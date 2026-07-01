ПЕРИОД МУЗЫКАЛЬНЫЙ

ПЕРИОД МУЗЫКАЛЬНЫЙ - наряду с предложением, наименьшая форма изложения музыкальной темы.

Обе вхо­дят в со­став всех форм клас­си­ко-ро­ман­тич. му­зы­ки: в ви­де периодов или пред­ло­же­ния стро­ят­ся на­чаль­ные час­ти 2- и 3-ча­ст­ных про­стых форм, ино­гда час­ти слож­ных форм, рон­до, те­мы глав­ной, по­боч­ной пар­тий со­нат­ной фор­мы; периоды и пред­ло­же­ние в му­зы­ке XIX-XX веков бы­ва­ют фор­ма­ми ми­ниа­тюр. Ви­ды периодов: ос­нов­ные - пе­рио­ды из двух пред­ло­же­ний ма­лый 8-такт­ный и боль­шой 16-такт­ный; про­из­вод­ный - периоды из трёх пред­ло­же­ний 12- или 24-такт­ный; ис­клю­чи­тель­ный - периоды уве­ли­чен­ный 32-такт­ный (в ос­но­ве - мет­ри­че­ский такт).

Пред­ло­же­ния, вхо­дя­щие в со­став периода, от­но­си­тель­но са­мо­стоя­тель­ны, раз­ли­ча­ют­ся по по­ло­же­нию и зна­че­нию в периоде: по­сле­дую­щее (при­да­точ­ное) пред­ло­же­ние до­пол­ня­ет пер­вое и ут­вер­жда­ет му­зы­каль­но вы­ска­зы­вае­мую мысль; та­ким пу­тём фор­ма дви­жет­ся от са­мо­стоя­тель­но­сти пред­ло­же­ний к един­ст­ву периодов. При­зна­ки фор­мы периода: на­ли­чие ка­ден­ций , за­мы­каю­щих пред­ло­же­ния, и струк­тур­ная пе­рио­дич­ность. Ка­ден­ции как нор­ма раз­ные, со­от­но­сят­ся на рас­стоя­нии, вме­сте со­став­ляя мет­ри­ко-гар­мо­ни­че­ское ос­но­ва­ние периодов. Струк­тур­ная пе­рио­дич­ность (по­втор­ность) оз­на­ча­ет, что пред­ло­же­ния в периоде име­ют ли­бо оди­на­ко­вое строе­ние (211 211; 112 112; 22 22), ли­бо как ми­ни­мум оди­на­ко­вое строе­ние на­чаль­ных дву­так­тов.

Ти­пы периодов раз­ли­ча­ют­ся по сте­пе­ни сход­ст­ва или не­сход­ст­ва пред­ло­же­ний: период из сход­ных пред­ло­же­ний; период с об­нов­лён­ным по­сле­дую­щим (при­да­точ­ным) пред­ло­же­ни­ем; период из раз­ных пред­ло­же­ний. (В отечественной тео­рии рас­про­стра­не­ны на­зва­ния «пе­ри­од по­втор­но­го строе­ния» - здесь ему со­от­вет­ст­ву­ют период из сход­ных пред­ло­же­ний и период с об­нов­лён­ным при­да­точ­ным, и «пе­ри­од не­по­втор­но­го, или еди­но­го, строе­ния» - здесь со­от­вет­ст­вен­но период из раз­ных пред­ло­же­ний и боль­шое пред­ло­же­ние.) В тех слу­ча­ях, ко­гда раз­ли­чия в строе­нии периода и пред­ло­же­ния не име­ют зна­че­ния для со­дер­жа­ния музыкального тек­ста, эти фор­мы мо­гут обо­зна­чать­ся как пе­ри­од/пред­ло­же­ние.

Су­ще­ст­ву­ют раз­ные под­хо­ды к сис­те­ма­ти­ке периода и пред­ло­же­ний, в том числе ис­то­ри­ко-сти­ли­сти­че­ский: период эпо­хи ба­рок­ко , клас­си­циз­ма и др. Дан­ная клас­си­фи­ка­ция по струк­тур­но­му при­зна­ку не учи­ты­ва­ет от­ли­чий пе­рио­дов/пред­ло­же­ний в раз­ных жан­рах и сти­лях, но она са­мая де­таль­ная и об­ще­при­ме­ни­мая. Смотри так­же Мо­тив (в му­зы­ке), Фра­за (в му­зы­ке).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)