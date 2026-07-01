ПЕРЕВАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ

ПЕРЕВАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ - российская литературная группа.

Соз­да­на в конце 1923 - начале 1924 годов в Мо­ск­ве при журнале «Крас­ная новь». На­зва­ние восходит к ста­тье фак­тического ли­де­ра груп­пы А.К. Во­рон­ско­го «На пе­ре­ва­ле» (1923 год). Пер­во­на­чаль­ное яд­ро «Перевала» со­ста­ви­ли ком­со­моль­ские по­эты и пи­са­те­ли, вдох­нов­лён­ные идея­ми Во­рон­ско­го по соз­да­нию литературы, сво­бод­ной от схе­ма­тиз­ма про­ле­тар­ских «аги­ток», бы­то­пи­са­тель­ст­ва «по­пут­чи­ков» и ори­ен­ти­ро­ван­ной на тра­ди­ции клас­сического реа­лиз­ма: М. Го­лод­ный, А. Ве­сё­лый, М.А. Свет­лов, вы­шед­шие из груп­пы «Мо­ло­дая гвар­дия» , к ко­то­рым вско­ре при­сое­ди­ни­лись Н.Н. За­ру­дин, В.Ф. На­сед­кин, А.Е. Кос­те­рин, Б.А. Гу­бер и др.

Но­вые ху­дожественные прин­ци­пы «Перевала» офор­ми­лись во 2-й поллвиге 1920-х годов, ко­гда в не­го всту­пи­ли пи­са­те­ли М.М. При­швин , А.Г. Ма­лыш­кин, П.А. Пав­лен­ко, Е.Ф. Вих­рев, И.И. Ка­та­ев, Э.Г. Баг­риц­кий, Г.А. Глин­ка, П.В. Слё­тов, кри­ти­ки Д.А. Гор­бов, А.Леж­нев и др.: «Дек­ла­ра­ция» («Крас­ная новь», 1927 год, № 2), тео­ре­тические ра­бо­ты Гор­бо­ва («По­ис­ки Га­ла­теи», 1929 год), Леж­не­ва («Раз­го­вор в серд­цах», 1930 год), дек­ла­ра­ция «"Пе­ре­вал" и ис­кус­ст­во на­ших дней» ( «Ли­те­ра­тур­ная га­зе­та», 1930 год, № 15-16). Ло­зун­га­ми «Перевала» ста­но­вят­ся ис­крен­ность твор­че­ст­ва, ос­но­ван­но­го на не­по­средственных впе­чат­ле­ни­ях (прин­цип «мо­цар­ти­ан­ст­ва»), и об­ще­че­ло­ве­че­ский «но­вый гу­ма­низм». Вы­пол­няя со­ци­аль­ный за­каз эпо­хи, уча­ст­ни­ки «Перевала» ос­тав­ля­ли за со­бой пра­во вы­бо­ра те­мы, при ус­ловии её «ор­га­ни­че­ской» свя­зи с со­вре­мен­но­стью. В об­лас­ти фор­мы про­воз­гла­шал­ся прин­цип «ди­на­ми­че­ско­го реа­лиз­ма» («движ­ни­че­ст­ва»), под­ра­зу­ме­вав­ший мо­биль­ность об­ра­зов, язы­ка, сти­ля. Бы­ли из­да­ны сборники «Пе­ре­вал» (№ 1-6, 1924-1928), «Ро­вес­ни­ки» (1930, 1932 годы), а так­же ан­то­ло­гия «Пе­ре­валь­цы» (1930 год).

С мо­мен­та сво­его воз­ник­но­ве­ния «Перевал» под­вер­гал­ся кри­ти­ке со сто­ро­ны РАПП, уп­ре­кав­шей его уча­ст­ни­ков в не­уме­нии соз­да­вать пси­хо­ло­гические порт­ре­ты, «ною­щем мис­ти­циз­ме» и «ма­нер­но­сти опи­саний»; позд­нее их до­пол­ни­ли уп­рё­ки в пре­об­ла­да­нии аб­ст­ракт­но-че­ло­ве­че­ско­го над клас­со­вым, об­ви­не­ния в троц­киз­ме и контр­ре­во­лю­ци­он­но­сти. По­сле сня­тия А.К. Во­рон­ско­го с долж­но­сти ре­дак­то­ра «Крас­ной но­ви» (1927 год) и по ме­ре уси­ле­ния кри­ти­ки на­чал­ся от­ток пи­са­те­лей из «Перевала». Груп­па пре­кра­ти­ла своё су­ще­ст­во­ва­ние в 1932 году в свя­зи с по­ста­нов­ле­ни­ем ЦК ВКП(б) «О пе­ре­строй­ке ли­те­ра­тур­но-ху­до­же­ст­вен­ных ор­га­ни­за­ций» (23 апреля 1932 год).

Издания:

Ли­те­ра­тур­ные ма­ни­фе­сты: от сим­во­лиз­ма к Ок­тяб­рю: Сб. М., 1929;

На пе­ре­ва­ле: Сб. про­из­ве­де­ний пи­са­те­лей груп­пы «Пе­ре­вал»... / Под ред. Г. Глин­ки. Нью-Йорк, 1954.

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