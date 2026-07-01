ПЕРМЕКЕ КОНСТАН

ПЕРМЕКЕ КОНСТАН - бельгийский живописец и скульптор.

Сын жи­во­пис­ца Ан­ри Луи Пер­ме­ке (1849-1912 годы), ос­но­ва­те­ля (1893 год) и ди­рек­то­ра Городского му­зея Ос­тен­де. Учил­ся в АХ в Брюг­ге (1903 год) и Ген­те (1904 год) у Ж. Дель­ве­на. В 1909 году по­се­лил­ся в Синт-Мар­тенс-Ла­тем, где вме­сте с Г. де Сме­том, Л. де Сме­том, Ф. ван ден Бер­ге и А. Сер­ва­сом ос­но­вал так называемую ла­тем­скую группу ху­дож­ни­ков, позд­нее объ­е­ди­нив­шую­ся с так называемой вто­рой груп­пой фламандских экс­прес­сио­ни­стов . В этот пе­ри­од пи­сал им­прес­сио­ни­стические пей­за­жи («Зи­ма во Флан­д­рии», 1912 год, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ант­вер­пен). В 1912-1914 годах жил в Ос­тен­де.

Во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны был ра­нен и эва­куи­ро­ван в Ве­ли­ко­бри­та­нию. Здесь поя­ви­лись его пер­вые зна­чительные экс­прес­сио­ни­стич. ра­бо­ты («Чу­жой», 1916 год, Му­зей современного искусства, Брюс­сель). Вер­нув­шись в Бель­гию (1918 год), жил в Ант­вер­пе­не, за­тем в Ос­тен­де. В 1929 году по­селил­ся в деревне Яб­бе­ке, близ Брюг­ге, в собственном до­ме (с 1959 года Му­зей Пер­ме­ке). Круп­ней­ший мас­тер бельгийского экс­прес­сио­низ­ма, Пермеке пи­сал ры­ба­ков и мо­ря­ков, кре­сть­ян, ар­ти­стов цир­ка. Его груз­ные фи­гу­ры, вы­ле­п­лен­ные ши­ро­ки­ми вяз­ки­ми маз­ка­ми, на­де­ле­ны мо­ну­мен­таль­но­стью древ­них ста­туй.

Жи­во­пись Пермеке, с её ин­то­на­ция­ми скорб­ной об­ре­чён­но­сти, не­ред­ко про­ник­ну­та ощу­ще­ни­ем из­веч­ной тя­же­сти бы­тия, тра­гиз­ма че­ло­ве­че­ско­го су­ще­ст­во­ва­ния: «Два бра­та-мо­ря­ка» (Ху­дожественный му­зей, Ба­зель), «Об­ру­чён­ные» (Му­зей современного искусства, Брюс­сель; обе 1923 год), «Кре­сть­ян­ка с об­на­жён­ной гру­дью» (1942 год, Национальная га­ле­рея, Пра­га) и др., так­же пей­за­жи - Флан­д­рии и Бре­та­ни («Осен­ний пей­заж», 1931 год, Ко­ро­лев­ский му­зей изящ­ных ис­кусств, Ан­твер­пен), су­ро­вые ви­ды штор­мо­во­го Се­вер­но­го мо­ря. С 1935 года за­ни­мал­ся так­же скульп­ту­рой («Ма­ри-Лу», ис­кусственный ка­мень, 1935-1936 годы, Му­зей Пер­ме­ке; «Нио­бея», брон­за, 1949 год, Му­зей современного искусства, Брюс­сель).