ПЕРИГОР КУЛЬТУРА

ПЕРИГОР КУЛЬТУРА - в археологии , ряд каменных индустрий верхнего палеолита .

Ха­рак­тер­ная чер­та - ши­ро­кое упот­реб­ле­ние при из­го­тов­ле­нии ору­дий при­ту­п­ли­ваю­щей ре­ту­ши. На­зва­ны по ис­то­рической об­лас­ти, где бы­ли ис­сле­до­ва­ны многие па­мят­ни­ки с ин­ду­ст­рия­ми Перигора. Тер­мин вве­дён Д. Пей­ро­ни в 1933 году в рам­ках его тео­рии о не­пре­рыв­ном су­ще­ст­во­ва­нии ав­то­хтон­ной куль­ту­ры на землях юго-за­па­да Фран­ции, раз­ви­вав­шей­ся в 1-й половине верх­не­го па­лео­ли­та, в основном па­рал­лель­но с Оринь­я­ком, ко­то­рый Пей­ро­ни счи­тал при­шлой куль­ту­рой . На ос­но­ве изу­че­ния стра­ти­гра­фии куль­тур­ных сло­ёв пе­щер­ных стоя­нок Ла-Фер­ра­си и Ло­же­ри-От (департамент Дор­донь, Фран­ция) Перигор был раз­де­лён Пей­ро­ни на 5 ста­дий.

Перигор I раз­ви­вал­ся на ос­но­ве Му­стье , ха­рак­те­ри­зу­ет­ся при­сут­ст­ви­ем в ин­вен­та­ре так называемых но­жей/ост­рий ти­па Ша­тель­пер­рон. В ин­вен­та­ре Перигора II Пей­ро­ни вы­де­лил мик­ро­пла­стин­ки с мел­кой при­ту­п­ли­ваю­щей ре­ту­шью (пла­стин­ки ти­па Дю­фур) и счи­тал, что эта ста­дия пред­ше­ст­ву­ет Оринь­я­ку . Перигор III вы­де­лен Пей­ро­ни в ниж­нем слое Ло­же­ри-От и син­хро­ни­зи­ро­ван с Оринь­я­ком. Для этой ин­ду­ст­рии ха­рак­тер­но при­сут­ст­вие уз­ких ост­рий ти­па мик­ро­гра­ветт. От­ли­чительные при­зна­ки Перигоров IV и V - ост­рия ти­па Гра­ветт, пла­сти­ны с при­ту­п­лен­ным кра­ем и сре­зан­ны­ми ре­ту­шью кон­ца­ми. Даль­ней­шая эво­лю­ция, по Пей­ро­ни, шла че­рез про­то-Мад­лен к Мад­ле­ну .

Современные ар­хео­ло­ги не рас­смат­ри­ва­ют ин­ду­ст­рии Перигора в ка­че­ст­ве ста­дий раз­ви­тия од­ной куль­ту­ры. Ниж­ний Перигор (П. I) ат­ри­бу­ти­ру­ет­ся как осо­бая куль­ту­ра Ша­тель­пер­рон. Перигор II от­но­сят к ин­ду­ст­ри­ям Оринь­я­ка. Ис­сле­до­ва­ния сто­ян­ки Аб­ри-Па­то (департамент Дор­донь) по­зво­ли­ли ус­та­но­вить бо­лее позд­ний воз­раст Перигора III (ны­не пе­ре­име­но­ван в Перигор VI). Верх­ний Перигор (Перигоры IV и V) рас­смат­ри­ва­ет­ся в ка­че­ст­ве са­мо­сто­ятельной куль­ту­ры в рам­ках Гра­вет­та, син­хрон­ной Оринь­я­ку V. На этой ос­но­ве скла­ды­ва­ет­ся Со­лют­ре.

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