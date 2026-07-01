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ПЕРИПЕТИЯ
ПЕРИПЕТИЯ - резкая и неожиданная перемена в развитии действия и судьбе персонажа.
По Аристотелю, применившему термин к трагедии, перипетия - «перемена делаемого к противоположному» («Поэтика», глава XI): переход от счастья к несчастью либо наоборот. Более широкое значение термину придал Г.Э. Лессинг («Гамбургская драматургия»), трактовавший перипетию как поворот в развитии трагического действия, знаменующий начало развязки.
Перипетия является важным структурообразующим элементом сюжета в эпических и драматических произведениях.
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