ПЕРЕТЕРСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

ПЕРЕТЕРСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - российский юрист и дипломат.

По окон­ча­нии юри­дического факультета Санкт-Пе­тербургского университета (1911 год) был ос­тав­лен на ка­фед­ре гражданского пра­ва для под­готов­ки ма­ги­стер­ско­го эк­за­ме­на. Од­но­вре­мен­но на­чал ра­бо­тать в Министерстве юс­ти­ции, где за­ни­мал­ся прак­тическими во­про­са­ми в об­лас­ти ме­ж­ду­народного ча­ст­но­го пра­ва и иностранного гражданского и тор­го­во­го пра­ва.

По­сле Октябрьской ре­во­лю­ции 1917 года пе­ре­ехал в Мо­ск­ву. С 1920 по 1955 годы пре­по­да­вал в московских ву­зах. В 1943-1947 годах экс­перт-кон­суль­тант, за­тем заместитель на­чаль­ни­ка До­го­вор­но-пра­во­во­го управ­ле­ния МИД СССР; в 1947-1955 годах со­вет­ник МИД СССР.

Пер­вым в СССР на­чал ис­сле­до­вать про­бле­ма­ти­ку воз­душ­но­го пра­ва. Один из ос­но­ва­те­лей советской док­три­ны ме­ж­ду­народного ча­ст­но­го пра­ва . В ме­ж­ду­народном пуб­лич­ном пра­ве осо­бое вни­ма­ние уде­лял ме­ж­ду­народным (меж­го­су­дар­ст­вен­ным) до­го­во­рам и ме­ж­ду­народному ре­гу­ли­ро­ва­нию (пра­во­во­му ре­гу­ли­ро­ва­нию) эко­но­мических от­но­ше­ний. Зна­ток ан­тич­но­го ( древ­не­рим­ско­го ) го­су­дар­ст­ва и за­ко­но­да­тель­ст­ва.