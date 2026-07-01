ПЕРГАМ

ПЕРГАМ - древний город, один из крупнейших торговых и культурных центров греко-римского мира.

Рас­по­ло­жен на северном бе­ре­гу реки Ка­ик (ны­не Ба­кыр), в 110 км к се­ве­ру от современного города Из­мир, в 26 км к вос­то­ку от современного по­бе­ре­жья Эгей­ско­го мо­ря. У под­но­жия ак­ро­по­ля Пергам ны­не на­хо­дит­ся город Бер­га­ма (рай­он­ный центр в иле Из­мир, Тур­ция). На­ча­ло ар­хео­ло­гическому ис­сле­до­ва­нию Пергама по­ло­жи­ла слу­чай­ная на­ход­ка в 1871 году час­ти рель­е­фов Ал­та­ря Зев­са немецким до­рож­ным инженером К. Ху­ма­ном. В 1878-1886 годах рас­коп­ки ве­лись Му­зея­ми Бер­ли­на го­су­дар­ст­вен­ны­ми под руководством Ху­ма­на, А. Кон­це, Р. Бо­на. В начале XX века рас­коп­ки про­дол­жи­лись под руководством В. Дёрп­фель­да, за­тем их вёл Германский ар­хео­ло­гический институт (про­дол­жа­ют­ся и ны­не). С 2006 года совместно с Му­зе­ем города Бер­га­ма из­уча­ет­ся нек­ро­поль, рас­по­ло­жен­ный к юго-вос­то­ку от го­ро­да. Ис­сле­до­ва­ния в ок­ре­ст­но­стях Пергама со­сре­до­то­че­ны на Элее, главной га­ва­ни Пергама, и на сель­ских по­се­ле­ни­ях эл­ли­ни­стического вре­ме­ни в до­ли­не реки Ка­ик.

Пергам ос­но­ван пе­ре­се­лен­ца­ми из Гре­ции в XII веке до нашей эры. В 283-133 годах до нашей эры сто­ли­ца Пер­гам­ско­го цар­ст­ва . В 133 году до нашей эры Пергам пе­ре­дан Ат­та­лом III Ри­му и вско­ре стал сто­ли­цей провинция Азия, ос­та­ва­ясь круп­ным эко­но­мическим и куль­тур­ным цен­тром. Во II веке нашей эры пе­ре­жил ещё один пери­од рас­цве­та: ряд важ­ных эл­ли­ни­стических зда­ний и хра­мов пе­ре­страи­вал­ся в со­от­вет­ст­вии с римскими вку­са­ми; воз­ве­де­но несколько но­вых хра­мов, в том числе боль­шое (около 300×100 м) свя­ти­ли­ще египетских бо­гов, а так­же гим­на­сий, рас­по­ло­жен­ный на 3 смеж­ных тер­ра­сах; городская за­строй­ка вы­хо­дит за пре­де­лы обо­ро­нительных стен и за­ни­ма­ет весь западный склон хол­ма, на вер­ши­не ко­то­ро­го на­хо­дит­ся ак­ро­поль; в Ниж­нем го­ро­де был по­стро­ен те­атр. К концу II века Пергам ста­но­вит­ся важ­ным хри­сти­ан­ским цен­тром; храм Се­ра­пи­са в свя­ти­ли­ще египетских бо­гов пре­об­ра­зо­ван в цер­ковь. В ран­не­ви­зан­тий­ский пе­ри­од Пергам при­хо­дит в упа­док. В 716 году раз­ру­шен ара­ба­ми, позд­нее вос­ста­нов­лен ви­зан­тий­ца­ми, в 1330 году за­хва­чен тур­ка­ми.

Ок­ру­жён­ный сте­ной ак­ро­поль Пергама (Верх­ний го­род; изу­чен бла­го­да­ря рас­коп­кам поч­ти пол­но­стью) рас­по­ла­га­ет­ся на тер­ра­сах го­ры (270 м над уров­нем мо­ря). По­стро­ен по об­раз­цу афин­ско­го Ак­ро­по­ля; вклю­чал: цар­ские двор­цы; ар­се­нал и ка­зар­мы; мно­го­числ. стои; хра­мы Афи­ны (III век до нашей эры; с ко­лон­на­дой из 190 до­ри­че­ских ко­лонн ), Дио­ни­са (II век до нашей эры), Трая­на (118 год нашей эры; по­стро­ен на ис­кусственной тер­ра­се, под­дер­жи­вае­мой ги­гант­ской сте­ной; сеть свод­ча­тых пе­ре­хо­дов под хра­мом умень­ша­ла си­лу зем­ле­тря­се­ний), Ал­тарь Зев­са; базилику; аго­ру; те­атр на 10 тысяч зри­те­лей и т.д. Пергам снаб­жа­ли во­дой около 40 ак­ве­ду­ков; римские ин­же­не­ры соз­да­ли сис­те­му, бла­го­да­ря ко­то­рой во­да по­сту­па­ла в цис­тер­ну, рас­по­ло­жен­ную в са­мой вы­со­кой точ­ке ак­ро­по­ля и от­ту­да рас­пре­де­ля­лась по го­ро­ду.

Осо­бен­но зна­ме­нит Ал­тарь Зев­са (так называемый Пер­гам­ский ал­тарь). Он соз­дан около 181-159 годов до нашй эры (есть другие вер­сии да­ти­ро­вок) архитектором Ме­не­кра­том из Си­кио­на в оз­на­ме­но­ва­ние по­бе­ды (в оп­ре­де­ле­нии, ка­кой имен­но, ис­сле­до­ва­те­ли рас­хо­дят­ся) над га­ла­та­ми (смотри в статье Кель­ты ). Со­сто­ял из 5-сту­пен­ча­то­го цо­ко­ля (36,4×34,2 м) с ле­ст­ни­цей ши­ри­ной 20 м с западной сто­ро­ны и верх­ней пло­щад­ки, ок­ру­жён­ной ко­лон­на­дой, со ста­туя­ми на кры­ше. По пе­ри­мет­ру цо­ко­ля (120 м) тя­нул­ся фриз высотой 2,3 м, го­рель­е­фы ко­то­ро­го при­зна­ны ше­дев­ром эл­ли­ни­стического искусства и пред­став­ля­ют со­бой са­мую боль­шую скульп­тур­ную ком­по­зи­цию по­сле Пар­фе­но­на . Со­глас­но ис­точ­ни­кам, в ра­бо­те при­ни­ма­ли уча­стие до 40 скульп­то­ров (най­де­но 15 под­пи­сей), од­ним из ве­ду­щих сре­ди них счи­та­ет­ся Пи­ро­мах (Фи­ро­мах) из Афин. Рель­е­фы изо­бра­жа­ют ги­ган­то­ма­хию - борь­бу бо­гов про­тив ги­ган­тов (34 бо­ги­ни, 20 бо­гов, 59 ги­ган­тов и 28 жи­вот­ных - змей, со­бак, ло­ша­дей, «ле­тя­щих» ко­ней Зев­са, му­лов, львов). На сте­нах ал­тар­но­го дво­ри­ка - ма­лый фриз (высота 1 м), по­свя­щён­ный Те­ле­фу, сы­ну Ге­рак­ла и ми­фич. ос­но­ва­те­лю Пергама. В VIII веке ал­тарь был ра­зо­бран, а мра­мор ис­поль­зо­ван в хо­де строи­тель­ст­ва ви­зантийской обо­ро­нительной сте­ны. Фраг­мен­ты ал­та­ря, най­ден­ные в 1878-1886 годах К. Ху­ма­ном, вы­ве­зе­ны в Гер­ма­нию с раз­ре­ше­ния турецкого сул­та­на Аб­дул-Ха­ми­да II. Для эк­спо­ни­ро­ва­ния ал­та­ря в Бер­ли­не был спе­ци­аль­но соз­дан Пер­гам­ский му­зей. Фриз от­рес­тав­ри­ро­ван под руководством С. Бер­то­лин.

В древ­но­сти осо­бую из­вест­ность име­ли Пер­гам­ская биб­лио­те­ка в ак­ро­по­ле Пергама и Аск­ле­пи­он (свя­ти­ли­ще Аск­ле­пия). Пер­вый храм Аск­ле­пия, со­глас­но Пав­са­нию , поя­вил­ся в 1-й половине IV века до нашей эры, од­на­ко рас­цве­та свя­ти­ли­ще дос­тиг­ло во II веке нашей эры (осо­бен­но при имп. Ад­риа­не), ко­гда оно ста­ло од­ним из круп­ней­ших медициннских и те­ра­пев­тических цен­тров Древ­не­го ми­ра. Аск­ле­пи­он вклю­чал про­пи­леи, круг­лый храм Аск­ле­пия, храм Те­ле­сфо­ра с ве­ду­щим к не­му под­зем­ным тон­не­лем (дли­на 80 м), библиотеку, те­атр на 3,5 тысячи человек. С Пергамом. свя­за­но усо­вер­шен­ст­во­ва­ние пер­га­мен­а. В Апо­ка­лип­си­се Пергам упо­ми­на­ет­ся в свя­зи с од­ной из се­ми церк­вей, где рас­по­ло­жен «пре­стол са­та­ны». Большая часть на­хо­док из Пергама - в Ар­хео­ло­гическом му­зее в городе Бер­га­ма. Еже­год­ные от­чё­ты о рас­коп­ках пуб­ли­ку­ют­ся в «Archäologischer An­zeiger»; сис­те­ма­тические пуб­ли­ка­ции вы­хо­дят в се­ри­ях «Al­tertümer von Pergamon» и «Pergameni­sche Forschungen».

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)