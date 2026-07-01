ПЕРЕТЦ ЕГОР АБРАМОВИЧ

ПЕРЕТЦ ЕГОР АБРАМОВИЧ - государственный деятель, входил в группу высшей бюрократии, поддерживавшей политику М.Т. Лорис-Меликова .

Сын А.И. Пе­ре­тца (1771-1833 годы), круп­но­го пред­при­ни­ма­те­ля, от­куп­щи­ка, еврейского об­щественного дея­те­ля, ком­мер­ции со­вет­ни­ка (1801 год), пе­ре­шед­ше­го из иу­да­из­ма в лю­те­ран­ст­во. В 1873 году Перетц воз­ве­дён в по­том­ст­вен­ное дво­рян­ст­во . Окон­чил юри­дический факультет Санкт-Пе­тербургского университета (1854 год). С 1855 года на служ­бе во 2-м от­деле­нии Собственной Его Императорского Величества кан­це­ля­рии, с 1865 года стар­ший чи­нов­ник.

Был бли­зок к «ли­бе­раль­ным бю­ро­кра­там». Де­ло­про­из­во­ди­тель и член ря­да ко­ми­те­тов и ко­мис­сий по под­го­тов­ке но­во­го Во­ин­ско­го ус­та­ва о на­ка­за­ни­ях (1860-1868 годы). Изу­чал уго­лов­ное су­до­про­из­вод­ст­во в стра­нах Западной Ев­ро­пы (1862 год), уча­ст­во­вал в под­го­тов­ке су­деб­ной ре­фор­мы 1864 года. Статс-сек­ре­тарь Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та (1869-1878 годы). Статс-сек­ре­тарь Его Императорского Величества (1872 год). Уча­ст­ник под­го­тов­ки Го­ро­до­во­го по­ло­же­ния 1870 года и за­ко­нов о его при­ме­не­нии к го­ро­дам За­пад­ных (1873 год) и При­бал­тий­ских (1877 год) гу­бер­ний. Го­су­дар­ст­вен­ный сек­ре­тарь[7(19) июля 1878 - 1(13) января 1883 годы]; вы­сту­пал за уси­ле­ние зна­че­ния Государственного со­ве­та и Государственной кан­це­ля­рии в за­ко­но­творческом про­цес­се, вхо­дил в груп­пу выс­шей бю­ро­кра­тии, под­дер­жи­вав­шей по­ли­ти­ку М.Т. Ло­рис-Ме­ли­ко­ва. Членн Государственного со­ве­та (с 1883 года). Председатель ко­мис­сий - для раз­ра­бот­ки по­ло­же­ния о пре­иму­ще­ст­вах гражданской служ­бы в от­да­лён­ных кра­ях им­пе­рии (1885-1886 годы), для пе­ре­смот­ра Ус­та­ва о служ­бе гра­ж­дан­ской (1895-1899 годы), член осо­бо­го со­ве­ща­ния по де­лу о кру­ше­нии императорского по­ез­да на станции Бор­ки Кур­ско-Харь­ков­ско-Азов­ской железной дороги (1889 год).

В 1882 году при­об­рёл усадь­бу При­юти­но. Ав­тор днев­ни­ка, яв­ляю­ще­го­ся од­ним из наи­бо­лее цен­ных ис­точ­ни­ков по ис­то­рии внутренней по­ли­ти­ки ру­бе­жа 1870-1880-х годов [«Днев­ник Е.А. Пе­ре­тца (1880-1883 годы)», 1927 год]. На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1880 год, ал­маз­ны­ми зна­ка­ми к не­му - 1887 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1895 год) и др.