ПЕРИКЛ, сын Ксантиппа (др.-греч. Περικλῆς)

Афинский государственный деятель и полководец, лидер афинской демократии.

По материнской линии Перикл принадлежал к роду Алкмеонидов. Уже в 472 г. до н.э., когда были поставлены «Персы» Эсхила , был хорегом. Несмотря на аристократическое происхождение, выступал за радикальные демократические преобразования: в 463 г. до н.э. выступал одни из обвинителей Кимона , в 461 г. до н.э. поддержал Эфиальта, выступавшего за ограничение власти Ареопага. После убийства Эфиальта и остракизма Кимона стал наиболее влиятельным политическим лидером Афин; ему приписывается завершение строительства «Длинных стен», соединявших Афины с Пиреем (середина 450-х гг. до н.э.). По его инициативе была введена оплата судьям и, возможно, раздача бедным гражданам денег для посещения театра. Закон Перикла 451 г. до н.э. ограничивал получение афинского гражданства (требовалось гражданское происхождение и по отцовской, и по материнской линии). Перикл неоднократно избирался стратегом и в начале 440-х гг. до н.э. возглавлял походы афинян против сикионян и фокидцев. Под его началом была вновь подчинены отпавшие от Афинского морского союза Эвбея (446 г. до н.э.) и Самос (439 г. до н.э.). Афинские клерухии были выведены во многие союзные города. При Перикле была основана общегреческая колония Фурии на юге Италии; он также возглавил экспедицию в Черное море; Афинский морской союз достигает наивысшего могущества. Тридцатилетний мир со Спартой (446/5 г. до н.э.) также приписывают его инициативе.

При Перикле в Афинах разворачивается грандиозное строительство: в 447 г. до н.э. начали строить Парфенон , Пропилеи и другие сооружения на афинском Акрополе. В 443 г. до н.э. был изгнан противник Перикла Фукидид, сын Мелесия, и после этого Перикл избирался стратегом 14 лет подряд, вплоть до самой смерти. Пользовался наибольшим авторитетом, считался «первым стратегом». В 430-е гг. до н.э. политические противники организует серию процессов против близких Периклу людей (второй жены Аспасии, философа Анаксагора, скульптора Фидия). Перикл занимал жесткую позицию и способствовал развязыванию Пелопоннесской войны: он был автором «мегарской псефизмы». Согласно «плану Перикла» афиняне должны были избегать крупных сражений с силами Пелопоннесского союза на суше, и использовать морские десанты. Чума 430 г. до н.э. привела к ослаблению авторитета Перикла; тем не менее он снова был избран стратегом. Перикл умер в 429 г. до н.э.