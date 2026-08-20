Периодизáция археологи́ческая

Периодизáция археологи́ческая — деление истории рода Homo, включая вид современного человека, на периоды по критерию развития технологий, прежде всего по сменам материала, из которого изготовлялись орудия и оружия (камень, бронза, железо) и способов его обработки. Тем самым выделяются большие эпохи: Каменный век; переходная фаза между ним и Бронзовым веком — Меднокаменный век (энеолит, он же халколит); Бронзовый век и Железный век. Кроме того, часто оперируют понятием «Эпоха палеометаллов» (включает время доминирования меди и бронзы, т. е. энеолит и Бронзовый век, а для некоторых культур еще и самое начало Железного века; медь и бронза при этом могут сосуществовать в применении друг с другом и с ранним железом, без выраженных смен одного металла другим на протяжении «Эпохи палеометаллов». В таких случаях энеолит и сменяющий его Бронзовый век могут не выделяться). В разных областях мира эти периоды и их фазы сменяют друг друга в разное время; фактический переход от одного к другому также бывает продолжительным (так, Железный век на Ближнем Востоке отсчитывается с XII в. до н. э., когда железные предметы появились в местных инвентарях в значимом количестве, но их доля превысила долю предметов из бронзы только после рубежа XI–X вв. до н. э.).

Названные большие периоды делятся на фазы. В составе Каменного века выделяются Древнекаменный век (палеолит), промежуточный период между ним и неолитом (получает названия мезолит, т. е. Среднекаменный век, и эпипалеолит, т. е. «время после палеолита») и Новокаменный век (неолит). Бронзовый век для многих областей делится по технологическим критериям на Раннебронзовый, Среднебронзовый и Позднебронзовый (так, на Ближнем Востоке они занимают, соответственно, конец IV — исход III тысячелетий до н. э., XX–XVII/начало XVI в. до н. э., XVI–XIII/начало XII в. до н. э.), для Железного века разных ареалов также могут выделяться ранние, средние и поздние фазы. Мезолит/эпипалеолит и энеолит выделяются не для всех ареалов. На некоторых территориях (например, в ряде стран Африки) Каменный век сменялся сразу Железным. Свои особенности имеются у периодизаций Каменного века, принятых многими специалистами для Африки (ранний, средний и поздний периоды Каменного века) и Америки (эпоха камня, архаическая эпоха и формативная эпоха, лишь приблизительно соотносимые с концом верхнего палеолита, мезолитом и неолитом периодизаций Каменного века Европы).

Каменный век — время ведущей роли изделий из камня — делится на три эпохи: раннюю, среднюю и позднюю. Ранний (нижний) палеолит (около 3 млн лет назад — около 200/130 тыс. лет назад, включая ашельскую культуру) — период от создания каменных орудий труда первыми видами рода Homo до расселения позднейших ранних форм рода Homo из Африки как носителей ашельской культуры).Средний палеолит

Средний палеолит (около 200 — 45/40 тыс. лет назад) — время сменивших ашельскую культуру мустьерской культуры в Европе (европейские неандертальцы) и сангойской в Африке, формирования в Африке человека современного вида и расселения его из Африки в Евразию и Австралию. Примерно к исходу этого периода исчезли все остальные формы рода Homo, сосуществовавшие с человеком современного вида ранее (с частичным поглощением их нашим видом).

Поздний (верхний) палеолит (около 45/40 — 12/10 тыс. лет назад для большинства ареалов) — время развития культур и новых миграций человека современного вида по всему Старому Свету. Характеризуется призматической техникой раскалывания с использованием специально изготовленных нуклеусов призматической формы, распространением специализированных форм орудий, сменяющих полифункциональные орудия предшествующих периодов. Появляются шлифование, пиление, сверление камня. Для ряда регионов (Европа, Сибирь, частично Ближний Восток) выделяются фазы Верхнего палеолита: начальная, ранняя, средняя, поздняя, финальная. Начальный верхний палеолит (45 — 42/35 тыс. лет назад) характеризуется переходными индустриями с сочетанием средне- и позднепалеолитических технологий. Ранний верхний палеолит (36/35 — 30/25 тыс. лет назад) — время исчезновения переходных индустрий, распространяется ориньякская культура. Средний верхний палеолит в Европе и Сибири (25 — 20/19 тыс. лет назад) — поздние ориньякские индустрии, начало распространения индустрий микролитов, мальтийско-буретская культура в Сибири, начало заселения Америки. Поздний верхний палеолит (19/18 — около 14/12 тыс. лет назад) — каменные индустрии с упрощенными, «отработанными» наборами орудий, широкое использование негеометрических микролитов, первое появление геометрических микролитов, культура мадлен в Европе, афонтовская и кокоревская культуры в Сибири, широкое расселение в Америке. Финальный верхний палеолит — в Европе 14/12 — 10 тыс. лет назад, в Сибири — до завершения дюктайской культуры 10 тыс. лет назад. На Ближнем Востоке Верхний палеолит кончился существенно раньше (около 22 тыс. лет назад, с началом кебарской культуры).

Эпипалеолит — мезолит (термин «эпиплеолит» иногда распространяется на культуры, относимые по другим классификациям к Финальному верхнему палеолиту). Начало периода связывается с технологическими изменениями (вкладышевая техника и составные орудия, широкое применение лука и наконечников стрел на пластинах, геометрических микролитов и микрорезцовой техники), а также с потеплением, положившим конец последнему ледниковому периоду (грань между холодным поздним дриасом, завершающим геологическую эпоху плейстоцен, и теплым пребореалом, начинающим геологическую эпоху голоцен, начало X тысячелетия до н. э.) и его последствиями (широкие миграции малыми подвижными группами). В Европе мезолит / эпипалеолит охватывает примерно X — конец VII/V тысячелетия до н. э. Эпипалеолитические культуры Ближнего Востока — кебарская (XX–XIII тысячелетия до н. э.), натуфийская (XIII–X тысячелетия до н. э.), протонеолитическая шанидар-карим-шахирская культура (IX тысячелетие до н. э). Эпипалеолитические / мезолитические культуры Европы — следующие за мадленской (азильская культура, около X–IX тысячелетий до н. э., тарденуазская культура, IX–VII тысячелетий до н. э.), мезолит Сибири — сумнагинская культура (VIII–V тысячелетия до н. э.). Период эпипалеолита / мезолита выделяется не для всех регионов и не всеми учеными.

Начало неолита выделяется по ряду критериев: бурное развитие зародившихся в палеолите техник шлифования, пиления, сверления камня; появление производящего хозяйства; появление керамики (особенно со среднего неолита); ткачество; распространение укрепленных поселений. Эти инновации в разных местах появляются не только в разное время, но и в разной последовательности и в разных наборах (так, на Ближнем Востоке тысячи лет уже было производящее хозяйство, но еще не было керамики, а на северо-востоке Азии — наоборот). Это вызывает неоднородность в логике выделения начала неолита; докерамический неолит некоторые исследователи причисляли к мезолиту. Для разных регионов выделяются фазы раннего, среднего и позднего неолита. На Ближнем Востоке первые неолитические культуры — левантийский докерамический неолит А с производящим хозяйством (X–IX тысячелетия до н. э.; керамический неолит Леванта — с VII тысячелетия до н. э.), джармская культура (около VIII тысячелетия до н. э., на ранней стадии докерамическая). В Европе неолитизация начинается с распространения производящего хозяйства на Балканском п-ове (около 2‑й половины VII тысячелетия до н. э.). Окончанием эпохи неолита считается начало систематического использования металлов.

Эпохи металла (энеолит, Бронзовый век, Железный век) отличаются особым разнообразием по времени начала и внутреннему членению для разных регионов. Железный век может условно доводиться до так называемой технологической эпохи, связываемой с промышленным переворотом, но на практике это понятие употребляют для времен ранее начала письменной истории, то есть для периодов с применением железных орудий, предшествующих существованию государств и письменных традиций на данной территории или прочному включению этой территории в подобные государства. Соответственно, для Восточноевропейской равнины понятие «поздний Железный век» доводят до времени ее охвата Древнерусским государством (конец IX — начало X в.), для Урала — до середины II тысячелетия н. э., для Африки южнее Сахары — до активной европейской колониальной экспансии в ней и т. д.

Лит. : Археология / Под ред. В. Л. Янина. М., 2006; Палеолит СССР. М., 1984; Мезолит СССР. М., 1989; Неолит Северной Евразии. М., 1996. А. А. Немировский .