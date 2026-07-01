ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ
ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - подразделение геохронологической шкалы, отвечающее крупному этапу развития Земли и жизни на ней.
Является частью геологической эры и соответствует интервалу геологического времени, в течение которого накопились слои горных пород, составляющие геологическую систему. В геохронологической шкале фанерозоя выделяют следующие периоды: кембрийский, ордовикский, силурийский, девонский, каменноугольный, пермский, триасовый, юрский, меловой, палеогеновый, неогеновый и четвертичный.
По данным изотопных определений, продолжительность геологического периода - десятки миллионов лет (за исключением четвертичного периода, длящегося 1,8 миллион лет). Периоды делятся на две или три геологической эпохи. Названия периодов образуются от названий систем.