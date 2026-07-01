ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ

ПЕРИОД ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ - подразделение геохронологической шкалы, отвечающее крупному этапу развития Земли и жизни на ней.

Яв­ля­ет­ся ча­стью гео­ло­гической эры и со­от­вет­ст­ву­ет ин­тер­ва­лу гео­ло­гического вре­ме­ни, в те­че­ние ко­то­ро­го на­ко­пи­лись слои гор­ных по­род, со­став­ляю­щие гео­ло­гическую сис­те­му. В гео­хро­но­ло­гической шка­ле фа­не­ро­зоя вы­де­ля­ют сле­дую­щие периоды: кем­брий­ский, ор­до­вик­ский, си­лу­рий­ский, де­вон­ский, ка­мен­но­уголь­ный, перм­ский, триа­со­вый, юр­ский, ме­ло­вой, па­лео­ге­но­вый, нео­ге­но­вый и чет­вер­тич­ный.

По дан­ным изо­топ­ных оп­ре­де­ле­ний, про­дол­жи­тель­ность гео­ло­гического периода - де­сят­ки миллионов лет (за ис­клю­че­ни­ем чет­вер­тич­но­го периода, для­ще­го­ся 1,8 миллион лет). Периоды де­лят­ся на две или три гео­ло­гической эпо­хи. На­зва­ния периодов об­ра­зу­ют­ся от на­зва­ний сис­тем.

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