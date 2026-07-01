ПЕРГОЛЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА

ПЕРГОЛЕЗИ ДЖОВАННИ БАТТИСТА - итальянский композитор, представитель неаполитанской школы.

Учил­ся в Не­апо­ле в консерватории «Деи По­ве­ри ди Дже­зу Кри­сто» у Л. Вин­чи и Ф. Ду­ран­те, как скри­пач уча­ст­во­вал в различных те­ат­раль­ных по­ста­нов­ках и кон­цер­тах. Ком­по­зи­тор­ский де­бют - свя­щен­ная дра­ма «Чу­де­са бо­же­ст­вен­ной бла­го­да­ти, свер­шив­шие­ся при об­ра­ще­нии Святого Гиль­о­ма, гер­цо­га Ак­ви­тан­ско­го» (1731 год, Не­а­поль). Слу­жил при­двор­ным ка­пель­мей­сте­ром князя Ф.К. Стиль­я­но (с 1732 года), затем гер­цо­га Мад­да­лон­ско­го (с 1734 года). Бы­ст­ро за­вое­вал при­зна­ние как ком­по­зи­тор, од­на­ко его карь­е­ра пре­рва­лась из-за ту­бер­ку­лё­за. Важ­ней­шая часть на­сле­дия - про­из­ве­де­ния для музыкального те­ат­ра (не ме­нее 10): опе­ры-се­риа - «Сал­лю­стия» (1732 год, те­атр «Сан-Бар­то­ло­мео», Не­аполь), «Ад­ри­ан в Си­рии» (1734 год, там же), «Олим­пиа­да» (1735 год, Рим; обе - на либретто П. Ме­та­ста­зио); музыкальные ко­ме­дии - «Влюб­лён­ный мо­нах» (1732 год, те­атр «Фьо­рен­ти­ни», Не­аполь), «Фла­ми­ний» (1735 год, те­атр «Нуо­во», там же), и др. Тра­ди­ция при­пи­сы­ва­ет Перголези ве­ду­щую роль в ста­нов­ле­нии опе­ры-буф­фа; в дей­ст­ви­тель­но­сти он лишь под­го­то­вил этот жанр свои­ми ко­мическими ин­тер­ме­дия­ми.

Ше­девр твор­че­ст­ва Перголези - «Слу­жан­ка-гос­по­жа» («La ser­va padrona», на либретто Дж. А. Фе­де­рико), поставлена в 1733 году в ви­де ин­тер­ме­дий меж­ду тре­мя ак­та­ми его же опе­ры «Гор­дый плен­ник» (на либретто не­известного ав­то­ра; театр «Сан-Бар­то­ло­мео», Неа­поль). В ос­но­ве либ­рет­то Фе­де­ри­ко - сю­жет ко­ме­дии дель ар­те. Ме­ло­ди­че­ски при­вле­ка­тель­ная, пси­хо­ло­ги­че­ски тон­кая и вы­ра­зи­тель­ная му­зы­ка Перголети спо­соб­ст­во­ва­ла все­ев­ро­пей­ской по­пу­ляр­но­сти спек­так­ля. Вос­тор­жен­но при­ня­тая не­апо­ли­тан­ской пуб­ли­кой, «Слу­жан­ка-гос­по­жа» об­ре­ла са­мо­сто­ятельную сце­ническую жизнь: уже с конца 1730-х годов она ста­ви­лась во многих те­ат­рах Ита­лии и других стран. Её по­ста­нов­ка труп­пой Э. Бам­би­ни в Па­ри­же (1752 год) спро­во­ци­ро­ва­ла зна­ме­ни­тую «вой­ну буф­фо­нов», са­мым ак­тив­ным уча­ст­ни­ком ко­то­рой был Ж.Ж. Рус­со (в том же го­ду из­дал за свой счёт парти­ту­ру Перголези). Во французской вер­сии Перголети де Бо­ра­на (1754 год) со­хра­не­ны основные музыкальные но­ме­ра, ре­чи­та­ти­вы-сек­ко за­ме­не­ны диа­ло­га­ми в ду­хе яр­ма­роч­ной «ко­ме­дии с пе­сен­ка­ми».

Имя Перголети обес­смер­ти­ла так­же ду­хов­ная кан­та­та на ка­но­нический текст се­к­вен­ции «Stabat ma­ter» (для со­ли­рую­щих со­пра­но и аль­та, струн­ных и ор­га­на, 1736 год) - луч­шее из на­пи­сан­ных им со­чи­не­ний в тра­диционных жан­рах ду­хов­ной му­зы­ки (вдох­но­ви­ло И.С. Ба­ха на соз­да­ние немецкую вер­сии на текст по­ка­ян­но­го псалма 50/51 с но­вой ор­ке­ст­ров­кой - BWV 1083). Соз­дан­ная под влия­ни­ем од­но­имённого со­чи­не­ния А. Скар­лат­ти, кан­та­та Перголети от­ли­ча­ет­ся обо­ст­рён­ной экс­прес­си­ей при гиб­ко­сти и пла­стич­но­сти по­ли­фо­ни­че­ско­го пись­ма. Ав­тор ора­то­рии «Смерть святого Ио­си­фа» (1731 год), ря­да свет­ских кан­тат и арий, ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний.

В те­че­ние дол­го­го вре­ме­ни Перголети при­пи­сы­ва­лись не­ко­то­рые про­из­ве­де­ния других ком­по­зи­то­ров XVIII века (та­ко­вы трио-со­на­ты Д. Гал­ло и «concertini» графа У.В. ван Вас­се­на­ра, фраг­мен­ты ко­то­рых ис­поль­зо­ва­ны И.Ф. Стра­вин­ским в ба­ле­те с пе­ни­ем «Пуль­чи­нел­ла», 1920 год).

Сочинения:

[Opera omnia] / A cura di F. Caffarelli. Roma, [1932–1942. Vol. 1–25];

The complete works. N. Y.; Mil., 1986.