Переяслáвль-Рязáнский

Переяслáвль-Рязáнский (с 1778 — ­Рязань) — город на правобережье р. Ока. Численность населения — 529 тыс. человек (2022). Наиболее древняя часть П.-Р. (территория Кремля) расположена при слиянии рек Трубеж и Лыбедь. Современные исследователи ставят под сомнение традиционную датировку основания П.-Р. (1095) и придерживаются мнения о более позднем (XII или начало XIII в.) времени появления города. После монгольского завоевания П.-Р. постепенно стал столицей Рязанского княжества (сменив разрушенную Старую Рязань), а с присоединением к Москве (1521) — административным центром Рязанского уезда. В XVI в. П.-Р. занимал важное место в системе обороны южного пограничья. В Смутное время в П.-Р. формировалось первое народное ополчение. В дальнейшем с утратой оборонительного значения на первый план вышла роль П.-Р. как культурного и производственного центра, а также транспортного узла.

Лит. : Завьялов В. И. К вопросу о дате основания Переяславля Рязанского // Археология Подмосковья. Вып. 14. М., 2018. С. 201–208. И. А. Кирпичников.