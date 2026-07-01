ПЕРЕВЯЗИ ОРДЕН
ПЕРЕВЯЗИ ОРДЕН - кастильский светский духовно-рыцарский орден.
Основан в 1332 году королём Кастилии Альфонсо XI Справедливым в целях консолидации знати вокруг королевской власти. Королевское знамя, обозначавшее присутствие короля в войске или населённом пункте, стало одновременно знаменем Перевязи ордена. Оно имело изображение геральдической перевязи (диагональной полосы из верхнего угла в нижний) в красном поле и называлось «Королевской Перевязью» (испанское Banda Real de Castilla, Banda de Castilla). Использовалось всеми кастильскими монархами вплоть до императора Карла V. До XV века цвета не были фиксированы: при Педро I Жестоком чёрная перевязь выходила из пастей белых голов драконов; начиная с правления Энрике IV знамя стало красного цвета с золотой перевязью, драконьи головы золотыми.
Кавалеры Перевязи ордена должны были соблюдать верность королю, придворный этикет, участвовать в турнирах, оказывать друг другу поддержку. Правом возведения в рыцарское достоинство обладал король и некоторые рикос омбрес. Первоначально одеяние рыцарей Перевязи ордена - белое с красной матерчатой перевязью; позднее - с золотой, поэтому они также именовались рыцарями Золотой Перевязи (испанское Caballero de la Banda de Oro).
Сохранились три письменных сообщения о Перевязи ордене. В первом (1332 год) упоминаются имена возведённых в рыцари представителей кастильской знати; второе (1348 год), согласно которому в орден входили сам король и инфанты, представители высшей кастильской знати, фрагментировано и происходит из разных рукописей; в отношении третьего существуют сомнения в его достоверности. Нормы поведения кавалеров Перевязи ордена были зафиксированы в статутах (приведены в неопубликованном труде испанского государственного деятеля и библиографа Х. Семпере-и-Гуариносa «Memorias para la historia de la caballerí a espa ̃nola», около 1808 года). В течение XV века Перевязи орден пришёл в упадок и считается угасшим около 1474 года.
Знаменем «Кастильская Перевязь» (в варианте Карла V) с 1940 года в качестве главы государства пользовался Ф. Франко (отменено в 1975 году).