ПЕРИСТИЛЬ (др.-греч. περίστυλον, от περί ‒ «вокруг, кругом», στύλος ‒ «колонна, столб»; лат. peristylium)

Внутренний двор прямоугольной формы, окруженный колоннадой, греческого, а затем и римского дома.

Данный архитектурный прием получил широкое распространение в эллинистическое и римское время. Прекрасные образцы римского перистиля дали раскопки Помпей и Геркуланума .

Двор украшался зеленью (цветами и кустарниками), статуями, водоемами (фонтаном, бассейном, прудом с рыбами), напольной мозаикой и т.п. Галереи (портики) перистиля расписывались фресками или мозаикой. Иногда в них размещали ларариум (lararium) с изображениями Ларов – домашних богов. В этом внутреннем дворике богатая семья предпочитала проводить досуг, хозяин принимал гостей и общался с друзьями. Даже в условиях плотной городской застройки римляне старались обзавестись как можно бо́льшим перистилем для своего domus, а в загородных виллах состоятельных хозяев перистиль превращался в мини-парк. В богатом доме или вилле могло быть несколько перистилей. C упадком Римской империи и угасанием античной цивилизации тип дома с перистилем постепенно сходит на нет: исследователи датируют последние образцы греко-римского перистиля серединой VI в.

Иллюстрации :

1) Реконструкция перистиля Дома Веттиев в Помпеях. Выставка «Il giardino antico da Babilonia a Roma - Scienza, arte e natura» в Садах Боболи, Флоренция, 2007 г. Автор фото: sailko;

2) Перистиль дома Веттиев, Помпеи.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева