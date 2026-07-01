ПЕРИПЛЫ
ПЕРИПЛЫ - вид древнегреческой географической литературы, описание мореплаваний вдоль побережья.
Имели познавательное и практическое значение (выполняли функции современных лоций). Основу периплам составляли путевые заметки, но при литературной доработке использовались географические и исторические сочинения более ранних авторов. В периплах сообщались подробные сведения о береговой линии, указывались бухты, заливы, мысы и находившиеся у побережья острова (с указанием их размеров), обозначалось наличие прибрежных гор и устьев рек. В периплах отмечались также якорные стоянки и расстояния между ними (в стадиях или сутках). В них рассказывалось о городах и поселениях греков и варваров, природных ресурсах, животном и растительном мире, об основных товарах для ввоза и вывоза. В периплах часто присутствует информация исторического и этнографического характера, рассказы о религиозных верованиях и культурных особенностях различных народов.
К самым ранним периплам относится описание плавания Скилака из Карианды (конец VI - начало V века до нашей эры) от Инда через Индийский океан до района Суэца. Этот перипл, как и большинство других, не сохранился. Не дошедшие до нас периплы известны лишь по упоминаниям в произведениях античных авторов. Под именем Скилака (Псевдо-Скилака) известен другой сохранившийся перипл – «Перипл обитаемого моря» (330-е годы), содержащий описание Средиземного и Чёрного морей, а также части западного побережья Африки. К IV веку относятся ещё два перипла, сохранившихся только в передаче более поздних авторов, - Неарха, руководившего возвращением флота Александра Македонского от Инда до Тигра, и Пифея, совершившего плавание из Гадеса (ныне Кадис, Испания) до берегов Британии и, возможно, Исландии или Скандинавии. В I веке нашей эры написан неизвестным автором «Перипл Эритрейского моря», посвящённый детальному описанию обширного региона - от Красного моря до Индии. В 1-й половине II века известный писатель Флавий Арриан составил «Перипл Понта Эвксинского» (Чёрного моря).
Источники:
Müller С. Geographi Graeci minores. P., 1861. Vol. 2;
Jacoby F. Die Fragmente der griechischen Historiker. B.;Leiden, 1923–1958;
Скилак Кариандский. Перипл обитаемого моря // Вестник древней истории. 1988. № 1–2;
Бухарин М. Д. Неизвестного автора «Перипл Эритрейского моря». СПб., 2007.