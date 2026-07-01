ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА
ПЕРИПАТЕТИЧЕСКАЯ ШКОЛА - перипат, или Ликей, философская школа Аристотеля.
Термин «перипатетик» происходит от слова «περίπατος» - (крытая) галерея, служившая лекционным залом (ср. аналогичное происхождение термина «стоики» от «стоа» - портик), приобретённая вместе с окружающим садом в собственность Теофрастом и завещанная им школе; ошибочно восходящее к Гермиппу объяснение от περίπατέω - прогуливаться.
Хронологически различают: 1) перипатетиков IV-II веков до нашей эры; 2) возрождение аристотелизма в I веке до нашей эры, связанное с именем Андроника Родосского; 3) перипатетиков I-III веков нашей эры, частично совпадающих с кругом комментаторов Аристотеля. Под перипатетиками в узком смысле иногда понимают философов, непосредственно связанных со школьной традицией в Ликее и относящихся главным образом к 1-му периоду, а начиная с Андроника говорят о греческом аристотелизме и аристотеликах. Схолархи школы 1-го периода: Аристотель (335/334-323/322 годы); Теофраст (323/322-288/286 годы); Стратон из Лампсака (287/286-269/268 годы); Ликон из Троады (272/268-228/225 годы); Аристон с Кеоса (228/225 год -?); Критолай из Фаселиды (в старости участвовал в посольстве в Рим 156/155 год); Диодор из Тира - приблизительно до 110 года; Эримней - около 100 года до нашей эры. К 1-му поколению перипатетиков - непосредственных учеников Аристотеля - принадлежат Теофраст и Евдем (самые догматические аристотелики), Гераклид Понтийский (связанный также с Древней Академией), Дикеарх и Аристоксен, к ним близок по возрасту Деметрий Фалерский; к IV-III векам до нашей эры относятся Хамелеон из Гераклеи Понтийской, Клеарх из Сол, Фаний из Эреса и Праксифан с Лесбоса; к III веку до нашей эры - Иероним из Родоса; около 200 года - Гермипп из Смирны; к II веку до нашей эры - Сотион из Александрии и Аристон Младший, ученик Критолая. Фрагменты утраченных сочинений перипатетиков IV-II веков до нашей эры (кроме Теофраста) и свидетельства о них изданы с комментариями в собрании Ф. Верли.
Во времена Аристотеля и Теофраста Ликей соединял в себе функции своего рода академии наук (систематическая разработка всех областей знания на основе метода Аристотеля, координация научной работы между отдельными членами школы) с функциями высшей школы афинской молодёжи; лекции Теофраста посещали до II тысячелетия слушателей (отсюда новоевропейское понятие лицея). Последним крупным систематиком и теоретиком был Стратон, затем происходит загадочное исчезновение аристотелизма из Перипатетической школы (ср. параллельное исчезновение платонизма из эллинистической Академии): большинство перипатетиков III-II веков до нашей эры занимаются историческими биографиями, литературоведением и популярной этикой - феномен, который объясняют обычно судьбой библиотеки Аристотеля. Согласно Страбону («География», 13, 1, 54), Теофраст завещал библиотеку вместе со своими книгами Нелею из Скепсиса (Малая Азия), наследники Нелея поместили её в подвал, где она, пролежав около 200 лет, пострадала от сырости и моли; в течение всего этого времени, по Страбону, перипатетики были лишены трактатов Аристотеля и имели в своём распоряжении только опубликованные научно-популярные («эксотерические») диалоги. В I веке до нашей эры свитки купил библиофил Апелликон из Теоса. После смерти Апелликона Сулла, ограбивший Афины в 86 году до нашей эры, вывез их в Рим, где через грамматика Тиранниона они попали в руки Андронику Родосскому и были изданы, вероятно, вскоре после 43 года до нашей эры (традиция называет Андроника 11-м схолархом Перипатетической школы).
Перипатетическая традиция от Андроника до Александра основательно изучена в капитальном труде Поля Моро «Der Aristotelismus bei den Griechen» (Bd 1-2, 1973-1984 годы). Помимо Андроника, Апелликона и Тиранниона, к перипатетикам I века до нашей эры принадлежат Аристон из Александрии, Боэт Сидонский, Ксенарх из Селевкии, Стасей из Неаполя, Кратипп из Пергама, Николай Дамасский и в значительной мере - плодовитый доксограф Арий Дидим. Предполагаемые схолархи школы после Андроника: Кратипп (около 45 года до нашей эры), Ксенарх, Менефил (конец I века до нашей эры), Аспасий Афродисийский, Термин (около 160 года), Александр из Дамаска (около 170 года), Аристокл из Мессены, Сосиген (Созиген), Александр Афродисийский, Аммоний (около 230 года), Проксен (около 270 года). К первым векам нашей эры принадлежат также Адраст Афродисийский, Александр из Эг (учитель Нерона), Аристотель из Митилены (II век, учитель Александра Афродисийского), Птолемей Хенн из Александрии (автор биографии Аристотеля), Анатолий Александрийский (учитель Ямвлиха), автор сочинения «О декаде» (около 280 года). Все перипатетики, начиная с Андроника, занимались главным образом текстологией и истолкованием Аристотеля, из сочинений большинства из них, за исключением Аспасия, Птолемея Хенна, Александра Афродисийского, Анатолия, ничего не сохранилось, кроме фрагментов и косвенных свидетельств. Вершина аристотелизма первых веков нашей эры - Александр Афродисийский. Начиная с IV века нашей эры собственно перипатетическая традиция исчезает (условно причисляют к перипатетикам константинопольского ритора IV века Фемистия), задачу комментирования Аристотеля берут на себя неоплатоники.
Издания:
[Фрагменты:] Die Schule des Aristoteles. Texte und Kommentar / Hrsg. F. Wehrli. 2. Aufl. Basel; Stuttg., 1967–1969. H. 1–10. Suppl., 1974–1978. Bd 1–2.