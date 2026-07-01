ПЕРЛМАН ИЦХАК

ПЕРЛМАН ИЦХАК - израильский и американский скрипач.

Учил­ся в Музыкальной ака­де­мии Тель-Ави­ва (класс скрип­ки Р. Гольд­гарт). С 1958 года в США, окон­чил Джуль­ярд­скую шко­лу (учил­ся в клас­сах Д. Де­лей и И. Га­ла­мя­на). По­бе­ди­тель Музыкального кон­кур­са имени Э. Ле­вен­трит­та (США, 1964 год). Не­од­но­крат­но вы­сту­пал в Кар­не­ги-хол­ле (впер­вые в 1963 году), на ме­ж­ду­народных музыкальных фес­ти­ва­лях (осо­бен­но час­то на фес­ти­ва­ле в городе Ас­пен, штат Ко­ло­ра­до), га­ст­ро­ли­ро­вал в США, стра­нах Ев­ро­пы, в Из­раи­ле и др., не­од­но­крат­но - в Рос­сии (впер­вые в 1990 году).

Ос­но­ву ре­пер­туа­ра со­став­ля­ют со­чи­не­ния И.С. Ба­ха, ком­по­зи­то­ров вен­ской клас­сической шко­лы, западноев­ропейских ро­ман­ти­ков, отдельные про­из­ве­де­ния ав­то­ров XX века (кон­цер­ты А. Бер­га, И.Ф. Стра­вин­ско­го, С.С. Про­кофь­е­ва , А.И. Ха­ча­ту­ря­на ); Перлман ис­пол­ня­ет и за­пи­сы­ва­ет об­ра­бот­ки еврейской народной му­зы­ки. В 1975-1990 годах пре­по­да­вал в Брук­лин­ском кол­лед­же (Нью- Йорк), с 1999 года профессор (с 2003 года заведующий ка­фед­рой скри­п­ки) Джуль­ярд­ской шко­лы. С 2000 года вы­сту­па­ет так­же как при­гла­шён­ный ди­ри­жёр с раз­ны­ми (пре­имущественно аме­ри­кан­ски­ми) ор­ке­ст­ра­ми, в 2002-2004 годах музыкальный кон­суль­тант Сент-Лу­ис­ско­го сим­фо­нического ор­ке­ст­ра. Сре­ди мно­го­численных за­пи­сей - все со­на­ты и пар­ти­ты для скрип­ки со­ло Ба­ха, все скри­пич­ные со­на­ты В.А. Мо­цар­та, 24 ка­при­са для скрип­ки со­ло Н. Па­га­ни­ни .