ПЕРИ ГАБРИЕЛЬ
ПЕРИ ГАБРИЕЛЬ - французский политический деятель, журналист.
Из семьи служащего. В 1917 году в Марселе вступил в организацию социалистической молодёжи. С 1920 года член Французской коммунистической партии (ФКП), в 1922 году возглавил её молодёжную организацию. Сотрудничал со многими периодическими изданиями, в том числе с журналом «Clarté», основанным А. Барбюсом.
В октябре 1924 - августе 1939 годов возглавлял иностранный отдел газеты «L’Humanit ́e», выступал за укрепление международной безопасности и сотрудничества с СССР, резко критиковал фашистские режимы, а также внешнюю политику французского правительства, придерживавшегося курса невмешательства в Гражданскую войну в Испании (смотри Испанская революция 1931-1939 годов) и заключившего Мюнхенское соглашение 1938 года. Неоднократно подвергался арестам (в 1921, 1923, 1927, 1929 годах). В 1924-1929 годах и с 1932 года член ЦК ФКП. В 1932 году избран в Национальную ассамблею.
После запрещения ФКП (26 сентября 1939 года) перешёл на нелегальное положение, заочно приговорён к 5 годам тюремного заключения. Во время германской оккупации работал в подполье в Париже, один из организаторов и руководителей Движения Сопротивления во Франции. 18 мая 1941 года арестован; расстрелян среди 92 заложников в крепости Мон-Валерьен.
Сочинения:
Les Lendemains qui chantent. P., 1947.