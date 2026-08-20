ПЕРГАМСКИЙ АЛТАРЬ

Выдающийся памятник эллинистической архитектуры и скульптуры.

Пергамский алтарь был возведен на верхней части холма, на котором находился город Пергам . Построен при Аттале I между 220 и 197 гг. до н.э. или при Эвмене II между 180 и 159 гг. до н.э. Нет ясности относительно того, кому из богов алтарь был посвящен: возможно, Зевсу или Афине, или всем олимпийским богам.

Алтарь был построен в непосредственной близости от царского дворца, по соседству со святилищем Афины и библиотекой (на 23,5 м ниже). Имел высоту 9 м на основании длиной 36 м и шириной 34 м. Алтарь возведен на высоком цоколе, который с тех сторон был окружен пятью ступенями. С четвертой, западной, стороны широкая лестница вела в огороженный стеной с трех сторон небольшой зал, в центре которого находился жертвенник. На цоколе была поставлены колонны ионического ордера. Поверхность цоколя украшена рельефом, изображающим битву олимпийских богов с гигантами . Скульптурный фриз охватывает сооружение с трех сторон, его длина около 120 м, высота 2,3 м. Фриз составлен из 115 отдельных мраморных плит, тщательно подогнанных друг к другу. Вырезанные на них сцены составляли единую композицию, изображающую битву богов с гигантами .

На восточной части фриза представлены главные боги – Зевс, Гера, Афина, Аполлон, Артемида, Деметра, Арес, Ника. Зевс изображен в образе могучего мужчины, поражающего гигантов молниями. Афина, представленная в виде молодой женщины, сражается с крылатым гигантом Алкионеем. Поблизости от Зевса сражается с гигантами его сын Геракл . На южной стороне алтаря изображен Гелиос на колеснице, в которую впряжены четыре коня. Богиня Рея, которую отождествляли с Великой матерью богов (Кибелой), участвует в схватке верхом на льве. Северную сторону рельефа составляли изображения Посейдона , Афродиты, Эрота, Никс, Гесперид, Мойр, а также их противников. На западной стороне фриз, обрамляющий широкую лестницу, представляет фигуры Диониса, Сатурна, Океана, Амфитриды, Тритона. Стиль изображений патетический, передает состояние сильного эмоционального напряжения всех участников битвы. Боги и гиганты представлены в движении. Рельеф вырезан в мраморе глубоко, что создавало игру света и тени и тем самым придавало композиции особую выразительность. Сюжет рельефа служил своего рода аллегорией борьбы Атталидов с враждебными их государству силами, видимо, кельтами (галатами), которые для малоазийских греков представляли постоянную угрозу.

Стены зала, расположенного на верхней площадке алтаря, украшены рельефом с изображением истории Телефа – мифического правителя местности, где позже возник Пергам. Телеф был сыном Геракла и внуком Зевса, таким образом Атталиды вводили в свою религиозную политику идею о божественном происхождении династии Телефа, в далекие времена предшествовавшей их правлению.

Раскопки алтаря начал немецкий инженер Карл Хуман (Carl Humann) в 1878 году. С начала XX в. Пергамский алтарь был частично воссоздан из оригинальных деталей в Берлине в специально построенном для него музее ( Пергамон-музее ). В большом зале под стеклянной крышей полностью восстановлена западная часть сооружения с лестницей, ведущей в алтарю. Скульптурные фризы трех других сторон представлены на стенах зала. В 1945 г. алтарь был вывезен в СССР, но в 1958 г. безвозмездно возвращен ГДР и восстановлен в Берлине, где находится в настоящее время.

Автор статьи: О.Ю. Климов .