ПЕРЕВОЩИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ

ПЕРЕВОЩИКОВ ДМИТРИЙ МАТВЕЕВИЧ - российский астроном и математик, академик.

По­сле окон­ча­ния фи­зи­ко-ма­те­ма­тического от­де­ле­ния Ка­зан­ско­го университета (1808 год) ра­бо­тал стар­шим учи­те­лем Сим­бир­ской гим­на­зии. С 1818 года в Московском университете : адъ­юнкт (1819 год), профессор ас­тро­но­мии (1826 год), де­кан фи­зи­ко-ма­те­ма­тического от­де­ле­ния (1833-1848 годы), про­рек­тор (1842-1848 годы), рек­тор (1848-1850 годы), почётный профессор (1858 год). Ор­га­ни­за­тор и пер­вый ди­рек­тор (1831-1851 годы) Ас­тро­но­мической об­сер­ва­то­рии Московского университета.

В 1851 году пе­ре­ехал в Санкт-Пе­тер­бург. Соз­дал ряд ори­ги­наль­ных учеб­ных по­со­бий по фи­зи­ко-ма­те­ма­тическим дис­ци­п­ли­нам, в том числе пер­вые уни­вер­си­тет­ские кур­сы ас­тро­но­мии на русском язы­ке («Ру­ко­во­дство к ас­тро­но­мии», 1826 год; «Ос­но­ва­ния ас­тро­но­мии», 1842 год; «Пред­ва­ри­тель­ный курс ас­тро­но­мии», 2-е издание, 1847 год). По­стро­ил (1857-1859 годы) ма­те­ма­тическую тео­рию ве­ко­вых воз­му­ще­ний пла­нет Сол­неч­ной сис­те­мы, учи­ты­ваю­щую дей­ст­вие пла­не­ты Неп­тун. Перевощикову при­над­ле­жат так­же ис­сле­до­ва­ния и по­пу­ля­ри­за­ция на­учного на­сле­дия М.В. Ло­мо­но­со­ва.

Сочинения:

Глав­ные ос­но­ва­ния ана­ли­ти­че­ской гео­мет­рии трех из­ме­ре­ний. М., 1822;

Руч­ная ма­те­ма­ти­че­ская эн­цик­ло­пе­дия. 2-е изд. М., 1829–1837. Кн. 1–14;

Га­ус­сов спо­соб вы­чис­лять эле­мен­ты пла­нет. СПб., 1853;

Ве­ко­вые воз­му­ще­ния се­ми боль­ших пла­нет. СПб., 1857–1861. Т. 1–3;

Тео­рия пла­нет. СПб., 1863–1868. Т. 1–5.