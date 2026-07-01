ПЕРЕВЯЗИ ОРДЕН

ПЕРЕВЯЗИ ОРДЕН - кастильский светский духовно-рыцарский орден.

Ос­но­ван в 1332 году ко­ро­лём Кас­ти­лии Аль­фон­со XI Спра­вед­ли­вым в це­лях кон­со­ли­да­ции зна­ти во­круг ко­ро­лев­ской вла­сти. Ко­ро­лев­ское зна­мя, обо­зна­чав­шее при­сут­ст­вие ко­ро­ля в вой­ске или на­се­лён­ном пунк­те, ста­ло од­но­вре­мен­но зна­ме­нем Перевязи ордена. Оно име­ло изо­бра­же­ние ге­раль­дической пе­ре­вя­зи (диа­го­наль­ной по­ло­сы из верх­не­го уг­ла в ниж­ний) в крас­ном по­ле и на­зы­ва­лось «Ко­ро­лев­ской Пе­ре­вя­зью» (испанское Banda Real de Castilla, Banda de Castilla). Ис­поль­зо­ва­лось все­ми кас­тиль­ски­ми мо­нар­ха­ми вплоть до императора Кар­ла V. До XV века цве­та не бы­ли фик­си­ро­ва­ны: при Пед­ро I ​Жес­то­ком чёр­ная пе­ре­вязь вы­хо­ди­ла из пас­тей бе­лых го­лов дра­ко­нов; на­чи­ная с прав­ле­ния Эн­ри­ке IV зна­мя ста­ло крас­но­го цве­та с зо­ло­той пе­ре­вя­зью, дра­ко­ньи го­ло­вы зо­ло­ты­ми.

Ка­ва­ле­ры Перевязи ордена долж­ны бы­ли со­блю­дать вер­ность ко­ро­лю, при­двор­ный эти­кет, уча­ст­во­вать в тур­ни­рах, ока­зы­вать друг дру­гу под­держ­ку. Пра­вом воз­ве­де­ния в ры­цар­ское до­сто­ин­ст­во об­ла­дал ко­роль и не­ко­то­рые ри­кос ом­брес. Пер­во­на­чаль­но одея­ние ры­ца­рей Перевязи ордена - бе­лое с крас­ной ма­тер­ча­той пе­ре­вя­зью; позд­нее - с зо­ло­той, по­это­му они так­же име­но­ва­лись ры­ца­ря­ми Зо­ло­той Пе­ре­вя­зи (испанское Caballero de la Banda de Oro).

Со­хра­ни­лись три письменных со­об­ще­ния о Перевязи ордене. В пер­вом (1332 год) упо­ми­на­ют­ся име­на воз­ве­дён­ных в ры­ца­ри пред­ста­ви­те­лей кас­тиль­ской зна­ти; вто­рое (1348 год), со­глас­но ко­то­ро­му в ор­ден вхо­дили сам ко­роль и ин­фан­ты, пред­ста­ви­те­ли выс­шей кас­тиль­ской зна­ти, фраг­мен­ти­ро­ва­но и про­ис­хо­дит из раз­ных ру­ко­пи­сей; в от­но­ше­нии третье­го су­ще­ст­ву­ют со­мне­ния в его дос­то­вер­но­сти. Нор­мы по­ве­де­ния ка­ва­ле­ров Перевязи ордена бы­ли за­фик­си­ро­ва­ны в ста­ту­тах (при­ве­де­ны в не­опуб­ли­ко­ван­ном тру­де испанского государственного дея­те­ля и биб­лио­гра­фа Х. Сем­пе­ре-и-Гуариносa «Memorias para la historia de la caballerí a espa ̃no­la», около 1808 года). В те­че­ние XV века Перевязи орден при­шёл в упа­док и счи­та­ет­ся угас­шим около 1474 года.

Зна­ме­нем «Кас­тиль­ская Пе­ре­вязь» (в ва­ри­ан­те Кар­ла V) с 1940 года в ка­че­ст­ве гла­вы го­су­дар­ст­ва поль­зо­вал­ся Ф. Фран­ко (от­ме­не­но в 1975 году).

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