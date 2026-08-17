Пéретц, Егор Абрамович

Пéретц, Егор Абрамович (25.01[06.02].1833, Санкт-Петербург — 19.02[03.03].1899, Санкт-Петербург) — российский государственный деятель, действительный тайный советник (1883). Много лет вел «Дневник», являющийся ценным источником по истории внутренний политики России начала 1880‑х.

Родился в семье крупного предпринимателя и общественного деятеля А. И. Перетца. Окончил гимназию, затем юридический факультет Санкт-Петербургского университета (1854).

В 1855 поступил на службу во II отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии . Участвовал в работе и возглавлял различные комиссии и комитеты (Особая комиссии по разработке Воинского устава о наказаниях, Комитет для рассмотрения проекта Военно-судебного устава, Комиссия для рассмотрения предложений о преобразовании тюремной части, Комиссия для пересмотра Устава о службе гражданской и др.).

По своим взглядам был близок к «либеральным бюрократам» («просвещенным бюрократам»), сторонникам «великих реформ», выступал за усиление значения Государственного совета и Государственной канцелярии в законотворческом процессе. Принимал активное участие в подготовке судебной реформы 1864 (см. Реформы Александра II ) и Городового положения 1870.

Впоследствии занимал должности статс-секретаря Департамента законов Госсовета (1869–1878), статс-секретаря императора (с 1872), государственного секретаря (7[19] июля 1878 — 1[13] января 1883); член Госсовета (с 1883).

Соч. : Дневник Е. А. Перетца (1880–1883). М.–Л., 1927.

Лит. : Михайловский М. Г. Государственный совет Российской империи. Государственные секретари. Е. А. Перетц // Вестник Совета Федерации. 2008. № 2. Н. А. Могилевский.