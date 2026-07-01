ПЕРЕВАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПЕРЕВАЛ ОБЪЕДИНЕНИЕ - российская литературная группа.
Создана в конце 1923 - начале 1924 годов в Москве при журнале «Красная новь». Название восходит к статье фактического лидера группы А.К. Воронского «На перевале» (1923 год). Первоначальное ядро «Перевала» составили комсомольские поэты и писатели, вдохновлённые идеями Воронского по созданию литературы, свободной от схематизма пролетарских «агиток», бытописательства «попутчиков» и ориентированной на традиции классического реализма: М. Голодный, А. Весёлый, М.А. Светлов, вышедшие из группы «Молодая гвардия», к которым вскоре присоединились Н.Н. Зарудин, В.Ф. Наседкин, А.Е. Костерин, Б.А. Губер и др.
Новые художественные принципы «Перевала» оформились во 2-й поллвиге 1920-х годов, когда в него вступили писатели М.М. Пришвин, А.Г. Малышкин, П.А. Павленко, Е.Ф. Вихрев, И.И. Катаев, Э.Г. Багрицкий, Г.А. Глинка, П.В. Слётов, критики Д.А. Горбов, А.Лежнев и др.: «Декларация» («Красная новь», 1927 год, № 2), теоретические работы Горбова («Поиски Галатеи», 1929 год), Лежнева («Разговор в сердцах», 1930 год), декларация «"Перевал" и искусство наших дней» («Литературная газета», 1930 год, № 15-16). Лозунгами «Перевала» становятся искренность творчества, основанного на непосредственных впечатлениях (принцип «моцартианства»), и общечеловеческий «новый гуманизм». Выполняя социальный заказ эпохи, участники «Перевала» оставляли за собой право выбора темы, при условии её «органической» связи с современностью. В области формы провозглашался принцип «динамического реализма» («движничества»), подразумевавший мобильность образов, языка, стиля. Были изданы сборники «Перевал» (№ 1-6, 1924-1928), «Ровесники» (1930, 1932 годы), а также антология «Перевальцы» (1930 год).
С момента своего возникновения «Перевал» подвергался критике со стороны РАПП, упрекавшей его участников в неумении создавать психологические портреты, «ноющем мистицизме» и «манерности описаний»; позднее их дополнили упрёки в преобладании абстрактно-человеческого над классовым, обвинения в троцкизме и контрреволюционности. После снятия А.К. Воронского с должности редактора «Красной нови» (1927 год) и по мере усиления критики начался отток писателей из «Перевала». Группа прекратила своё существование в 1932 году в связи с постановлением ЦК ВКП(б) «О перестройке литературно-художественных организаций» (23 апреля 1932 год).
Издания:
Литературные манифесты: от символизма к Октябрю: Сб. М., 1929;
На перевале: Сб. произведений писателей группы «Перевал»... / Под ред. Г. Глинки. Нью-Йорк, 1954.