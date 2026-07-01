ПЕРЛЗ ФРЕДЕРИК СОЛОМОН

ПЕРЛЗ ФРЕДЕРИК СОЛОМОН - немецко-американский психиатр и психотерапевт, основатель гештальттерапии.

С 1913 года изу­чал ме­ди­ци­ну, в го­ды Первой ми­ро­вой вой­ны слу­жил во­енным вра­чом. В 1921 году по­лу­чил сте­пень доктора (в Университете Фрид­ри­ха Виль­гель­ма) и за­нял­ся пси­хи­ат­ри­ей. Ис­пы­тал влия­ние пси­хо­ана­ли­за З. Фрей­да. С 1925 года обу­чал­ся в Вен­ском и Бер­лин­ском институтах пси­хо­ана­ли­за у В. Рай­ха и К. Хор­ни, об­щал­ся с геш­тальт­пси­хо­ло­га­ми В. Кё­ле­ром, М. Верт­хай­ме­ром и К. Ле­ви­ном. С 1926 года ас­си­стент К. Гольд­штей­на в его кли­ни­ке для ле­че­ния сол­дат с трав­ма­ми моз­га во Франк­фур­те-на-Май­не. С 1933 года, по­сле при­хо­да к вла­сти на­цис­тов, в эми­г­ра­ции, с 1934 года - в Йо­хан­нес­бур­ге (ЮАР), где ос­но­вал Южноафриканский институт пси­хо­ана­ли­за. В 1942-1946 годах слу­жил пси­хи­ат­ром в южноафриканской ар­мии. С 1946 года в США.

От­ход от пси­хо­ана­ли­тического дви­же­ния, со­про­во­ж­дав­ший­ся об­ра­ще­ни­ем к иде­ям эк­зи­стен­циа­лиз­ма, диа­ло­гической фи­ло­со­фии М. Бу­бе­ра , а так­же к ме­то­ду «чув­ст­вен­но­го осоз­на­ва­ния» дви­же­ний Э. Гинд­лер («Эго, го­лод и аг­рес­сия. Пе­ре­смотр тео­рии и ме­то­да Фрей­да» - «Ego, hun­ger and aggression: a revision of Freud’s theory and method», 1947 год, при уча­стии его же­ны Л. По­знер; русский перевод 2000 года), за­вер­шил­ся соз­да­ни­ем собственного пси­хо­те­ра­пев­тического ме­то­да - геш­тальт­те­ра­пии («Ге­ш­тальт­те­ра­пия: воз­бу­ж­де­ние и рост в че­ло­ве­че­ской лич­но­сти» - «Gestalt therapy: excitement and growth in the human personality», 1951 год, совместно с Р. Хеф­фер­ли­ном и П. Гуд­ме­ном). В 1952 году соз­дал Институт геш­тальт­те­ра­пии в Нью-Йор­ке, в 1954 году - в Клив­лен­де, в кон це 1950-х годов груп­пы геш­тальт­те­ра­пии бы­ли соз­да­ны по всей стра­не. С 1964 года ра­бо­тал пси­хи­ат­ром в Институте Эса­лен в Биг-Сур (Ка­ли­фор­ния). В 1969 году на острове Ван­ку­вер в Британской Ко­лум­бии ос­но­вал геш­таль­тоб­щи­ну.

Сочинения:

Gestalt therapy verbatim. Lafayette, 1969;

Геш­тальт-под­ход. Сви­де­тель те­ра­пии. М., 2003;

Тео­рия геш­тальт­те­ра­пии. М., 2004;

Прак­ти­кум по геш­тальт­те­ра­пии. М., 2005 (совм. с П. Гуд­ме­ном, Р. Хеф­фер­ли­ном);

Геш­тальт- се­ми­на­ры. М., 2007;

Прак­ти­ка геш­тальт­те­ра­пии. М., 2008;

Внут­ри и вне по­мой­но­го вед­ра. М., 2010.