ПЕРГОЛЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА
ПЕРГОЛЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский композитор, представитель неаполитанской школы.
Учился в Неаполе в консерватории «Деи Повери ди Джезу Кристо» у Л. Винчи и Ф. Дуранте, как скрипач участвовал в различных театральных постановках и концертах. Композиторский дебют - священная драма «Чудеса божественной благодати, свершившиеся при обращении Святого Гильома, герцога Аквитанского» (1731 год, Неаполь). Служил придворным капельмейстером князя Ф.К. Стильяно (с 1732 года), затем герцога Маддалонского (с 1734 года). Быстро завоевал признание как композитор, однако его карьера прервалась из-за туберкулёза. Важнейшая часть наследия - произведения для музыкального театра (не менее 10): оперы-сериа - «Саллюстия» (1732 год, театр «Сан-Бартоломео», Неаполь), «Адриан в Сирии» (1734 год, там же), «Олимпиада» (1735 год, Рим; обе - на либретто П. Метастазио); музыкальные комедии - «Влюблённый монах» (1732 год, театр «Фьорентини», Неаполь), «Фламиний» (1735 год, театр «Нуово», там же), и др. Традиция приписывает Перголези ведущую роль в становлении оперы-буффа; в действительности он лишь подготовил этот жанр своими комическими интермедиями.
Шедевр творчества Перголези - «Служанка-госпожа» («La serva padrona», на либретто Дж. А. Федерико), поставлена в 1733 году в виде интермедий между тремя актами его же оперы «Гордый пленник» (на либретто неизвестного автора; театр «Сан-Бартоломео», Неаполь). В основе либретто Федерико - сюжет комедии дель арте. Мелодически привлекательная, психологически тонкая и выразительная музыка Перголети способствовала всеевропейской популярности спектакля. Восторженно принятая неаполитанской публикой, «Служанка-госпожа» обрела самостоятельную сценическую жизнь: уже с конца 1730-х годов она ставилась во многих театрах Италии и других стран. Её постановка труппой Э. Бамбини в Париже (1752 год) спровоцировала знаменитую «войну буффонов», самым активным участником которой был Ж.Ж. Руссо (в том же году издал за свой счёт партитуру Перголези). Во французской версии Перголети де Борана (1754 год) сохранены основные музыкальные номера, речитативы-секко заменены диалогами в духе ярмарочной «комедии с песенками».
Имя Перголети обессмертила также духовная кантата на канонический текст секвенции «Stabat mater» (для солирующих сопрано и альта, струнных и органа, 1736 год) - лучшее из написанных им сочинений в традиционных жанрах духовной музыки (вдохновило И.С. Баха на создание немецкую версии на текст покаянного псалма 50/51 с новой оркестровкой - BWV 1083). Созданная под влиянием одноимённого сочинения А. Скарлатти, кантата Перголети отличается обострённой экспрессией при гибкости и пластичности полифонического письма. Автор оратории «Смерть святого Иосифа» (1731 год), ряда светских кантат и арий, инструментальных сочинений.
В течение долгого времени Перголети приписывались некоторые произведения других композиторов XVIII века (таковы трио-сонаты Д. Галло и «concertini» графа У.В. ван Вассенара, фрагменты которых использованы И.Ф. Стравинским в балете с пением «Пульчинелла», 1920 год).
Сочинения:
[Opera omnia] / A cura di F. Caffarelli. Roma, [1932–1942. Vol. 1–25];
The complete works. N. Y.; Mil., 1986.