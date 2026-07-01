ПЕРИПЕТИЯ

ПЕРИПЕТИЯ - резкая и неожиданная перемена в развитии действия и судьбе персонажа .

По Ари­сто­те­лю , при­ме­нив­ше­му тер­мин к тра­ге­дии, перипетия - «пе­ре­ме­на де­лае­мо­го к про­ти­во­по­лож­но­му» («По­эти­ка», глава XI): пе­ре­ход от сча­стья к не­сча­стью ли­бо на­обо­рот. Бо­лее ши­ро­кое зна­че­ние тер­ми­ну при­дал Г.Э. Лес­синг («Гам­бург­ская дра­ма­тур­гия»), трак­то­вав­ший перипетию как по­во­рот в раз­ви­тии тра­гического дей­ст­вия, зна­ме­ную­щий на­ча­ло раз­вяз­ки.

Перипетия яв­ля­ет­ся важ­ным струк­ту­ро­об­ра­зую­щим эле­мен­том сю­же­та в эпических и дра­ма­тических про­из­ве­де­ни­ях.

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