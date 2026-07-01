ПЕРЛЗ ФРЕДЕРИК СОЛОМОН
ПЕРЛЗ ФРЕДЕРИК СОЛОМОН - немецко-американский психиатр и психотерапевт, основатель гештальттерапии.
С 1913 года изучал медицину, в годы Первой мировой войны служил военным врачом. В 1921 году получил степень доктора (в Университете Фридриха Вильгельма) и занялся психиатрией. Испытал влияние психоанализа З. Фрейда. С 1925 года обучался в Венском и Берлинском институтах психоанализа у В. Райха и К. Хорни, общался с гештальтпсихологами В. Кёлером, М. Вертхаймером и К. Левином. С 1926 года ассистент К. Гольдштейна в его клинике для лечения солдат с травмами мозга во Франкфурте-на-Майне. С 1933 года, после прихода к власти нацистов, в эмиграции, с 1934 года - в Йоханнесбурге (ЮАР), где основал Южноафриканский институт психоанализа. В 1942-1946 годах служил психиатром в южноафриканской армии. С 1946 года в США.
Отход от психоаналитического движения, сопровождавшийся обращением к идеям экзистенциализма, диалогической философии М. Бубера, а также к методу «чувственного осознавания» движений Э. Гиндлер («Эго, голод и агрессия. Пересмотр теории и метода Фрейда» - «Ego, hunger and aggression: a revision of Freud’s theory and method», 1947 год, при участии его жены Л. Познер; русский перевод 2000 года), завершился созданием собственного психотерапевтического метода - гештальттерапии («Гештальттерапия: возбуждение и рост в человеческой личности» - «Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality», 1951 год, совместно с Р. Хефферлином и П. Гудменом). В 1952 году создал Институт гештальттерапии в Нью-Йорке, в 1954 году - в Кливленде, в конце 1950-х годов группы гештальттерапии были созданы по всей стране. С 1964 года работал психиатром в Институте Эсален в Биг-Сур (Калифорния). В 1969 году на острове Ванкувер в Британской Колумбии основал гештальтобщину.
Сочинения:
Gestalt therapy verbatim. Lafayette, 1969;
Гештальт-подход. Свидетель терапии. М., 2003;
Теория гештальттерапии. М., 2004;
Практикум по гештальттерапии. М., 2005 (совм. с П. Гудменом, Р. Хефферлином);
Гештальт- семинары. М., 2007;
Практика гештальттерапии. М., 2008;
Внутри и вне помойного ведра. М., 2010.