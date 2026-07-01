ПЕРФЕКЦИОНИЗМ

ПЕРФЕКЦИОНИЗМ - в христианстве , представление о возможности достижения человеком совершенства в земной жизни, предполагающее необходимость соблюдения строгих этических и религиозных предписаний.

Ии­сус Хри­стос в На­гор­ной про­по­ве­ди го­во­рил о не­об­хо­ди­мо­сти стрем­ле­ния к со­вер­шен­ст­ву («…будь­те со­вер­шен­ны, как со­вер­шен Отец ваш Не­бес­ный» - Мф. 5:48), од­на­ко в Но­вом За­ве­те не ска­за­но, в ка­кой сте­пе­ни та­кое со­вер­шен­ст­во дос­ти­жи­мо для лю­дей. В ис­то­рии хри­сти­ан­ст­ва су­ще­ст­во­ва­ли различные дви­же­ния, в рам­ках ко­то­рых вы­ска­зы­ва­лись идеи о воз­мож­но­сти дос­ти­же­ния че­ло­ве­ком со­вер­шен­ст­ва и пред­ла­га­лись различные пу­ти для это­го. Так, сто­рон­ни­ки дви­же­ния эбио­ни­тов (I-II века) вы­сту­па­ли за стро­жай­шее со­блю­де­ние иу­дей­ско­го ри­ту­аль­но­го за­ко­на, в хри­сти­ан­ском мо­на­ше­ст­ве (с середине III века) пред­ла­га­ют­ся бо­лее стро­гие нор­мы ас­ке­тиз­ма, не­же­ли в ми­ру, убе­ж­де­ние в дос­ти­жи­мо­сти нрав­ст­вен­но­го со­вер­шен­ст­ва при­сут­ст­во­ва­ло в дви­же­ни­ях но­ва­ци­ан, до­на­ти­стов (смотри До­на­тизм ), ка­та­ров и др.

В эпо­ху Ре­фор­ма­ции , ко­гда по­сле­до­ва­те­ли про­тес­тан­тиз­ма при­ня­ли уче­ние о спа­се­нии толь­ко ве­рой, дис­кус­сии о хри­сти­ан­ском со­вер­шен­ст­ве по­лу­чи­ли но­вый им­пульс. Лю­те­ран­ская ор­то­док­сия XVII века от­вер­га­ла перфекционизм, счи­тая, что ос­вобо­ж­де­ние от гре­ха воз­мож­но ис­клю­чи­тель­но по­сред­ст­вом ве­ры, бла­го­да­ря ко­то­рой на че­ло­ве­ка нис­хо­дит Бо­жия бла­го­дать. Че­ло­век мо­жет толь­ко со­дей­ст­во­вать бла­го­да­ти и бо­роть­ся с гре­хом, сле­дуя «внеш­ней» пра­вед­но­сти, например со­вер­шая до­б­рые де­ла, од­на­ко пол­ное ос­во­бо­ж­де­ние от гре­ха в зем­ной жиз­ни не­воз­мож­но.

В уче­нии немецкого тео­ло­га К. Хо­бур­га (1607-1675 годы), а за­тем пие­ти­стов (смотри Пие­тизм ) при со­хра­не­нии по­ло­же­ния о спа­се­нии ис­клю­чи­тель­но ве­рой на­блю­да­ет­ся от­каз от пес­си­ми­стического пред­став­ле­ния о то­таль­ной гре­хов­но­сти че­ло­ве­ка. Опи­ра­ясь на по­ло­же­ния из по­сла­ний апо­сто­лов о не­об­хо­ди­мо­сти «об­нов­ле­ния ума» для по­зна­ния во­ли Бо­жи­ей (Рим. 12:2) и об уда­ле­нии «от гос­под­ствую­ще­го в ми­ре рас­тле­ния по­хо­тью» (2 Пет. 1:4), пие­ти­сты вы­сту­па­ли за ожив­ле­ние ре­лигиозной жиз­ни че­рез раз­ви­тие внут­рен­не­го ми­ра ве­рую­щих и ас­ке­зы, го­вори­ли о по­треб­но­сти для ве­рую­щих лич­но­го пе­ре­жи­ва­ния Бо­га.

Наи­бо­лее по­сле­до­ва­тель­ную фор­му перфекционизм при­нял в уче­нии ос­но­ва­те­ля ме­то­диз­ма Дж. Уэс­ли (1703-1791 годы; смотри Ме­то­ди­сты ), ко­то­рый ве­рил в воз­мож­ность че­ло­ве­ка пол­но­стью ос­во­бо­дить­ся от гре­ха и дос­тичь уве­рен­но­сти в лич­ном спа­се­нии в зем­ной жиз­ни, де­лая осо­бый ак­цент на со­вер­ше­нии до­б­рых дел, ко­то­рые долж­ны сле­до­вать за оп­рав­да­ни­ем ве­рой в ка­че­ст­ве его сви­де­тель­ст­ва. По мыс­ли Уэс­ли, до­б­рые де­ла и ак­тив­ное уча­стие хри­стиа­ни­на в об­ществ. жиз­ни яв­ля­ют­ся про­яв­ле­ни­ем его люб­ви, бла­го­да­ря ко­то­рой он мо­жет стать со­вер­шен­ным, од­на­ко это со­вер­шен­ст­во тре­бу­ет по­сто­ян­но­го под­твер­жде­ния в те­че­ние всей жиз­ни. В XIX-XX веках ме­то­ди­ст­ский взгляд на перфекционизм по­лу­чил раз­ви­тие в тео­ло­гии Дви­же­ния свя­то­сти в США и от­час­ти у пя­ти­де­сят­ни­ков.

Еди­но­го взгля­да на перфекционизм не су­ще­ст­ву­ет. Об­щим прин­ци­пом для различных на­прав­ле­ний перфекционизм яв­ля­ет­ся ори­ен­ти­ро­ван­ность ве­рую­щих на ак­тив­ную со­ци­аль­ную ра­бо­ту.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)