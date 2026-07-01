ПЕРМОЗЕР БАЛЬТАЗАР
ПЕРМОЗЕР БАЛЬТАЗАР - немецкий скульптор.
Учился в Зальцбурге (с 1665 года, у В. Вайсенкирхнера-младшего), затем в Вене (с октября 1671 года). В 1674-1675 годах посетил Рим, где изучал творчество Дж.Л. Бернини и испытал его влияние. С 1677 года на службе у великого герцога Медичи во Флоренции. К итальянскому периоду относятся герма садового павильона Палаццо Грилло в Риме (1675-1677 годы), скульптуры портика церкви Сан- Микеле-э-Гаэтано во Флоренции (1685-1690 годы), а также произведения мелкой пластики (статуэтки из слоновой кости «Спящий Эндимион», 1675-1677 годы, Баварский национальный музей, Мюнхен; «Триумф креста», около 1685 год, Музей прикладного иск-ва, Лейпциг).
С 1690 года на службе у курфюрста Саксонского в Дрездене, где исполнил статуи для парка Гросер-гартен (сохранились группы «Геркулес и Бусирис», «Геркулес и дракон Ладон», около 1690-1695 годы), создавал произведения декоративно-прикладного искусства для сокровищницы курфюрстов («Геракл и Омфала», после 1700 года, Музей прикладного искусства, Дрезден), в том числе в сотрудничестве с придворным ювелиром И.М. Динглингером (парные статуэтки мавров с подносами изумрудов, 1720-1724 годы, «Зелёный свод», Дрезден). В 1703-1712 годах работал над скульптурой для надгробия курфюрстины Саксонской Анны Софии (ныне - в соборе Фрайберга). В 1712-1732 годах участвовал в украшении Цвингера. Большая мастерская под руководством Пермозера создавала гермы в виде сатиров, атлантов Павильона на валу, статуи нимф в Купальне нимф и др.
Среди самых известных работ Пермозера - аллегорическая группа «Апофеоз принца Евгения Савойского» (1720-1721 годы, Нижний Бельведер, Вена). Стиль Пермозера является переходным от барочной патетики (которая в искусстве Пермозера восходит не только к итальянской пластике XVII века, но и к народной деревянной культовой скульптуре Германии и Австрии) к утончённости рококо и знаменует собой наивысший расцвет немецкой пластики конца XVII - начала XVIII веков.