ПЕРИПЛЫ

ПЕРИПЛЫ - вид древнегреческой географической литературы, описание мореплаваний вдоль побережья.

Име­ли по­зна­ва­тель­ное и прак­тическое зна­че­ние (вы­пол­ня­ли функ­ции современных ло­ций). Ос­но­ву периплам со­став­ля­ли пу­те­вые за­мет­ки, но при литературной до­ра­бот­ке ис­поль­зо­ва­лись гео­гра­фические и ис­то­рические со­чи­не­ния бо­лее ран­них ав­то­ров. В периплах со­об­ща­лись под­роб­ные све­де­ния о бе­ре­го­вой ли­нии, ука­зы­ва­лись бух­ты, за­ли­вы, мы­сы и на­хо­див­шие­ся у по­бе­ре­жья ост­ро­ва (с ука­за­ни­ем их раз­ме­ров), обо­зна­ча­лось на­ли­чие при­бреж­ных гор и усть­ев рек. В периплах от­ме­ча­лись так­же якор­ные сто­ян­ки и рас­стоя­ния ме­ж­ду ни­ми (в ста­ди­ях или сут­ках). В них рас­ска­зы­ва­лось о го­родах и по­се­ле­ни­ях гре­ков и вар­ва­ров , при­род­ных ре­сур­сах, жи­вот­ном и рас­ти­тель­ном ми­ре, об основных то­ва­рах для вво­за и вы­во­за. В периплах час­то при­сут­ст­ву­ет ин­фор­ма­ция ис­то­рического и эт­но­гра­фического ха­рак­те­ра, рас­ска­зы о ре­лигиозных ве­ро­ва­ни­ях и куль­тур­ных осо­бен­но­стях различных на­ро­дов.

К са­мым ран­ним периплам от­но­сит­ся опи­са­ние пла­ва­ния Ски­ла­ка из Ка­ри­ан­ды (конец VI - начало V века до нашей эры) от Ин­да че­рез Ин­дийский океан до рай­она Су­эца. Этот перипл, как и боль­шин­ст­во дру­гих, не со­хра­нился. Не до­шед­шие до нас периплы из­вест­ны лишь по упо­ми­на­ни­ям в про­из­ве­де­ни­ях ан­тич­ных ав­то­ров. Под име­нем Ски­ла­ка (Псев­до-Ски­ла­ка) из­вес­тен дру­гой со­хра­нив­ший­ся перипл – «Пе­рипл оби­тае­мо­го мо­ря» (330-е годы), со­дер­жа­щий опи­са­ние Сре­ди­зем­но­го и Чёр­но­го мо­рей, а так­же час­ти западного по­бе­ре­жья Аф­ри­ки. К IV веку от­но­сят­ся ещё два перипла, со­хра­нив­ших­ся толь­ко в пе­ре­да­че бо­лее позд­них ав­то­ров, - Не­ар­ха, ру­ко­во­див­ше­го воз­вра­ще­ни­ем фло­та Алек­сан­д­ра Ма­ке­дон­ско­го от Ин­да до Ти­гра, и Пи­фея, со­вер­шив­ше­го пла­ва­ние из Га­де­са (ны­не Ка­дис, Ис­па­ния) до бе­ре­гов Бри­та­нии и, воз­мож­но, Ис­лан­дии или Скан­ди­на­вии. В I веке нашей эры на­пи­сан не­известным ав­то­ром «Пе­рипл Эрит­рей­ско­го мо­ря», по­свя­щён­ный де­таль­но­му опи­са­нию об­шир­но­го ре­гио­на - от Крас­но­го моря до Ин­дии. В 1-й половине II века из­вест­ный пи­са­тель Фла­вий Ар­ри­ан со­ста­вил «Пе­рипл Пон­та Эвк­син­ско­го» (Чёр­но­го мо­ря).

Ис­точники:

Müller С. Geographi Graeci minores. P., 1861. Vol. 2;

Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. B.;Leiden, 1923–1958;

Ски­лак Ка­ри­анд­ский. Пе­рипл оби­тае­мо­го мо­ря // Вест­ник древ­ней ис­то­рии. 1988. № 1–2;

Бу­ха­рин М. Д. Не­из­вест­но­го ав­то­ра «Пе­рипл Эрит­рей­ско­го мо­ря». СПб., 2007.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)