ПЕРГАМ
ПЕРГАМ - древний город, один из крупнейших торговых и культурных центров греко-римского мира.
Расположен на северном берегу реки Каик (ныне Бакыр), в 110 км к северу от современного города Измир, в 26 км к востоку от современного побережья Эгейского моря. У подножия акрополя Пергам ныне находится город Бергама (районный центр в иле Измир, Турция). Начало археологическому исследованию Пергама положила случайная находка в 1871 году части рельефов Алтаря Зевса немецким дорожным инженером К. Хуманом. В 1878-1886 годах раскопки велись Музеями Берлина государственными под руководством Хумана, А. Конце, Р. Бона. В начале XX века раскопки продолжились под руководством В. Дёрпфельда, затем их вёл Германский археологический институт (продолжаются и ныне). С 2006 года совместно с Музеем города Бергама изучается некрополь, расположенный к юго-востоку от города. Исследования в окрестностях Пергама сосредоточены на Элее, главной гавани Пергама, и на сельских поселениях эллинистического времени в долине реки Каик.
Пергам основан переселенцами из Греции в XII веке до нашей эры. В 283-133 годах до нашей эры столица Пергамского царства. В 133 году до нашей эры Пергам передан Атталом III Риму и вскоре стал столицей провинция Азия, оставаясь крупным экономическим и культурным центром. Во II веке нашей эры пережил ещё один период расцвета: ряд важных эллинистических зданий и храмов перестраивался в соответствии с римскими вкусами; возведено несколько новых храмов, в том числе большое (около 300×100 м) святилище египетских богов, а также гимнасий, расположенный на 3 смежных террасах; городская застройка выходит за пределы оборонительных стен и занимает весь западный склон холма, на вершине которого находится акрополь; в Нижнем городе был построен театр. К концу II века Пергам становится важным христианским центром; храм Сераписа в святилище египетских богов преобразован в церковь. В ранневизантийский период Пергам приходит в упадок. В 716 году разрушен арабами, позднее восстановлен византийцами, в 1330 году захвачен турками.
Окружённый стеной акрополь Пергама (Верхний город; изучен благодаря раскопкам почти полностью) располагается на террасах горы (270 м над уровнем моря). Построен по образцу афинского Акрополя; включал: царские дворцы; арсенал и казармы; многочисл. стои; храмы Афины (III век до нашей эры; с колоннадой из 190 дорических колонн), Диониса (II век до нашей эры), Траяна (118 год нашей эры; построен на искусственной террасе, поддерживаемой гигантской стеной; сеть сводчатых переходов под храмом уменьшала силу землетрясений), Алтарь Зевса; базилику; агору; театр на 10 тысяч зрителей и т.д. Пергам снабжали водой около 40 акведуков; римские инженеры создали систему, благодаря которой вода поступала в цистерну, расположенную в самой высокой точке акрополя и оттуда распределялась по городу.
Особенно знаменит Алтарь Зевса (так называемый Пергамский алтарь). Он создан около 181-159 годов до нашй эры (есть другие версии датировок) архитектором Менекратом из Сикиона в ознаменование победы (в определении, какой именно, исследователи расходятся) над галатами (смотри в статье Кельты). Состоял из 5-ступенчатого цоколя (36,4×34,2 м) с лестницей шириной 20 м с западной стороны и верхней площадки, окружённой колоннадой, со статуями на крыше. По периметру цоколя (120 м) тянулся фриз высотой 2,3 м, горельефы которого признаны шедевром эллинистического искусства и представляют собой самую большую скульптурную композицию после Парфенона. Согласно источникам, в работе принимали участие до 40 скульпторов (найдено 15 подписей), одним из ведущих среди них считается Пиромах (Фиромах) из Афин. Рельефы изображают гигантомахию - борьбу богов против гигантов (34 богини, 20 богов, 59 гигантов и 28 животных - змей, собак, лошадей, «летящих» коней Зевса, мулов, львов). На стенах алтарного дворика - малый фриз (высота 1 м), посвящённый Телефу, сыну Геракла и мифич. основателю Пергама. В VIII веке алтарь был разобран, а мрамор использован в ходе строительства византийской оборонительной стены. Фрагменты алтаря, найденные в 1878-1886 годах К. Хуманом, вывезены в Германию с разрешения турецкого султана Абдул-Хамида II. Для экспонирования алтаря в Берлине был специально создан Пергамский музей. Фриз отреставрирован под руководством С. Бертолин.
В древности особую известность имели Пергамская библиотека в акрополе Пергама и Асклепион (святилище Асклепия). Первый храм Асклепия, согласно Павсанию, появился в 1-й половине IV века до нашей эры, однако расцвета святилище достигло во II веке нашей эры (особенно при имп. Адриане), когда оно стало одним из крупнейших медициннских и терапевтических центров Древнего мира. Асклепион включал пропилеи, круглый храм Асклепия, храм Телесфора с ведущим к нему подземным тоннелем (длина 80 м), библиотеку, театр на 3,5 тысячи человек. С Пергамом. связано усовершенствование пергамена. В Апокалипсисе Пергам упоминается в связи с одной из семи церквей, где расположен «престол сатаны». Большая часть находок из Пергама - в Археологическом музее в городе Бергама. Ежегодные отчёты о раскопках публикуются в «Archäologischer Anzeiger»; систематические публикации выходят в сериях «Altertümer von Pergamon» и «Pergamenische Forschungen».