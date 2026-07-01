ПЕРЕТЦ ЕГОР АБРАМОВИЧ
ПЕРЕТЦ ЕГОР АБРАМОВИЧ - государственный деятель, входил в группу высшей бюрократии, поддерживавшей политику М.Т. Лорис-Меликова.
Сын А.И. Перетца (1771-1833 годы), крупного предпринимателя, откупщика, еврейского общественного деятеля, коммерции советника (1801 год), перешедшего из иудаизма в лютеранство. В 1873 году Перетц возведён в потомственное дворянство. Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1854 год). С 1855 года на службе во 2-м отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии, с 1865 года старший чиновник.
Был близок к «либеральным бюрократам». Делопроизводитель и член ряда комитетов и комиссий по подготовке нового Воинского устава о наказаниях (1860-1868 годы). Изучал уголовное судопроизводство в странах Западной Европы (1862 год), участвовал в подготовке судебной реформы 1864 года. Статс-секретарь Департамента законов Государственного совета (1869-1878 годы). Статс-секретарь Его Императорского Величества (1872 год). Участник подготовки Городового положения 1870 года и законов о его применении к городам Западных (1873 год) и Прибалтийских (1877 год) губерний. Государственный секретарь[7(19) июля 1878 - 1(13) января 1883 годы]; выступал за усиление значения Государственного совета и Государственной канцелярии в законотворческом процессе, входил в группу высшей бюрократии, поддерживавшей политику М.Т. Лорис-Меликова. Членн Государственного совета (с 1883 года). Председатель комиссий - для разработки положения о преимуществах гражданской службы в отдалённых краях империи (1885-1886 годы), для пересмотра Устава о службе гражданской (1895-1899 годы), член особого совещания по делу о крушении императорского поезда на станции Борки Курско-Харьковско-Азовской железной дороги (1889 год).
В 1882 году приобрёл усадьбу Приютино. Автор дневника, являющегося одним из наиболее ценных источников по истории внутренней политики рубежа 1870-1880-х годов [«Дневник Е.А. Перетца (1880-1883 годы)», 1927 год]. Награждён орденами Святого Александра Невского (1880 год, алмазными знаками к нему - 1887 год), Святого Владимира 1-й степени (1895 год) и др.