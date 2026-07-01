ПЕРЕВАЛ

ПЕРЕВАЛ - понижение в гребне горного хребта или массива, доступное для его пересечения.

По про­ис­хо­ж­де­нию раз­ли­ча­ют: эро­зи­он­ные перевалы (воз­ни­ка­ют вслед­ст­вие сбли­же­ния вер­ховь­ев реч­ных до­лин, рас­по­ло­жен­ных на про­ти­во­по­лож­ных скло­нах, в ре­зуль­та­те по­пят­ной эро­зии); тек­то­ни­че­ские перевалы (по­яв­ля­ют­ся, например, в слу­чае ме­ст­ных по­гру­же­ний оси ан­ти­кли­наль­ной склад­ки); лед­ни­ко­вые перевалы (об­ра­зу­ют­ся вслед­ст­вие со­еди­не­ния и по­сле­дую­ще­го раз­ру­ше­ния сте­нок про­ти­во­ле­жа­щих ка­ров). По сро­кам ис­поль­зо­ва­ния раз­ли­ча­ют перевалы круг­ло­го­дич­но­го и се­зон­но­го дей­ст­вия.

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