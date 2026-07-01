ПЕРЕТЕРСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
ПЕРЕТЕРСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ - российский юрист и дипломат.
По окончании юридического факультета Санкт-Петербургского университета (1911 год) был оставлен на кафедре гражданского права для подготовки магистерского экзамена. Одновременно начал работать в Министерстве юстиции, где занимался практическими вопросами в области международного частного права и иностранного гражданского и торгового права.
После Октябрьской революции 1917 года переехал в Москву. С 1920 по 1955 годы преподавал в московских вузах. В 1943-1947 годах эксперт-консультант, затем заместитель начальника Договорно-правового управления МИД СССР; в 1947-1955 годах советник МИД СССР.
Первым в СССР начал исследовать проблематику воздушного права. Один из основателей советской доктрины международного частного права. В международном публичном праве особое внимание уделял международным (межгосударственным) договорам и международному регулированию (правовому регулированию) экономических отношений. Знаток античного (древнеримского) государства и законодательства.