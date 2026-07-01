ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА

ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА - перипат, или Ликей, философская школа Аристотеля .

Тер­мин «пе­ри­па­те­тик» про­ис­хо­дит от сло­ва «περίπατος» - (кры­тая) га­ле­рея, слу­жив­шая лек­ци­он­ным за­лом (ср. ана­ло­гич­ное про­ис­хо­ж­де­ние тер­ми­на «стои­ки» от «стоа» - пор­тик), при­об­ре­тён­ная вме­сте с ок­ру­жаю­щим са­дом в соб­ст­вен­ность Тео­фра­стом и за­ве­щан­ная им шко­ле; оши­боч­но вос­хо­дя­щее к Гер­мип­пу объ­яс­не­ние от περίπατέω - про­гу­ли­вать­ся.

Хро­но­ло­ги­че­ски раз­ли­ча­ют: 1) пе­ри­па­те­ти­ков IV-II веков до нашей эры; 2) воз­ро­ж­де­ние ари­сто­те­лиз­ма в I веке до нашей эры, свя­зан­ное с име­нем Ан­д­ро­ни­ка Ро­дос­ско­го; 3) пе­ри­па­те­ти­ков I-III веков нашей эры, час­тич­но сов­па­даю­щих с кру­гом ком­мен­та­то­ров Ари­сто­те­ля. Под пе­ри­па­те­ти­ка­ми в уз­ком смыс­ле ино­гда по­ни­ма­ют фи­ло­со­фов, не­по­сред­ст­вен­но свя­зан­ных со школь­ной тра­ди­ци­ей в Ли­кее и от­но­ся­щих­ся главным образом к 1-му пе­рио­ду, а на­чи­ная с Ан­д­ро­ни­ка го­во­рят о гре­че­ском ари­сто­те­лиз­ме и ари­сто­те­ли­ках. Схо­лар­хи шко­лы 1-го пе­рио­да: Ари­сто­тель (335/334-323/322 годы); Тео­фраст (323/322-288/286 годы); Стра­тон из Лам­пса­ка (287/286-269/268 годы); Ли­кон из Троа­ды (272/268-228/225 годы); Ари­стон с Ке­о­са (228/225 год -?); Кри­то­лай из Фа­се­ли­ды (в ста­рос­ти уча­ст­во­вал в по­соль­ст­ве в Рим 156/155 год); Дио­дор из Ти­ра - при­бли­зи­тель­но до 110 года; Эрим­ней - около 100 года до нашей эры. К 1-му по­ко­ле­нию пе­ри­па­те­ти­ков - не­по­сред­ст­вен­ных уче­ни­ков Ари­сто­те­ля - при­над­ле­жат Тео­фраст и Ев­дем (са­мые дог­ма­ти­че­ские ари­сто­те­ли­ки), Ге­рак­лид Пон­тий­ский (свя­зан­ный так­же с Древ­ней Ака­де­ми­ей), Ди­ке­арх и Ари­сток­сен, к ним бли­зок по воз­рас­ту Де­мет­рий Фа­лер­ский; к IV-III векам до нашей эры от­но­сят­ся Ха­ме­ле­он из Ге­рак­леи Пон­тий­ской, Кле­арх из Сол, Фа­ний из Эре­са и Прак­си­фан с Лес­бо­са; к III веку до нашей эры - Ие­ро­ним из Ро­до­са; около 200 года - Гер­мипп из Смир­ны; к II веку до нашей эры - Со­ти­он из Алек­сан­д­рии и Ари­стон Млад­ший, уче­ник Кри­то­лая. Фраг­мен­ты ут­ра­чен­ных со­чи­не­ний пе­ри­па­те­ти­ков IV-II веков до нашей эры (кро­ме Тео­фра­ста) и сви­де­тель­ст­ва о них из­да­ны с ком­мен­та­рия­ми в со­б­ра­нии Ф. Вер­ли.

Во вре­ме­на Ари­сто­те­ля и Тео­фра­ста Ли­кей со­еди­нял в се­бе функ­ции сво­его ро­да ака­де­мии на­ук (сис­те­ма­тическая раз­ра­бот­ка всех об­лас­тей зна­ния на ос­но­ве ме­то­да Ари­сто­те­ля, ко­ор­ди­на­ция на­учной ра­бо­ты ме­ж­ду отдельными чле­на­ми шко­лы) с функ­ция­ми выс­шей шко­лы афин­ской мо­ло­дё­жи; лек­ции Тео­фра­ста по­се­ща­ли до II тысячелетия слу­ша­те­лей (от­сю­да но­во­ев­ропей­ское по­ня­тие ли­цея). По­след­ним круп­ным сис­те­ма­ти­ком и тео­ре­ти­ком был Стра­тон, за­тем про­ис­хо­дит за­га­доч­ное ис­чез­но­ве­ние ари­сто­те­лиз­ма из Перипатетической школы (ср. па­рал­лель­ное ис­чез­но­ве­ние пла­то­низ­ма из эл­ли­ни­стической Ака­де­мии): боль­шин­ст­во пе­ри­па­те­ти­ков III-II веков до нашей эры за­ни­ма­ют­ся ис­то­рическими био­гра­фия­ми, ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ни­ем и по­пу­ляр­ной эти­кой - фе­но­мен, ко­то­рый объ­яс­ня­ют обыч­но судь­бой биб­лио­те­ки Ари­сто­те­ля. Со­глас­но Стра­бо­ну («Гео­гра­фия», 13, 1, 54), Тео­фраст за­ве­щал биб­лио­те­ку вме­сте со свои­ми кни­га­ми Не­лею из Скеп­си­са (Ма­лая Азия), на­след­ни­ки Не­лея по­ме­сти­ли её в под­вал, где она, про­ле­жав около 200 лет, по­стра­да­ла от сы­ро­сти и мо­ли; в те­че­ние все­го это­го вре­ме­ни, по Стра­бо­ну, пе­ри­па­те­ти­ки бы­ли ли­ше­ны трак­та­тов Ари­сто­те­ля и име­ли в сво­ём рас­по­ря­же­нии толь­ко опуб­ли­ко­ван­ные на­уч­но-по­пу­ляр­ные («эк­со­те­ри­че­ские») диа­ло­ги. В I веке до нашей эры свит­ки ку­пил биб­лио­фил Апел­ли­кон из Тео­са. По­сле смер­ти Апел­ли­ко­на Сул­ла, ог­ра­бив­ший Афи­ны в 86 году до нашей эры, вы­вез их в Рим, где че­рез грам­ма­ти­ка Ти­ран­нио­на они по­па­ли в ру­ки Ан­д­ро­ни­ку Ро­дос­ско­му и бы­ли из­да­ны, ве­ро­ят­но, вско­ре по­сле 43 года до нашей эры (тра­ди­ция на­зы­ва­ет Ан­д­ро­ни­ка 11-м схо­лар­хом Перипатетической школы).

Пе­ри­па­те­тическая тра­ди­ция от Ан­д­ро­ни­ка до Алек­сан­д­ра ос­но­ва­тель­но изу­че­на в ка­пи­таль­ном тру­де По­ля Мо­ро «Der Ari­stotelismus bei den Griechen» (Bd 1-2, 1973-1984 годы). По­ми­мо Ан­д­ро­ни­ка, Апел­ли­ко­на и Ти­ран­нио­на, к пе­ри­па­те­ти­кам I века до нашей эры при­над­ле­жат Ари­стон из Алек­сан­д­рии, Бо­эт Си­дон­ский, Ксе­нарх из Се­лев­кии, Ста­сей из Не­апо­ля, Кра­типп из Пер­га­ма, Ни­ко­лай Да­мас­ский и в зна­чительной ме­ре - пло­до­ви­тый док­со­граф Арий Ди­дим. Пред­по­ла­гае­мые схо­лар­хи шко­лы по­сле Ан­д­ро­ни­ка: Кра­типп (около 45 года до нашей эры), Ксе­нарх, Ме­не­фил (конец I века до нашей эры), Ас­па­сий Аф­ро­ди­сий­ский, Тер­мин (около 160 года), Алек­сандр из Да­ма­ска (около 170 года), Ари­стокл из Мес­се­ны, Соси­ген (Со­зи­ген), Алек­сандр Аф­ро­ди­сий­ский, Ам­мо­ний (около 230 года), Про­ксен (около 270 года). К пер­вым ве­кам нашей эры при­над­ле­жат так­же Ад­раст Аф­ро­ди­сий­ский, Алек­сандр из Эг (учи­тель Не­ро­на), Ари­сто­тель из Ми­ти­ле­ны (II век, учи­тель Алек­сан­д­ра Аф­ро­ди­сий­ско­го), Пто­ле­мей Хенн из Алек­сан­д­рии (ав­тор био­гра­фии Ари­сто­те­ля), Ана­то­лий Алек­сан­д­рий­ский (учи­тель Ямв­ли­ха), ав­тор сочинения «О де­ка­де» (около 280 года). Все пе­ри­па­те­ти­ки, на­чи­ная с Ан­д­ро­ни­ка, за­ни­ма­лись главным образом тек­сто­ло­ги­ей и ис­тол­ко­ва­ни­ем Ари­сто­те­ля, из со­чи­не­ний боль­шин­ст­ва из них, за ис­клю­че­ни­ем Ас­па­сия, Пто­ле­мея Хен­на, Алек­сан­д­ра Аф­ро­ди­сий­ско­го, Ана­то­лия, ни­че­го не со­хра­ни­лось, кро­ме фраг­мен­тов и кос­вен­ных сви­де­тельств. Вер­ши­на ари­сто­те­лиз­ма пер­вых ве­ков нашей эры - Алек­сандр Аф­ро­ди­сий­ский. На­чи­ная с IV века нашей эры соб­ст­вен­но пе­ри­па­те­тическая тра­ди­ция ис­че­за­ет (ус­лов­но при­чис­ля­ют к пе­ри­па­те­ти­кам кон­стан­ти­но­поль­ско­го ри­то­ра IV века Фе­ми­стия), за­да­чу ком­мен­ти­ро­ва­ния Ари­сто­те­ля бе­рут на се­бя не­оп­ла­то­ни­ки.

Издания:

[Фраг­мен­ты:] Die Schule des Aristo­teles. Texte und Kommentar / Hrsg. F. Wehrli. 2. Aufl. Basel; Stuttg., 1967–1969. H. 1–10. Suppl., 1974–1978. Bd 1–2.

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