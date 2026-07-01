ПЕРЕСВЕТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ
ПЕРЕСВЕТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - древнерусский книжник.
Выходец из Западной (Литовской) Руси. Сведения о жизни Пересветова содержатся в его сочинениях - в Малой и Большой челобитных, адресованных Ивану IV Васильевичу Грозному. В конце 1520-х годов поступил на военную службу к венгерскому королю Яношу Запойяи, прослужил три года; в начале 1530-х годов - на службе у Фердинанда I Габсбурга, позднее - у молдавского господаря Петра IV; в конце 1530-х годов поселился в Москве. Сочинения Пересветова были написаны в конце 1540-х годов и тогда же переданы Ивану IV.
Основные идеи произведений Пересветова, сохранившихся в сборниках XVII века («Сказание о книгах», «Сказание о Магмете-салтане», «Первое предсказание философов и докторов», «Малая челобитная», «Второе предсказание философов и докторов», «Сказание о царе Константине» и «Большая челобитная», а также обработка «Повести о Царьграде» Нестора Искандера, XV века), - укрепление армии и забота о «воинниках», реформа административного управления и усиление самодержавной власти, пресечение судебного мздоимства, ограничение влияния вельмож-бояр, царская «гроза» как основа благополучия государства, необходимость завоевания Казанского царства - в точности соответствуют преобразованиям и военным акциям, начатым Иваном IV в 1550-е годы.
На этом основании авторство Пересветова отвергалось Н.М. Карамзиным, С.М.Соловьёвым, И.И. Полосиным и некоторыми другими историками. По мнению Д.Н. Альшица, Пересветов - псевдоним, а сочинения были написаны приближёнными царя: священником Сильвестром, думным дворянином А.Ф. Адашевым, а также служилым дворянином Петром Губастым, факты биографии которого отражены в «Малой челобитной». Однако большинство учёных склонны считать Пересветова реальной личностью и автором указанных произведений.
Пересветов в целом выражает интересы дворянства, но отрицает порабощение людей как дьявольское наущение. Для Пересветова характерна антитеза «веры» и «правды», причём «правда» - справедливое государственное устройство - ставится им выше «веры», характеризующей отношение человека к Богу, поскольку соблюдение «правды» - исполнение Божественной воли.
Сочинения Пересветова принадлежат к разным жанрам: литературно обработанное прошение-челобитная, трактат, повесть-притча. Для стиля характерно использование риторических приёмов (анафора, синтаксический параллелизм и др.), созвучий-рифмоидов, ритмизации речи, афоризмов («Как конь без узды, так и царство без грозы», «Бог не веру любит - правду»).
Издания:
Сочинения / Подготовил текст А. А. Зимин. М.; Л., 1956;
[В кн.:] Библиотека литературы Древней Руси. СПб., 2000. Т. 9: Конец XV – первая половина XVI в.