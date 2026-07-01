ПЕРИ ГАБРИЕЛЬ

ПЕРИ ГАБРИЕЛЬ - французский политический деятель, журналист.

Из се­мьи слу­жа­ще­го. В 1917 году в Мар­се­ле всту­пил в ор­га­ни­за­цию со­циа­ли­стической мо­ло­дё­жи. С 1920 года член Фран­цуз­ской ком­му­ни­сти­че­ской пар­тии (ФКП), в 1922 году воз­гла­вил её мо­ло­дёж­ную ор­га­ни­за­цию. Со­труд­ни­чал со мно­ги­ми пе­рио­дическими из­да­ния­ми, в том числе с журналом «Clarté», ос­но­ван­ным А. Бар­бю­сом.

В октябре 1924 - августе 1939 годов воз­глав­лял иностранный от­дел газеты «L’Huma­nit ́e», вы­сту­пал за ук­ре­п­ле­ние ме­ж­ду­народной безо­пас­но­сти и со­труд­ни­че­ст­ва с СССР , рез­ко кри­ти­ко­вал фа­ши­ст­ские ре­жи­мы, а так­же внеш­нюю по­ли­ти­ку французского пра­ви­тель­ст­ва, при­дер­жи­вав­ше­го­ся кур­са не­вме­ша­тель­ст­ва в Гражданскую вой­ну в Ис­па­нии (смотри Ис­пан­ская ре­во­лю­ция 1931-1939 годов ) и за­клю­чив­ше­го Мюн­хен­ское со­гла­ше­ние 1938 года . Не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся аре­стам (в 1921, 1923, 1927, 1929 годах). В 1924-1929 годах и с 1932 года член ЦК ФКП. В 1932 году из­бран в Национальную ас­самб­лею.

По­сле за­пре­ще­ния ФКП (26 сентября 1939 года) пе­ре­шёл на не­ле­галь­ное по­ло­же­ние, за­оч­но при­го­во­рён к 5 го­дам тю­рем­но­го за­клю­че­ния. Во вре­мя германской ок­ку­па­ции ра­бо­тал в под­по­лье в Па­ри­же, один из ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей Дви­же­ния Со­про­тив­ле­ния во Фран­ции. 18 мая 1941 года аре­сто­ван; рас­стре­лян сре­ди 92 за­лож­ни­ков в кре­по­сти Мон-Ва­лерь­ен.

Сочинения:

Les Lendemains qui chantent. P., 1947.