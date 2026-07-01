ПЁРЛ-ХАРБОР
ПЁРЛ-ХАРБОР (Pearl Harbor, в переводе с англ. Жемчужная гавань) - бухта (залив) Тихого океана на южном побережье о. Оаху в составе Гавайских островов (штат Гавайи, США), примерно в 10 км к западу от г. Гонолулу.
Имеет сложную разветвлённую форму, разделена двумя полуостровами и о. Форд на более мелкие бухты (Уэст-Лох, Мидл-Лох, Ист-Лох), достигая в самом широком месте около 9,5 км. В южной части узким проливом (ширина около 400 м) сообщается с тихоокеанским заливом Мамала.
Впервые описана британсокй экспедицией Н. Портлока в 1786 году, подробно исследована экспедицией Ч. Молдена в 1824 году. В 1887 году король Гавайского королевства Калакауа I передал исключительные права на использование бухты Соединённым Штатам. В 1908 году Конгрессом США принято решение о строительстве в Пёрл-Харборе военно-морской базы (открыта в 1911 году). С июля 1941 года место размещения штаба Тихоокеанского флота США.
7 декабря 1941 года нападением на Пёрл-Харбор Япония начала войну на Тихом океане (см. Тихоокеанские кампании 1941-1945 годов). К этому времени в Пёрл-Харборе находились главные силы Тихоокеанского флота США, в том числе 8 линкоров, 8 крейсеров, 29 эсминцев (всего более 160 судов). ВВС базы насчитывали 394 самолёта. Японский план нападения на Пёрл-Харбор активно разрабатывался под руководством адмирале И. Ямамото с 7 января 1941 года, утверждён правительством Японии и императором 5 ноября 1941 года. Его главная стратегическая цель состояла в том, чтобы ликвидировать американский флот как преграду на пути экспансии Японии в Юго-Восточной Азии. 26 ноября японское авианосное соединение [командующий – вице-адмирал Т. Нагумо; всего 33 корабля, в том числе 2 линкора, 6 авианосцев с 423 самолётами, 3 крейсера, 11 эсминцев, 3 ПЛ;] покинуло бухту Бидокап (Хитокаппу; о. Итуруп). Общее руководство Объединённым флотом осуществлял адмирал Ямамото. На рассвете 7 декабря (приходилось на воскресенье; по токийскому времени в ночь на 8 декабря) авианосное соединение вышло на рубеж в 275 миль (около 450 км) к северу от о. Оаху. Кроме того, близ Пёрл-Харбора было развёрнуто свыге 20 японских ПЛ (имели на борту 5 сверхмалых ПЛ). Поднятые с японских авианосцев самолёты двумя эшелонами [183 самолёта в первом, 167 (по другим данным, 170 или 171) - во втором] менее чем за 2 часа [с 7.50 (по другим данным, 7.55) до 9.45 (по другим данным, 9.30) местного времени] нанесли ряд последовательных ударов по американским кораблям, аэродромам и береговым батареям. Боевая готовность Пёрл-Харбора оказалась низкой (дальняя воздушная разведка и ПВО слабо организованы, корабли и самолёты не рассредоточены, часть личного состава находилась на берегу и т.д.). В результате был потоплен и повреждён 21 американский корабль [в том числе 8 линкоров (4 из них потеряны безвозвратно), 3 крейсера (1 - безвозвратно), 4 эсминца (2 - безвозвратно)], уничтожено 188, повреждено 159 самолётов, погибло 2403 человек (в том числе 68 гражданских лиц), ранено 1178 человек. Потери японского флота составили 29 самолётов (свыше 70 получили повреждения), 6 ПЛ (в том числе 5 сверхмалых), 6 катеров, погибло 64 человек (1 попал в плен). В связи с атакой на Пёрл-Харбор 8 декабря 1941 года США и Великобритания объявили войну Японии.
Нападение на Пёрл-Харбор - крупнейшая на тот момент операция с использованием авианосцев - принесло Японии важную победу, обеспечило ей на некоторое время свободу действий в акватории Тихого океана, позволило в конце 1941 – первой половине 1942 года достичь крупных успехов в Малайе, на Филиппинах, в Бирме, Нидерл. Индии, Новой Гвинее и др. Вместе с тем ей не удалось сломить военно-морскую мощь США и добиться стратегического успеха в войне; при проведении воздушного налёта японским командованием был допущен ряд просчётов (не были подвергнуты бомбардировке судоремонтные мастерские, топливные запасы), свою роль сыграл фактор случайности (американские авианосцы находились в декабре 1941 года вне Пёрл-Харбора и не были повреждены).
В речи 8 декабря 1941 года Ф.Д. Рузвельт назвал 7 декабря «днём позора». В 1941-1946 годах было проведено 9 официальных расследований нападения на Пёрл-Харбор (в 1995 году проведено 10-е расследование), выявивших серьёзные просчёты, допущенные американским военным командованием и разведывательными органами. Стремление не допустить повторения подобных катастроф в будущем способствовало созданию Центрального разведывательного управления (1947).
После Второй мировой войны в Пёрл-Харборе продолжает располагаться штаб Тихоокеанского флота США. Военно-морская база включена в список Национальных исторических памятников (1964) и Национальный реестр исторических мест (1976), на её территории располагается ряд военных мемориальных комплексов: линкора «Аризона», линкора «Миссури», музей и парк подводной лодки «Боуфин».
Источники:
Joint committee on the investigation of the Pearl harbor attack. Pearl harbor attack. Wash., 1946. Vol. 1-39;
Что произошло в Пирл- Харборе. Документы. М., 1961;
The «Magic» background of Pearl Harbor. Wash., 1978. Vol. 1-5.