ПЕРМЕКЕ КОНСТАН
ПЕРМЕКЕ КОНСТАН - бельгийский живописец и скульптор.
Сын живописца Анри Луи Пермеке (1849-1912 годы), основателя (1893 год) и директора Городского музея Остенде. Учился в АХ в Брюгге (1903 год) и Генте (1904 год) у Ж. Дельвена. В 1909 году поселился в Синт-Мартенс-Латем, где вместе с Г. де Сметом, Л. де Сметом, Ф. ван ден Берге и А. Сервасом основал так называемую латемскую группу художников, позднее объединившуюся с так называемой второй группой фламандских экспрессионистов. В этот период писал импрессионистические пейзажи («Зима во Фландрии», 1912 год, Королевский музей изящных искусств, Антверпен). В 1912-1914 годах жил в Остенде.
Во время Первой мировой войны был ранен и эвакуирован в Великобританию. Здесь появились его первые значительные экспрессионистич. работы («Чужой», 1916 год, Музей современного искусства, Брюссель). Вернувшись в Бельгию (1918 год), жил в Антверпене, затем в Остенде. В 1929 году поселился в деревне Яббеке, близ Брюгге, в собственном доме (с 1959 года Музей Пермеке). Крупнейший мастер бельгийского экспрессионизма, Пермеке писал рыбаков и моряков, крестьян, артистов цирка. Его грузные фигуры, вылепленные широкими вязкими мазками, наделены монументальностью древних статуй.
Живопись Пермеке, с её интонациями скорбной обречённости, нередко проникнута ощущением извечной тяжести бытия, трагизма человеческого существования: «Два брата-моряка» (Художественный музей, Базель), «Обручённые» (Музей современного искусства, Брюссель; обе 1923 год), «Крестьянка с обнажённой грудью» (1942 год, Национальная галерея, Прага) и др., также пейзажи - Фландрии и Бретани («Осенний пейзаж», 1931 год, Королевский музей изящных искусств, Антверпен), суровые виды штормового Северного моря. С 1935 года занимался также скульптурой («Мари-Лу», искусственный камень, 1935-1936 годы, Музей Пермеке; «Ниобея», бронза, 1949 год, Музей современного искусства, Брюссель).