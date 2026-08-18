ПЕРК ЖАН

ПЕРК ЖАН - нидерландский поэт.

Из се­мьи пас­то­ра . С 1872 года жил в Ам­стер­даме, в 1880-1881 годах изу­чал пра­во в Ам­стер­дам­ском университете. Пер­вое сти­хо­тво­ре­ние опуб­ли­ко­вал в 1878 году. Наи­боль­шую из­вест­ность при­нёс цикл из 102 со­не­тов «Ма­тиль­да» («Mathildekrans», созданы в 1879 году, опубликованы в 1882 году), в ко­то­ром, как и в стихотворении «Ири­да» («Iris», 1880 год), соз­дан­ном под не­по­средственым влия­ни­ем П.Б. Шел­ли («Об­ла­ко», 1820 год), Перк вы­сту­пил как сто­рон­ник нео­ро­ман­тиз­ма .

Для Перка, раз­ви­вав­ше­го тра­ди­ции Й. ван ден Вон­де­ла и П.К. Хоф­та, ха­рак­тер­но пан­теи­стическое вос­при­ятие при­ро­ды, идеа­ли­за­ция люб­ви, апо­ло­гия «веч­ной кра­со­ты»; его по­эзия от­ме­че­на оби­ли­ем ме­та­фор, экс­пе­ри­мен­та­ми с риф­мой и ме­ло­ди­кой сти­ха при об­щей ус­та­нов­ке на стро­гость фор­мы. Перк вы­со­ко це­ни­ли и счи­та­ли сво­им пред­ше­ст­вен­ни­ком при­вер­жен­ные эс­те­тиз­му и об­ра­щён­ные к по­ис­ку но­вых об­ра­зов пред­ста­ви­те­ли так называемые дви­же­ния вось­ми­де­сят­ни­ков.

Сочинения:

Gedichten. Amst., 1999.

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