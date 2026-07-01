ПЕРЕЙРА
ПЕРЕЙРА - город в западной части Колумбии, административный центр департаментата Рисаральда.
Население 464,7 тысяч человек (2013 год); с пригородом Доскебрадас образует городскую агломерацию с населением около 800 тысяч человек. Расположен в межгорной долине Центральные Кордильеры (на высоте около 1400 м), на реке Отун. Узел автомобильных дорог. Железнодорожная станция. Международный аэропорт Матеканья (в 5 км к западу от центра города).
Основан в 1863 году выходцами из города Картаго. Назван в честь бразильцев Франсиско и Мануэля Перейра, активных участников Войны за независимость в Латинской Америке. Сильно пострадал от землетрясения в 1999 году.
В Перейре сохранилась застройка 2-й половины XIX - начала XX веков: жилые и административные 1-3-этажные здания преим. в русле классицизма и испанской колониальной архитектуры (дом Очоа, начало XX века, и др.). Среди культовых сооружений - классицистический собор Нуэстра-Сеньора- де-ла-Побреса (1875-1890 годы, архитектор Э. Очоа) и церковь Сан-Хосе в стиле неоготики (1944-1950 годы). К 1-й половине XX века относятся жилые дома (А. Маруланда, 1927 год, архитектор П. де ла Крус; семьи Харамильо, 1950 год, архитекторы А. Уртадо Саррья и П. Рамирес) и общественные здания (бывший театр «Кальдас», 1920-1930-е годы; «Браулио Лондоньо», 1940-е годы; «Паласио Насьональ», 1946 год, архитектор Р. Франко Исаса, и др.). Во 2-й половине XX века построены здания Banco de Bogotá в духе функционализма (1954 год, архитектурное бюро «Esguerra Sáenz Urdaneta Su ́arez»), клуба «Риальто» в колониальном стиле (1954 год, архитектурная фирма «Obregón & Valenzuela») и др.
Технологический университет Перейры (1958 год, в его составе - планетарий, ботанический сад), Католический университет Перейры (1975 год) и другие вузы. Музеи: искусств (1995 год), современного искусства «Лаура Лопес», золота и др. Театры: муниципальный «Сантьяго Лондоньо» (1990 год; музыкальный), «Сикута» (2004 год; драматический). Зоопарк «Матеканья» (1959 год).
Перейра - главный экономический центр департамента Рисаральда. Большая часть работающих занята в сфере услуг (свыше 75%, начало 2010-х годов); её основные сектора: административные, финансовые, транспортно- логистические услуги, оптовая и розничная торговля. Ведущие отрасли промышленности: пищевкусовая, лёгкая и строительных материалов. Производственные мощности сконцентрированы в двух индустриальных парках - в Перейре и Доскебрадасе. Переработка кофе и сахарного тростника, производство мясных продуктов, муки, кондитерских изделий, спиртных и прохладит. напитков, соусов и вкусовых добавок из авокадо. Прядильная и несколько швейных фабрик.