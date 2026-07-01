ПЕРИОД РИТОРИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД РИТОРИЧЕСКИЙ - Развёрнутое синтаксичечкое построение, отличающееся полнотой раскрытия мысли и законченностью интонации.
Как правило, это сложноподчинённое предложение. Обычно синтаксическая конструкция, открывающаяся в начале периода, замыкается лишь в конце его, а придаточные предложения, всесторонне освещающие главное, вставляются в неё, как в рамку. Мелодия голоса членит период на восходящий протасис и нисходящий аподосис, паузы членят его на несколько колонов, из которых последний обычно удлинён и ритмизован. Возможны и периоды из одного колона; в них интонационное нагнетание достигается расположением слов и стилистическими фигурами (смотри Тропы и фигуры речи).
Периодическое построение речи обычно разрабатывается в процессе становления национального литературного языка (IV век до нашей эры в Греции, I век до нашей эры в Риме, XVII век во Франции; в России конец XVIII - 1-я треть XIX веков.).