ПЕРФЕКЦИОНИЗМ
ПЕРФЕКЦИОНИЗМ - в христианстве, представление о возможности достижения человеком совершенства в земной жизни, предполагающее необходимость соблюдения строгих этических и религиозных предписаний.
Иисус Христос в Нагорной проповеди говорил о необходимости стремления к совершенству («…будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» - Мф. 5:48), однако в Новом Завете не сказано, в какой степени такое совершенство достижимо для людей. В истории христианства существовали различные движения, в рамках которых высказывались идеи о возможности достижения человеком совершенства и предлагались различные пути для этого. Так, сторонники движения эбионитов (I-II века) выступали за строжайшее соблюдение иудейского ритуального закона, в христианском монашестве (с середине III века) предлагаются более строгие нормы аскетизма, нежели в миру, убеждение в достижимости нравственного совершенства присутствовало в движениях новациан, донатистов (смотри Донатизм), катаров и др.
В эпоху Реформации, когда последователи протестантизма приняли учение о спасении только верой, дискуссии о христианском совершенстве получили новый импульс. Лютеранская ортодоксия XVII века отвергала перфекционизм, считая, что освобождение от греха возможно исключительно посредством веры, благодаря которой на человека нисходит Божия благодать. Человек может только содействовать благодати и бороться с грехом, следуя «внешней» праведности, например совершая добрые дела, однако полное освобождение от греха в земной жизни невозможно.
В учении немецкого теолога К. Хобурга (1607-1675 годы), а затем пиетистов (смотри Пиетизм) при сохранении положения о спасении исключительно верой наблюдается отказ от пессимистического представления о тотальной греховности человека. Опираясь на положения из посланий апостолов о необходимости «обновления ума» для познания воли Божией (Рим. 12:2) и об удалении «от господствующего в мире растления похотью» (2 Пет. 1:4), пиетисты выступали за оживление религиозной жизни через развитие внутреннего мира верующих и аскезы, говорили о потребности для верующих личного переживания Бога.
Наиболее последовательную форму перфекционизм принял в учении основателя методизма Дж. Уэсли (1703-1791 годы; смотри Методисты), который верил в возможность человека полностью освободиться от греха и достичь уверенности в личном спасении в земной жизни, делая особый акцент на совершении добрых дел, которые должны следовать за оправданием верой в качестве его свидетельства. По мысли Уэсли, добрые дела и активное участие христианина в обществ. жизни являются проявлением его любви, благодаря которой он может стать совершенным, однако это совершенство требует постоянного подтверждения в течение всей жизни. В XIX-XX веках методистский взгляд на перфекционизм получил развитие в теологии Движения святости в США и отчасти у пятидесятников.
Единого взгляда на перфекционизм не существует. Общим принципом для различных направлений перфекционизм является ориентированность верующих на активную социальную работу.