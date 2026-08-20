Периодизáция истóрии

Периодизáция истóрии — 1) метод изучения исторического процесса, суть которого состоит в делении его на временные отрезки, отражающие определенные качественные состояния изучаемого явления (метод периодизации); 2) схема деления исторического процесса на временные отрезки, представляющая собой концептуальную динамическую модель.

П. и. в историческом исследовании выполняет разные функции: систематизации исторического материала; аналитического обобщения и моделирования исторических закономерностей; методологического обоснования хронологических рамок исследования.

Эвристический потенциал П. и. определяется степенью ее соответствия некоторым требованиям: 1) она должна опираться на единый принцип деления временной ленты с учетом объекта и предмета, целей и задач исследования; 2) критерии выделения периодов требуют теоретического обоснования и должны учитывать уже существующие и используемые в науке периодизации; 3) положенный в основу периодизации критерий не исчерпывает всего содержания исторического процесса, поэтому любая П. и. имеет ограничения, которые необходимо оговаривать; 4) схема должна иметь по возможности четкие границы между периодами, которые практически всегда маркируются значимыми событиями, выполняющими роль поворотных в историческом процессе.

В зависимости от содержания, решаемых в исследовании задач, П. и. подраз­деляются на эмпирические и аналитические. К эмпирическим относятся те, которые опираются на внешние временные ориентиры, чаще всего даты смены власти (династический принцип), и используются в качестве инструмента упорядочения и систематизации исторических сведений. Они достаточно легко накладываются на различные процессы (экономические, культурные, социальные) и пространственные объекты, систематизируя, но не объясняя их. Аналитические П. и. позволяют отразить и глубоко осмыслить внутренние закономерности исторического процесса и зачастую являются объяснительными динамическими моделями. Например, схема Гесиода в поэме «Труды и дни» (конец VIII — начало VII в. до н. э.), включающая пять «веков» истории человечества, или схема четырех этапов истории в поэме Лукреция Кара «О природе вещей» (I в. до н. э.). В средневековой историографии утвердились подходы к периодизации мировой истории, в основе которых лежали христианские представления (Юлиан Африканский, Августин Блаженный, Руперт фон Дёйтц, Иоахим Флорский ). Существовала в Средневековье и светская периодизация, основанная на «Книге пророка Даниила», согласно которой история человечества — это история четырех империй (Восточной, Греческой, Римской, Германской). Возрождение породило трехчленную схему деления « Античность — Темные (Средние) века — Новое время », положенную в XVI в. в основу общепринятой периодизации истории: «Древний мир — Средние века — Новое время» (Ж. Боден ). Собственно, эта схема и стала основой для структурирования мировой истории, от которой историческая наука не может отказаться до сих пор, несмотря на ожесточенные дискуссии и критику.

Усложнение задач исторической науки и переход от политико-экономических приоритетов к цивилизационным, социально-экономическим и культурным способствовали более активной разработке глобальных аналитических периодизаций. К ним можно отнести схемы Л. Моргана, К. Маркса и Ф. Энгельса , О. Конта , в XX в. — О. Шпенглера , Ф. Броделя и др., раскрывавших динамику мирового исторического процесса.

В российской исторической науке периодизацию отечественной истории начинают активно разрабатывать в XIX в. (Н. М. Карамзин , С. М. Соловьев , В. О. Ключевский ), реализуя в целом эмпирический подход с элементами аналитизма, поскольку основу деления составляли династические маркеры, но характеристика и число выделенных этапов было ориентировано на концептуальное осмысление исторического пути России в контексте изменения политических или/и социально-экономических структур. Данная традиция была продолжена российскими историками в советский и постсоветский периоды. Во временных схемах советской исторической науки появляются новые акценты, связанные с использованием идей и критериев формационной теории . В результате при сохранении общей структуры периодизации истории России меняются интерпретация и названия этапов, порождая новые дискуссии об их рубежах.

Свою периодизацию мировой и страновой истории предлагают цивилизационная и модернизационная теории, разделяя весь исторический цикл на этапы, соответствующие преемственным цивилизациям или состояниям общества (традиционное, индустриальное и постиндустриальное).

В целом обращение к эмпирическим П. и. неизбежно при попытке создания универсальных схем. Аналитические П. и. ориентированы на авторские интерпретации истории и настроены на репрезентацию теоретических объяснительных моделей, что определяет их достоинства и недостатки.

Лит. : Барг М. А. Эпохи и идеи. Становление историзма. М., 1987; Савельева И. М., Полетаев А. В. История и время. В поисках утраченного. М., 1997; Репина Л. П., Зверева В. В., Парамонова М. Ю. История исторического знания. М., 2004; Бочаров А. В. Основные методы исторического исследования. Учебное пособие. Томск, 2006; Мазур Л. Н. Методы исторического исследования. Учебное пособие. Екатеринбург, 2010. Л. Н. Мазур.