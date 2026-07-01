ПЕРЕВЕРЗЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
ПЕРЕВЕРЗЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1893 год). Затем на службе в Министерстве юстиции. Помощник присяжного поверенного (1897-1901 годы), присяжный поверенный (1901-1917 годы), с 1898 года владел собственной юридической конторой. В 1904 году в ссылке за агитацию против властей, вступил в Партию социалистов-революционеров (эсеров), затем сотрудничал с более умеренной Народно-социалистической партией (энесов). Член объединения «Молодая адвокатура», созданного Н.К. Муравьёвым и В.А. Маклаковым. Выступал защитником по делам членов партии «Дашнакцутюн» (1911-1912 годы), социал-демократической фракции большевиков в 4-й Государственной думе (1915 год) и др.
Видный деятель масонского движения: член ложи «Полярная звезда» (1907 год), оратор ложи Гальперна (1910-1915 годы), досточтимый мастер ложи Переверзева (1917 годы; названа его именем). Член Совета присяжных поверенных округа Санкт-Петерб. судебной палаты (1912-1917 годы), во время Первой мировой войны руководил санитарным отрядом, сформированным этим советом. За протест против Бейлиса дела (1911 год) вместе с А.Ф. Керенскими др. (всего 25 адвокатов) в 1915 был заключён на 6 месяцев в Петропавловскую крепость. После Февральской революции 1917 года прокурор Петроградской судебной палаты. С 5(18) мая 1917 года министр юстиции и генерал-прокурор в 1-м коалиционном составе Временного правительства. Добился запрещения внесудебных арестов, настоял на штурме и выселении анархистов с дачи П.Н. Дурново в Санкт-Петербурге, превращённой в штаб анархистского движения.
В ходе июльских событий 1917 года без согласования с главой правительства Г.Е. Львовым распорядился предать гласности материалы контрразведки о финансировании большевиков германским Генеральным штабом, что вызвало критику части министров (Керенского, Н.В. Некрасова, М.И. Терещенко), посчитавших разоблачение преждевременным, а также ВЦИК, при котором была образована комиссия для проверки обнародованных фактов. Был вынужден 6(19) июля уйти в отставку. После Октябрьской революции 1917 уехал в Крым, в 1920 году эмигрировал, с 1921 года жил в Париже. Член (с 1928 года), товарищ председателя (с 1932 года) Союза русских адвокатов. Генеральный секретарь Федерации русских адвокатских организаций за границей (с 1932 года). Председатель Союза служащих банков и контор (1933 год). Активно участвовал в деятельности масонских лож «Северная звезда», «Свободная Россия», «Северные братья», «Лицом к России».