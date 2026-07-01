ПЕРЕЙРА

ПЕРЕЙРА - город в западной части Колумбии , административный центр департаментата Рисаральда.

Население 464,7 тысяч человек (2013 год); с при­го­ро­дом Дос­кеб­ра­дас об­ра­зу­ет городскую аг­ло­ме­ра­цию с населением около 800 тысяч человек. Рас­по­ло­жен в меж­гор­ной до­ли­не Центральные Кор­диль­е­ры (на высоте около 1400 м), на реке Отун. Узел ав­то­мо­биль­ных до­рог. Железнодорожная стан­ция. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Ма­те­ка­нья (в 5 км к за­па­ду от цен­тра го­рода).

Ос­но­ван в 1863 году вы­ход­ца­ми из города Кар­та­го. На­зван в честь бразильцев Фран­си­ско и Ма­ну­эля Пе­рей­ра, ак­тив­ных уча­ст­ни­ков Вой­ны за не­за­ви­си­мость в Ла­тин­ской Аме­ри­ке. Силь­но по­стра­дал от зем­ле­тря­се­ния в 1999 году.

В Перейре со­хра­ни­лась за­строй­ка 2-й половины XIX - начала XX веков: жи­лые и ад­ми­ни­ст­ратив­ные 1-3-этаж­ные зда­ния пре­им. в рус­ле клас­си­циз­ма и испанской ко­ло­ни­аль­ной ар­хи­тек­ту­ры (дом Очоа, начало XX века, и др.). Сре­ди куль­то­вых со­ору­же­ний - клас­си­ци­стический со­бор Нуэ­ст­ра-Сень­о­ра- де-ла-По­бре­са (1875-1890 годы, архитектор Э. Очоа) и церковь Сан-Хо­се в сти­ле нео­го­ти­ки (1944-1950 годы). К 1-й половине XX века от­но­сят­ся жи­лые до­ма (А. Ма­ру­лан­да, 1927 год, архитектор П. де ла Крус; се­мьи Ха­ра­ми­льо, 1950 год, ар­хи­тек­то­ры А. Ур­та­до Сар­рья и П. Ра­ми­рес) и об­щественные зда­ния (бывший те­атр «Каль­дас», 1920-1930-е годы; «Брау­лио Лон­до­ньо», 1940-е годы; «Па­ла­сио Нась­о­наль», 1946 год, архитектор Р. Фран­ко Иса­са, и др.). Во 2-й половине XX века по­строе­ны зда­ния Banco de Bogotá в ду­хе функ­цио­на­лиз­ма (1954 год, ар­хитектурное бю­ро «Esguerra Sáenz Urdaneta Su ́arez»), клу­ба «Ри­аль­то» в ко­ло­ниаль­ном сти­ле (1954 год, ар­хитектурная фир­ма «Ob­re­gón & Valenzuela») и др.

Тех­но­ло­гический университет Перейры (1958 год, в его со­ста­ве - пла­не­та­рий, бо­та­нический сад), Ка­то­лический университет Перейры (1975 год) и другие вузы. Му­зеи: ис­кусств (1995 год), современного искусства «Лау­ра Ло­пес», зо­ло­та и др. Те­ат­ры: му­ни­ци­паль­ный «Сан­ть­я­го Лон­до­ньо» (1990 год; му­зы­каль­ный), «Си­ку­та» (2004 год; дра­ма­ти­че­ский). Зоо­парк «Ма­те­ка­нья» (1959 год).

Перейра - главный эко­но­мический центр департамента Ри­са­раль­да. Большая часть ра­бо­таю­щих за­ня­та в сфе­ре услуг (свыше 75%, начало 2010-х годов); её основные сек­то­ра: административные, фи­нан­со­вые, тран­спорт­но- ло­гис­тические ус­лу­ги, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: пи­ще­вку­со­вая, лёг­кая и стро­ительных ма­те­риа­лов. Про­из­водственные мощ­но­сти скон­цен­три­ро­ва­ны в двух ин­ду­ст­риаль­ных пар­ках - в Перейре и Дос­кеб­ра­да­се. Пе­ре­ра­бот­ка ко­фе и са­хар­но­го тро­ст­ни­ка, про­изводство мяс­ных продуктов, му­ки, кон­ди­тер­ских из­де­лий, спирт­ных и про­хла­дит. на­пит­ков, соу­сов и вку­со­вых до­ба­вок из аво­ка­до. Пря­диль­ная и несколько швей­ных фаб­рик.

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