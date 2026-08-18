ПЕРК ЖАН
ПЕРК ЖАН - нидерландский поэт.
Из семьи пастора. С 1872 года жил в Амстердаме, в 1880-1881 годах изучал право в Амстердамском университете. Первое стихотворение опубликовал в 1878 году. Наибольшую известность принёс цикл из 102 сонетов «Матильда» («Mathildekrans», созданы в 1879 году, опубликованы в 1882 году), в котором, как и в стихотворении «Ирида» («Iris», 1880 год), созданном под непосредственым влиянием П.Б. Шелли («Облако», 1820 год), Перк выступил как сторонник неоромантизма.
Для Перка, развивавшего традиции Й. ван ден Вондела и П.К. Хофта, характерно пантеистическое восприятие природы, идеализация любви, апология «вечной красоты»; его поэзия отмечена обилием метафор, экспериментами с рифмой и мелодикой стиха при общей установке на строгость формы. Перк высоко ценили и считали своим предшественником приверженные эстетизму и обращённые к поиску новых образов представители так называемые движения восьмидесятников.
Сочинения:
Gedichten. Amst., 1999.