ПЕРЕВЕРЗЕВ ВАЛЕРЬЯН ФЁДОРОВИЧ
ПЕРЕВЕРЗЕВ ВАЛЕРЬЯН ФЁДОРОВИЧ - Российский литературовед, член ГАХН.
В 1901 году поступил на естественное отделение физико-математического факультета Харьковского университета. Увлёкся марксизмом; вёл антиправительственную пропаганду; в 1905 году исключён из университета. В 1907 году арестован, в 1908 году выслан в Нарымский край. С 1911 года в Москве; публиковался как литературный критик. В 1916-1917 годах служил военнвым фельдшером. В 1918 году избран членом Социалистической. академии (с 1924 года Коммунистическая академия). Профессор Московского университета (с 1921 года), ИФЛИ (1934-1938 годы), Института красной профессуры (1928-1930 годы).
Наиболее значительные исследования Переверзева - «Творчество Достоевского» (1912 год) и «Творчество Гоголя» (1914 год). В 1920-е годы публиковался в журналах «Печать и революция», «Литература и марксизм». Опираясь на взгляды Г.В. Плеханова и противопоставляя свой метод как культурно-исторической школе, так и формальной школе в литературоведении, Переверзев разрабатывал социально-генетический подход к литературе. Он стремился установить жёсткую связь между элементами стиля и социальной средой писателя: например, стиль Достоевского трактовался как обусловленный психологией «упадочного мещанства», а Гоголь представал как выразитель мелкопоместной и чиновнической среды. Вместе с тем работам Переверзева присущ тонкий анализ образной системы, типологии характеров и др.
В 1928 году под редакцией Переверзева вышел сборник «Литературоведение», в котором с общих научных позиций выступили сторонники Переверзева - И.М. Беспалов, Г.Н. Поспелов, У.Р. Фохт и др., а также опубликована программная статья Переверзева «Необходимые предпосылки марксистского литературоведения». В 1929-1930 годах развернулась дискуссия о «переверзевской школе», в ходе которой она была подвергнута обвинениям в ревизии марксизма и меньшевизме, а метод Переверзева как антиисторический и вульгарно-механистический получил название «переверзевщины». В 1938 году репрессирован; отбывал заключение на Колыме и в Минусинске. В 1948 году освобождён, поселился в Александрове; в том же году вновь арестован, находился в ссылке в Красноярском крае. В 1956 году вернулся в Москву, реабилитирован.
Автор работ о творчестве А.С. Пушкина, А.Ф. Вельтмана, И.А. Гончарова, В.Т. Нарежного; древнерусской литературе.
Сочинения:
Литература Древней Руси. М., 1971;
Гоголь. Достоевский. Исследования. М., 1982;
У истоков русского реализма. М., 1989.