ПЕРМОЗЕР БАЛЬТАЗАР

ПЕРМОЗЕР БАЛЬТАЗАР - немецкий скульптор.

Учил­ся в Зальц­бур­ге (с 1665 года, у В. Вай­сен­кирх­не­ра-млад­ше­го), за­тем в Ве­не (с октября 1671 года). В 1674-1675 годах по­се­тил Рим, где изу­чал твор­че­ст­во Дж.Л. Бер­ни­ни и ис­пы­тал его влия­ние. С 1677 года на служ­бе у великого гер­цо­га Ме­ди­чи во Фло­рен­ции. К итальянскому пе­рио­ду от­но­сят­ся гер­ма са­до­во­го па­виль­о­на Па­лац­цо Грил­ло в Ри­ме (1675-1677 годы), скульп­ту­ры пор­ти­ка церкви Сан- Ми­ке­ле-э-Га­эта­но во Фло­рен­ции (1685-1690 годы), а так­же про­из­ве­де­ния мел­кой пла­сти­ки (ста­ту­эт­ки из сло­но­вой кос­ти «Спя­щий Эн­ди­ми­он», 1675-1677 годы, Ба­вар­ский национальный му­зей, Мюн­хен; «Три­умф кре­ста», около 1685 год, Му­зей при­клад­но­го иск-ва, Лейп­циг).

С 1690 года на служ­бе у кур­фюр­ста Сак­сон­ско­го в Дрез­де­не, где ис­пол­нил ста­туи для пар­ка Гро­сер-гар­тен (сохранились груп­пы «Гер­ку­лес и Бу­си­рис», «Гер­ку­лес и дра­кон Ла­дон», около 1690-1695 годы), соз­да­вал про­из­ве­де­ния де­ко­ра­тив­но-при­клад­но­го искусства для со­кро­вищ­ни­цы кур­фюр­стов («Ге­ракл и Ом­фа­ла», по­сле 1700 года, Му­зей при­клад­но­го искусства, Дрез­ден), в том числе в со­труд­ни­че­ст­ве с при­двор­ным юве­ли­ром И.М. Динг­лин­ге­ром (пар­ные ста­ту­эт­ки мав­ров с под­но­са­ми изум­ру­дов, 1720-1724 годы, «Зе­лё­ный свод», Дрез­ден). В 1703-1712 годах ра­бо­тал над скульп­ту­рой для над­гро­бия кур­фюр­сти­ны Сак­сон­ской Ан­ны Со­фии (ны­не - в со­бо­ре Фрай­бер­га). В 1712-1732 годах уча­ст­во­вал в ук­ра­ше­нии Цвин­ге­ра. Боль­шая мас­тер­ская под руководством Пермозера соз­да­ва­ла гер­мы в ви­де са­ти­ров, ат­лан­тов Па­виль­о­на на ва­лу, ста­туи нимф в Ку­паль­не нимф и др.

Сре­ди са­мых из­вест­ных ра­бот Пермозера - ал­ле­го­рическая груп­па «Апо­фе­оз прин­ца Ев­ге­ния Са­вой­ско­го» (1720-1721 годы, Ниж­ний Бель­ве­дер, Ве­на). Стиль Пермозера яв­ля­ет­ся пе­ре­ход­ным от ба­роч­ной па­те­ти­ки (ко­то­рая в искусстве Пермозера вос­хо­дит не толь­ко к итальянской пла­сти­ке XVII века, но и к народной де­ревянной куль­то­вой скульп­ту­ре Гер­ма­нии и Ав­ст­рии) к утон­чён­но­сти ро­ко­ко и зна­ме­ну­ет со­бой наи­выс­ший рас­цвет немецкой пла­сти­ки конца XVII - начала XVIII веков.