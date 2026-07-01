ПЕРЕВЕРЗЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

ПЕРЕВЕРЗЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ - российский юрист, общественный и политический деятель.

Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1893 год). За­тем на служ­бе в Министерстве юс­ти­ции. По­мощ­ник при­сяж­но­го по­ве­рен­но­го (1897-1901 годы), при­сяж­ный по­ве­рен­ный (1901-1917 годы), с 1898 года вла­дел собственной юри­дической кон­то­рой. В 1904 году в ссыл­ке за аги­та­цию про­тив вла­стей, всту­пил в Пар­тию со­циа­ли­стов-ре­во­лю­цио­не­ров (эсе­ров), за­тем со­труд­ни­чал с бо­лее уме­рен­ной На­род­но-социа­ли­стической пар­ти­ей (эне­сов). Член объ­еди­не­ния «Мо­ло­дая ад­во­ка­ту­ра», соз­дан­но­го Н.К. Му­равь­ё­вым и В.А. Мак­ла­ко­вым. Вы­сту­пал за­щит­ни­ком по де­лам чле­нов пар­тии «Даш­нак­цу­тюн» (1911-1912 годы), со­ци­ал-де­мо­кра­тической фрак­ции боль­ше­ви­ков в 4-й Государственной ду­ме (1915 год) и др.

Вид­ный дея­тель ма­сон­ско­го дви­же­ния : член ло­жи «По­ляр­ная звез­да» (1907 год), ора­тор ло­жи Галь­пер­на (1910-1915 годы), до­сто­чти­мый мас­тер ло­жи Пе­ре­вер­зе­ва (1917 годы; на­зва­на его име­нем). Член Со­ве­та при­сяж­ных по­ве­рен­ных ок­ру­га Санкт-Пе­терб. су­деб­ной па­ла­ты (1912-1917 годы), во вре­мя Первой ми­ро­вой вой­ны ру­ко­во­дил са­ни­тар­ным от­ря­дом, сфор­ми­ро­ван­ным этим со­ве­том. За про­тест про­тив Бей­ли­са де­ла (1911 год) вме­сте с А.Ф. Ке­рен­скими др. (все­го 25 ад­вока­тов) в 1915 был за­клю­чён на 6 месяцев в Пе­тро­пав­лов­скую кре­пость. По­сле Февральской ре­во­лю­ции 1917 года про­ку­рор Пет­роградской су­деб­ной па­ла­ты. С 5(18) мая 1917 года министр юс­ти­ции и ге­не­рал-про­ку­рор в 1-м коа­лиционном со­ста­ве Временного пра­ви­тель­ст­ва. До­бил­ся за­пре­ще­ния вне­су­деб­ных аре­стов, на­сто­ял на штур­ме и вы­се­ле­нии анар­хи­стов с да­чи П.Н. Дур­но­во в Санкт-Пе­тер­бур­ге, пре­вра­щён­ной в штаб анар­хи­ст­ско­го дви­же­ния.

В хо­де июль­ских со­бытий 1917 года без со­гла­со­ва­ния с гла­вой пра­ви­тель­ст­ва Г.Е. Льво­вым рас­по­ря­дил­ся пре­дать глас­но­сти ма­те­риа­лы контр­раз­вед­ки о фи­нан­си­ро­ва­нии боль­ше­ви­ков германским Генеральным шта­бом, что вы­зва­ло кри­ти­ку час­ти ми­ни­ст­ров (Ке­рен­ско­го, Н.В. Не­кра­со­ва, М.И. Те­ре­щен­ко), по­счи­тав­ших ра­зо­бла­че­ние преж­де­вре­мен­ным, а так­же ВЦИК, при ко­то­ром бы­ла об­ра­зо­ва­на ко­мис­сия для про­вер­ки об­на­ро­до­ван­ных фак­тов. Был вы­ну­ж­ден 6(19) ию­ля уй­ти в от­став­ку. По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 уехал в Крым, в 1920 году эмиг­ри­ро­вал, с 1921 года жил в Па­ри­же. Член (с 1928 года), то­ва­рищ пред­се­да­те­ля (с 1932 года) Сою­за русских ад­во­ка­тов. Ге­не­раль­ный сек­ре­тарь Фе­де­ра­ции русских ад­во­кат­ских ор­га­ни­за­ций за гра­ни­цей (с 1932 года). Председатель Сою­за слу­жа­щих бан­ков и кон­тор (1933 год). Ак­тив­но уча­ст­во­вал в дея­тель­но­сти ма­сон­ских лож «Се­вер­ная звез­да», «Сво­бод­ная Рос­сия», «Се­вер­ные бра­тья», «Ли­цом к Рос­сии».