ПЕРЛМАН ИЦХАК
ПЕРЛМАН ИЦХАК - израильский и американский скрипач.
Учился в Музыкальной академии Тель-Авива (класс скрипки Р. Гольдгарт). С 1958 года в США, окончил Джульярдскую школу (учился в классах Д. Делей и И. Галамяна). Победитель Музыкального конкурса имени Э. Левентритта (США, 1964 год). Неоднократно выступал в Карнеги-холле (впервые в 1963 году), на международных музыкальных фестивалях (особенно часто на фестивале в городе Аспен, штат Колорадо), гастролировал в США, странах Европы, в Израиле и др., неоднократно - в России (впервые в 1990 году).
Основу репертуара составляют сочинения И.С. Баха, композиторов венской классической школы, западноевропейских романтиков, отдельные произведения авторов XX века (концерты А. Берга, И.Ф. Стравинского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна); Перлман исполняет и записывает обработки еврейской народной музыки. В 1975-1990 годах преподавал в Бруклинском колледже (Нью- Йорк), с 1999 года профессор (с 2003 года заведующий кафедрой скрипки) Джульярдской школы. С 2000 года выступает также как приглашённый дирижёр с разными (преимущественно американскими) оркестрами, в 2002-2004 годах музыкальный консультант Сент-Луисского симфонического оркестра. Среди многочисленных записей - все сонаты и партиты для скрипки соло Баха, все скрипичные сонаты В.А. Моцарта, 24 каприса для скрипки соло Н. Паганини.