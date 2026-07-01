ПЕРИГОР КУЛЬТУРА
ПЕРИГОР КУЛЬТУРА - в археологии, ряд каменных индустрий верхнего палеолита.
Характерная черта - широкое употребление при изготовлении орудий притупливающей ретуши. Названы по исторической области, где были исследованы многие памятники с индустриями Перигора. Термин введён Д. Пейрони в 1933 году в рамках его теории о непрерывном существовании автохтонной культуры на землях юго-запада Франции, развивавшейся в 1-й половине верхнего палеолита, в основном параллельно с Ориньяком, который Пейрони считал пришлой культурой. На основе изучения стратиграфии культурных слоёв пещерных стоянок Ла-Ферраси и Ложери-От (департамент Дордонь, Франция) Перигор был разделён Пейрони на 5 стадий.
Перигор I развивался на основе Мустье, характеризуется присутствием в инвентаре так называемых ножей/острий типа Шательперрон. В инвентаре Перигора II Пейрони выделил микропластинки с мелкой притупливающей ретушью (пластинки типа Дюфур) и считал, что эта стадия предшествует Ориньяку. Перигор III выделен Пейрони в нижнем слое Ложери-От и синхронизирован с Ориньяком. Для этой индустрии характерно присутствие узких острий типа микрограветт. Отличительные признаки Перигоров IV и V - острия типа Граветт, пластины с притупленным краем и срезанными ретушью концами. Дальнейшая эволюция, по Пейрони, шла через прото-Мадлен к Мадлену.
Современные археологи не рассматривают индустрии Перигора в качестве стадий развития одной культуры. Нижний Перигор (П. I) атрибутируется как особая культура Шательперрон. Перигор II относят к индустриям Ориньяка. Исследования стоянки Абри-Пато (департамент Дордонь) позволили установить более поздний возраст Перигора III (ныне переименован в Перигор VI). Верхний Перигор (Перигоры IV и V) рассматривается в качестве самостоятельной культуры в рамках Граветта, синхронной Ориньяку V. На этой основе складывается Солютре.