ни­ко­ла Мо­жай­ский», «Па­ра­ске­ва Пят­ни­ца» и др.

Эво­лю­ция пермской деревянной скульптуры по­зво­ля­ет про­сле­дить (с XVIII века) влия­ние клас­си­циз­ма и ба­рок­ко (в том числе западно-ев­ропейского); не­ко­то­рые па­мят­ни­ки от­ме­че­ны экс­прес­сив­ным на­ту­ра­лиз­мом (в изо­бра­же­нии стра­да­ний Ии­су­са Хри­ста ). В зна­чительной час­ти скульп­ту­ра по­ли­хром­на (рас­крас­ка тем­пе­рой). Име­на рез­чи­ков-скульп­то­ров из­вест­ны со 2-й половины XVIII века (Во­до­ле­ев, В. и Н. Гайн­цо­вы, К.М. Де­вят­ков и многие другие), од­на­ко их иден­ти­фи­ка­ция с кон­крет­ны­ми па­мят­ни­ка­ми ос­та­ёт­ся од­ной из про­блем изу­че­ния пермской деревянной скульптуры; из­вест­ны про­из­ве­де­ния лишь не­сколь­ких мас­те­ров XIX века (Д.Т. Дом­нин, Н.М. Кирь­я­нов). Пер­вы­ми со­би­ра­те­ля­ми и ис­сле­до­ва­те­ля­ми пермской деревянной скульптуры с начала 1920-х годов бы­ли А.К. Сы­ро­пя­тов и осо­бен­но Н.Н. Се­реб­рен­ни­ков - пер­вый ди­рек­тор Перм­ской ху­дожественной га­ле­реи, где ны­не хра­нит­ся большая часть па­мят­ни­ков пермской деревянной скульптуры (около 370).

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