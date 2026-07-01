ПЕРИ ЯКОПО

ПЕРИ ЯКОПО - итальянский композитор, певец, лютнист .

Ав­тор пер­вых опер. Учил­ся во Фло­рен­ции. В 1579-1605 годах ор­га­нист аб­бат­ст­ва Ба­диа, с 1586 года так­же пел в церкви Святого Ио­ан­на Кре­сти­те­ля (Фло­рен­ция). С 1588 года слу­жил при дво­ре Ме­ди­чи . Со­чи­нял му­зы­ку для при­двор­ных празд­неств и те­ат­раль­ных по­ста­но­вок, вы­сту­пал как пе­вец и ин­ст­ру­мен­та­лист (иг­рал на ба­со­вой раз­но­вид­но­сти лют­ни - ки­тар­ро­не), при­ни­мал уча­стие во мно­гих музыкально-сце­нических пред­став­ле­ни­ях (в том числе во фло­рен­тий­ских ин­тер­ме­ди­ях, 1589 год). Под вли­я­ни­ем встреч с му­зы­кан­та­ми, по­эта­ми и фи­ло­со­фа­ми, по­се­щав­ши­ми со­б­рания фло­рен­тий­ской ка­ме­ра­ты, стал пи­сать му­зы­ку в но­вом для то­го вре­ме­ни го­мо­фон­ном скла­де - так называемом мо­но­дий­ном сти­ле с со­про­во­ж­де­ни­ем (смотри в статье Мо­но­дия , 2).

На ис­хо­де XVI века по­став­ле­ны 2 пер­вые опе­ры Пери на либретто О. Ри­нуч­чи­ни - «Даф­на» (совместно с Я. Кор­си, 1598 год; со­хра­ни­лось несколько фраг­мен­тов) и «Эв­ри­ди­ка» (1600 год, в том же го­ду из­да­на пар­ти­ту­ра). Пла­ни­ро­вав­шие­ся к по­ста­нов­ке в Ман­туе опе­ры «Свадь­ба Пе­лея и Фе­ти­ды» и «Адо­нис» ос­та­лись не­за­вер­шён­ны­ми, но бы­ли реа­ли­зо­ва­ны за­мыс­лы других мас­штаб­ных со­чи­не­ний (в со­труд­ни­че­ст­ве с Мар­ко да Галь­я­но): «Об­ру­че­ние Ме­до­ра и Ан­же­ли­ки» (1619 год; 2-я редакция, 1622 год), «Фло­ра» (1628 год), а так­же 3 «свя­щен­ных пред­став­ле­ния» на биб­лей­ские сю­же­ты (1622-1624 годы, все - во Фло­рен­ции). Ав­тор пе­сен, мад­ри­га­лов и других не­боль­ших во­каль­ных со­чи­не­ний для 1-3 го­ло­сов в со­про­во­ж­де­нии бас­со кон­ти­нуо, со­б­ран­ных в изд. «Le varie mu­siche» (1609 год, рас­ши­рен­ная вер­сия - 1619 год).