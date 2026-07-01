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ПЕРЕВАЛ
ПЕРЕВАЛ - понижение в гребне горного хребта или массива, доступное для его пересечения.
По происхождению различают: эрозионные перевалы (возникают вследствие сближения верховьев речных долин, расположенных на противоположных склонах, в результате попятной эрозии); тектонические перевалы (появляются, например, в случае местных погружений оси антиклинальной складки); ледниковые перевалы (образуются вследствие соединения и последующего разрушения стенок противолежащих каров). По срокам использования различают перевалы круглогодичного и сезонного действия.
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