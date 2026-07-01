ПЁРЛ-ХАРБОР

ПЁРЛ-ХАРБОР (Pearl Har­bor, в переводе с англ. Жем­чуж­ная га­вань) - бух­та (за­лив) Ти­хо­го океана на южном по­бе­ре­жье о. Оа­ху в со­ста­ве Га­вай­ских островов (штат Га­вайи, США ), при­мер­но в 10 км к за­па­ду от г. Го­но­лу­лу.

Име­ет слож­ную раз­ветв­лён­ную фор­му, раз­де­ле­на дву­мя по­лу­ост­ро­ва­ми и о. Форд на бо­лее мел­кие бух­ты (Уэст-Лох, Мидл-Лох, Ист-Лох), дос­ти­гая в са­мом ши­ро­ком мес­те около 9,5 км. В южной час­ти уз­ким про­ли­вом (ши­ри­на около 400 м) со­об­ща­ет­ся с ти­хо­оке­ан­ским заливом Ма­ма­ла.

Впер­вые описа­на британсокй экс­пе­ди­ци­ей Н. Порт­ло­ка в 1786 году, под­роб­но ис­сле­до­ва­на эк­спе­ди­ци­ей Ч. Мол­де­на в 1824 году. В 1887 году ко­роль Га­вай­ско­го ко­ро­лев­ст­ва Ка­ла­ка­уа I пе­ре­дал ис­клю­чительные пра­ва на ис­поль­зо­ва­ние бух­ты Со­еди­нён­ным Шта­там. В 1908 году Кон­грес­сом США при­ня­то ре­ше­ние о строи­тель­ст­ве в Пёрл-Харборе во­енно-морской ба­зы (от­кры­та в 1911 году). С ию­ля 1941 года ме­сто раз­ме­ще­ния шта­ба Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та США.

7 декабря 1941 года на­па­де­ни­ем на Пёрл-Харбор Япо­ния на­ча­ла вой­ну на Ти­хом океане (см. Ти­хо­оке­ан­ские кам­па­нии 1941-1945 годов). К это­му вре­ме­ни в Пёрл-Харборе на­хо­ди­лись главные си­лы Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та США, в том числе 8 лин­ко­ров, 8 крей­се­ров, 29 эс­мин­цев (все­го бо­лее 160 су­дов). ВВС ба­зы на­счи­ты­ва­ли 394 са­мо­лё­та. Японский план на­па­де­ния на Пёрл-Харбор ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вал­ся под руководством адмирале И. Яма­мо­то с 7 января 1941 года, ут­вер­ждён пра­ви­тель­ст­вом Япо­нии и им­пе­ра­то­ром 5 ноября 1941 года. Его главная стра­те­гическая цель со­стоя­ла в том, что­бы ли­к­ви­ди­ро­вать американский флот как пре­гра­ду на пу­ти экс­пан­сии Япо­нии в Юго-Восточной Азии. 26 но­ября японское авиа­нос­ное со­еди­не­ние [ко­мандующий – ви­це-адмирал Т. На­гу­мо; все­го 33 ко­раб­ля, в том числе 2 лин­ко­ра, 6 авиа­нос­цев с 423 са­мо­лё­та­ми, 3 крей­се­ра, 11 эс­мин­цев, 3 ПЛ;] по­ки­ну­ло бух­ту Би­до­кап (Хи­то­кап­пу; о. Иту­руп). Об­щее ру­ко­во­дство Объ­е­ди­нён­ным фло­том осу­ще­ст­в­лял адмирал Яма­мо­то. На рас­све­те 7 декабря (при­хо­ди­лось на вос­кре­се­нье; по то­кий­ско­му вре­ме­ни в ночь на 8 декабря) авиа­нос­ное со­еди­не­ние вы­шло на ру­беж в 275 миль (около 450 км) к се­ве­ру от о. Оа­ху. Кро­ме то­го, близ Пёрл-Харбора бы­ло раз­вёр­нуто свыге 20 японских ПЛ (име­ли на бор­ту 5 сверх­ма­лых ПЛ). Под­ня­тые с японских авиа­нос­цев са­мо­лё­ты дву­мя эше­ло­на­ми [183 са­мо­лё­та в пер­вом, 167 (по другим дан­ным, 170 или 171) - во вто­ром] ме­нее чем за 2 часа [с 7.50 (по другим дан­ным, 7.55) до 9.45 (по другим дан­ным, 9.30) ме­ст­но­го вре­ме­ни] на­нес­ли ряд по­сле­до­вательных уда­ров по американским ко­раб­лям, аэ­ро­дро­мам и бе­ре­го­вым ба­та­ре­ям. Бое­вая го­тов­ность Пёрл-Харбора ока­за­лась низ­кой (даль­няя воздушная раз­вед­ка и ПВО сла­бо ор­га­ни­зо­ва­ны, ко­раб­ли и са­мо­лё­ты не рас­сре­до­то­че­ны, часть лич­но­го со­ста­ва на­хо­ди­лась на бе­ре­гу и т.д.). В ре­зуль­та­те был по­то­п­лен и по­вре­ж­дён 21 американский ко­рабль [в том числе 8 лин­ко­ров (4 из них по­те­ря­ны без­воз­врат­но), 3 крей­се­ра (1 - без­воз­врат­но), 4 эс­мин­ца (2 - без­воз­врат­но)], унич­то­же­но 188, по­вре­ж­де­но 159 са­мо­лё­тов, по­гиб­ло 2403 человек (в том числе 68 гражданских лиц), ране­но 1178 человек. По­те­ри японского фло­та со­ста­ви­ли 29 са­мо­лё­тов (свыше 70 по­лу­чи­ли по­вре­ж­де­ния), 6 ПЛ (в том числе 5 сверх­ма­лых), 6 ка­те­ров, по­гиб­ло 64 человек (1 по­пал в плен). В свя­зи с ата­кой на Пёрл-Харбор 8 декабря 1941 года США и Ве­ли­ко­бри­та­ния объ­я­ви­ли вой­ну Япо­нии.

На­па­де­ние на Пёрл-Харбор - круп­ней­шая на тот мо­мент опе­ра­ция с ис­поль­зо­ва­ни­ем авиа­нос­цев - при­нес­ло Япо­нии важ­ную по­бе­ду, обес­пе­чи­ло ей на не­ко­то­рое вре­мя сво­бо­ду дей­ст­вий в ак­ва­то­рии Ти­хо­го океана, по­зво­ли­ло в конце 1941 – первой половине 1942 года дос­тичь круп­ных ус­пе­хов в Ма­лайе, на Фи­лип­пи­нах, в Бир­ме, Ни­дерл. Ин­дии, Но­вой Гви­нее и др. Вме­сте с тем ей не уда­лось сло­мить во­енно-морскую мощь США и до­бить­ся стра­те­гического ус­пе­ха в вой­не; при про­ве­де­нии воздушного на­лё­та японским ко­ман­до­ва­ни­ем был до­пу­щен ряд про­счё­тов (не бы­ли под­верг­ну­ты бом­бар­ди­ров­ке су­до­ре­монт­ные мас­тер­ские, то­п­лив­ные за­па­сы), свою роль сыг­рал фак­тор слу­чай­но­сти (американские авиа­нос­цы на­хо­ди­лись в декабре 1941 года вне Пёрл-Харбора и не бы­ли по­вре­ж­де­ны).

В ре­чи 8 декабря 1941 года Ф.Д. Руз­вельт на­звал 7 декабря «днём по­зо­ра». В 1941-1946 годах бы­ло про­ве­де­но 9 официальных рас­сле­до­ва­ний на­па­де­ния на Пёрл-Харбор (в 1995 году про­ве­де­но 10-е рас­сле­до­ва­ние), вы­явив­ших серь­ёз­ные про­счё­ты, до­пу­щен­ные американским во­енным ко­ман­до­ва­ни­ем и раз­ве­ды­вательными ор­га­на­ми. Стрем­ле­ние не до­пус­тить по­вто­ре­ния по­доб­ных ка­та­ст­роф в бу­ду­щем спо­соб­ст­во­ва­ло соз­да­нию Цен­траль­но­го раз­ве­ды­ва­тель­но­го управ­ле­ния (1947).

По­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в Пёрл-Харборе про­дол­жа­ет рас­по­ла­гать­ся штаб Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та США. Во­енно-морская ба­за вклю­че­на в спи­сок Национальных ис­то­рических па­мят­ни­ков (1964) и Национальный ре­естр ис­то­рических мест (1976), на её тер­ри­то­рии рас­по­ла­га­ет­ся ряд во­енных ме­мо­ри­аль­ных ком­плек­сов: лин­ко­ра «Ари­зо­на», лин­ко­ра «Мис­су­ри», му­зей и парк под­вод­ной лод­ки «Бо­уфин».

Ис­точники :

Joint committee on the investigation of the Pearl harbor attack. Pearl harbor attack. Wash., 1946. Vol. 1-39;

Что про­изош­ло в Пирл- Хар­бо­ре. До­ку­мен­ты. М., 1961;

The «Ma­gic» background of Pearl Harbor. Wash., 1978. Vol. 1-5.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)