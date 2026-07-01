ПЕРИ ЯКОПО
ПЕРИ ЯКОПО - итальянский композитор, певец, лютнист.
Автор первых опер. Учился во Флоренции. В 1579-1605 годах органист аббатства Бадиа, с 1586 года также пел в церкви Святого Иоанна Крестителя (Флоренция). С 1588 года служил при дворе Медичи. Сочинял музыку для придворных празднеств и театральных постановок, выступал как певец и инструменталист (играл на басовой разновидности лютни - китарроне), принимал участие во многих музыкально-сценических представлениях (в том числе во флорентийских интермедиях, 1589 год). Под влиянием встреч с музыкантами, поэтами и философами, посещавшими собрания флорентийской камераты, стал писать музыку в новом для того времени гомофонном складе - так называемом монодийном стиле с сопровождением (смотри в статье Монодия, 2).
На исходе XVI века поставлены 2 первые оперы Пери на либретто О. Ринуччини - «Дафна» (совместно с Я. Корси, 1598 год; сохранилось несколько фрагментов) и «Эвридика» (1600 год, в том же году издана партитура). Планировавшиеся к постановке в Мантуе оперы «Свадьба Пелея и Фетиды» и «Адонис» остались незавершёнными, но были реализованы замыслы других масштабных сочинений (в сотрудничестве с Марко да Гальяно): «Обручение Медора и Анжелики» (1619 год; 2-я редакция, 1622 год), «Флора» (1628 год), а также 3 «священных представления» на библейские сюжеты (1622-1624 годы, все - во Флоренции). Автор песен, мадригалов и других небольших вокальных сочинений для 1-3 голосов в сопровождении бассо континуо, собранных в изд. «Le varie musiche» (1609 год, расширенная версия - 1619 год).