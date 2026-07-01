Переяслáвль Южный

Переяслáвль Южный ( укр. Перея-с­лав, в 1943–2019 — Переяслав-Хмельницкий) — город Киевской области Украины, расположенный при впадении р. Альты в р. Трубеж. Численность населения — 26,6 тыс. человек (2020). Столица средневекового Переяславского княжества. Упоминается в Повести временных лет под 907, затем — в договоре с Византией 944. После смерти Ярослава Мудрого в 1054 П. Ю. становится центром Переяславского княжества . П. Ю. — один из крупнейших политических и культурных городов средневековой Руси, центр Переяславской епархии. Кафедральный собор Св. Михаила был расположен в юго-западной (епископской) части детинца, он служил княжеской усыпальницей, сохранились фрагменты его фундамента. В результате археологических раскопок были найдены оборонительные сооружения конца X в., детинец с княжеским и епископским дворцами, укрепленный посад. Со стороны степи город защищали Змиевы валы , в непосредственной близости находятся группы курганов. В 1239 П. Ю. был разорен Батыем . Возрожден в XV–XVI вв., со временем стал играть важную торговую и военную роль, в середине XVII в. — один из центров украинского казачества, место проведения Переяславской рады 1654 , в XVIII в. — центр епархии, в дальнейшем утратил свое значение, став уездным городом. В XIX — начале XX в. здесь существовала большая еврейская община (до трети населения). В декабре 1917 была установлена власть советов, в ходе Гражданской вой­ны в России 1917–1922 неоднократно в 1918–1919 переходил из-под контроля Рабоче-крестьянской Красной армии под контроль белого движения , позднее — районный центр в составе Украинской СССР, в сентябре 1941 — сентябре 1943 был оккупирован немецкими вой­сками.

Лит. : Каргер М. К. Памятники древнерусского зодчества в Переяславе-Хмельницком // Зодчество Украины. Киев, 1954. М. Л. Лавренченко.