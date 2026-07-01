ПЕРИОД МУЗЫКАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД МУЗЫКАЛЬНЫЙ - наряду с предложением, наименьшая форма изложения музыкальной темы.
Обе входят в состав всех форм классико-романтич. музыки: в виде периодов или предложения строятся начальные части 2- и 3-частных простых форм, иногда части сложных форм, рондо, темы главной, побочной партий сонатной формы; периоды и предложение в музыкеXIX-XX веков бывают формами миниатюр. Виды периодов: основные - периоды из двух предложений малый 8-тактный и большой 16-тактный; производный - периоды из трёх предложений 12- или 24-тактный; исключительный - периоды увеличенный 32-тактный (в основе - метрический такт).
Предложения, входящие в состав периода, относительно самостоятельны, различаются по положению и значению в периоде: последующее (придаточное) предложение дополняет первое и утверждает музыкально высказываемую мысль; таким путём форма движется от самостоятельности предложений к единству периодов. Признаки формы периода: наличие каденций, замыкающих предложения, и структурная периодичность. Каденции как норма разные, соотносятся на расстоянии, вместе составляя метрико-гармоническое основание периодов. Структурная периодичность (повторность) означает, что предложения в периоде имеют либо одинаковое строение (211 211; 112 112; 22 22), либо как минимум одинаковое строение начальных двутактов.
Типы периодов различаются по степени сходства или несходства предложений: период из сходных предложений; период с обновлённым последующим (придаточным) предложением; период из разных предложений. (В отечественной теории распространены названия «период повторного строения» - здесь ему соответствуют период из сходных предложений и период с обновлённым придаточным, и «период неповторного, или единого, строения» - здесь соответственно период из разных предложений и большое предложение.) В тех случаях, когда различия в строении периода и предложения не имеют значения для содержания музыкального текста, эти формы могут обозначаться как период/предложение.
Существуют разные подходы к систематике периода и предложений, в том числе историко-стилистический: период эпохи барокко, классицизма и др. Данная классификация по структурному признаку не учитывает отличий периодов/предложений в разных жанрах и стилях, но она самая детальная и общеприменимая. Смотри также Мотив (в музыке), Фраза (в музыке).