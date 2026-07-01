ПЕРИОД РИТОРИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД РИТОРИЧЕСКИЙ - Развёрнутое синтаксичечкое построение, отличающееся полнотой раскрытия мысли и законченностью интонации .

Как пра­ви­ло, это слож­но­под­чи­нён­ное пред­ло­же­ние. Обыч­но син­так­сическая кон­ст­рук­ция, от­кры­ваю­щая­ся в на­ча­ле периода, за­мы­ка­ет­ся лишь в кон­це его, а при­да­точ­ные пред­ло­же­ния, все­сто­рон­не ос­ве­щаю­щие глав­ное, встав­ля­ют­ся в неё, как в рам­ку. Ме­ло­дия го­ло­са чле­нит период на вос­хо­дя­щий про­та­сис и нис­хо­дя­щий апо­до­сис, пау­зы чле­нят его на несколько ко­ло­нов, из ко­то­рых по­след­ний обыч­но уд­ли­нён и рит­ми­зо­ван. Воз­мож­ны и периоды из од­но­го ко­ло­на; в них ин­то­на­ци­он­ное на­гне­та­ние дос­ти­га­ет­ся рас­по­ло­же­ни­ем слов и сти­ли­стическими фи­гу­ра­ми (смотри Тро­пы и фи­гу­ры ре­чи).

Пе­рио­дическое по­строе­ние ре­чи обыч­но раз­ра­ба­ты­ва­ет­ся в про­цес­се ста­нов­ле­ния национального ли­те­ра­тур­но­го язы­ка (IV век до нашей эры в Гре­ции , I век до нашей эры в Ри­ме , XVII век во Фран­ции; в Рос­сии конец XVIII - 1-я треть XIX веков.).

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