ПЕРЕВОЩИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ
ПЕРЕВОЩИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ - российский астроном и математик, академик.
После окончания физико-математического отделения Казанского университета (1808 год) работал старшим учителем Симбирской гимназии. С 1818 года в Московском университете: адъюнкт (1819 год), профессор астрономии (1826 год), декан физико-математического отделения (1833-1848 годы), проректор (1842-1848 годы), ректор (1848-1850 годы), почётный профессор (1858 год). Организатор и первый директор (1831-1851 годы) Астрономической обсерватории Московского университета.
В 1851 году переехал в Санкт-Петербург. Создал ряд оригинальных учебных пособий по физико-математическим дисциплинам, в том числе первые университетские курсы астрономии на русском языке («Руководство к астрономии», 1826 год; «Основания астрономии», 1842 год; «Предварительный курс астрономии», 2-е издание, 1847 год). Построил (1857-1859 годы) математическую теорию вековых возмущений планет Солнечной системы, учитывающую действие планеты Нептун. Перевощикову принадлежат также исследования и популяризация научного наследия М.В. Ломоносова.
Сочинения:
Главные основания аналитической геометрии трех измерений. М., 1822;
Ручная математическая энциклопедия. 2-е изд. М., 1829–1837. Кн. 1–14;
Гауссов способ вычислять элементы планет. СПб., 1853;
Вековые возмущения семи больших планет. СПб., 1857–1861. Т. 1–3;
Теория планет. СПб., 1863–1868. Т. 1–5.