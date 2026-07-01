ПЕРЕВЕРЗЕВ ВАЛЕРЬЯН ФЁДОРОВИЧ

ПЕРЕВЕРЗЕВ ВАЛЕРЬЯН ФЁДОРОВИЧ - Российский литературовед, член ГАХН.

В 1901 году по­сту­пил на ес­тественное от­де­ле­ние фи­зи­ко-ма­те­ма­тического факультета Харь­ков­ско­го университета. Ув­лёк­ся мар­ксиз­мом ; вёл ан­ти­пра­ви­тельственную про­па­ган­ду; в 1905 году ис­клю­чён из университета. В 1907 году аре­сто­ван, в 1908 году вы­слан в На­рым­ский край. С 1911 года в Мо­ск­ве; пуб­ли­ко­вал­ся как литературный кри­тик. В 1916-1917 годах слу­жил во­еннвым фельд­ше­ром. В 1918 году из­бран чле­ном Со­циа­ли­стической. ака­де­мии (с 1924 года Ком­му­ни­стическая ака­де­мия). Профессор Московского университета (с 1921 года), ИФЛИ (1934-1938 годы), Института крас­ной про­фес­су­ры (1928-1930 годы).

Наи­бо­лее зна­чительные ис­сле­до­ва­ния Переверзева - «Твор­че­ст­во Дос­то­ев­ско­го» (1912 год) и «Твор­че­ст­во Го­го­ля» (1914 год). В 1920-е годы пуб­ли­ко­вал­ся в жур­на­лах «Пе­чать и ре­во­лю­ция», «Ли­те­ра­ту­ра и мар­ксизм». Опи­ра­ясь на взгля­ды Г.В. Пле­ха­но­ва и про­ти­во­пос­тав­ляя свой ме­тод как куль­тур­но-ис­то­ри­че­ской шко­ле, так и фор­маль­ной шко­ле в ли­те­ра­ту­ро­ве­де­нии, Переверзев раз­ра­ба­ты­вал со­ци­аль­но-ге­не­тический под­ход к ли­те­ра­ту­ре. Он стре­мил­ся ус­та­но­вить жё­ст­кую связь ме­ж­ду эле­мен­та­ми сти­ля и со­ци­аль­ной сре­дой пи­са­те­ля: например, стиль Дос­то­ев­ско­го трак­то­вал­ся как обу­слов­лен­ный пси­хо­ло­ги­ей «упа­доч­но­го ме­щан­ст­ва», а Го­голь пред­ста­вал как вы­ра­зи­тель мел­ко­по­ме­ст­ной и чи­нов­ни­че­ской сре­ды. Вме­сте с тем ра­бо­там Переверзева при­сущ тон­кий ана­лиз об­раз­ной сис­те­мы, ти­по­ло­гии ха­рак­те­ров и др.

В 1928 году под ре­дак­ци­ей Переверзева вы­шел сборник «Ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ние», в ко­то­ром с об­щих на­учных по­зи­ций вы­сту­пи­ли сто­рон­ни­ки Переверзева - И.М. Бес­па­лов, Г.Н. По­спе­лов, У.Р. Фохт и др., а так­же опуб­ли­ко­ва­на про­грамм­ная ста­тья Переверзева «Не­об­хо­ди­мые пред­по­сыл­ки марк­си­ст­ско­го ли­те­ра­ту­ро­ве­де­ния». В 1929-1930 годах раз­вер­ну­лась дис­кус­сия о «пе­ре­вер­зев­ской шко­ле», в хо­де ко­то­рой она бы­ла под­верг­ну­та об­ви­не­ни­ям в ре­ви­зии мар­ксиз­ма и мень­ше­виз­ме , а ме­тод Переверзева как ан­ти­ис­то­ри­че­ский и вуль­гар­но-ме­ха­ни­сти­че­ский по­лу­чил название «пе­ре­вер­зев­щи­ны». В 1938 году ре­прес­си­ро­ван; от­бы­вал за­клю­че­ние на Ко­лы­ме и в Ми­ну­син­ске. В 1948 году ос­во­бо­ж­дён, по­се­лил­ся в Алек­сан­д­ро­ве; в том же го­ду вновь аре­сто­ван, на­хо­дил­ся в ссыл­ке в Крас­но­яр­ском крае. В 1956 году вер­нул­ся в Мо­ск­ву, реа­би­ли­ти­ро­ван.

Ав­тор ра­бот о твор­че­ст­ве А.С. Пуш­ки­на , А.Ф. Вельт­ма­на, И.А. Гон­ча­ро­ва, В.Т. На­реж­но­го; древнерусской ли­те­ра­ту­ре.

Сочинения:

Ли­те­ра­ту­ра Древ­ней Ру­си. М., 1971;

Го­голь. Дос­то­ев­ский. Ис­сле­до­ва­ния. М., 1982;

У ис­то­ков рус­ско­го реа­лиз­ма. М., 1989.