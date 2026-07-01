ПЕРЕСВЕТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ

ПЕРЕСВЕТОВ ИВАН СЕМЁНОВИЧ - древнерусский книжник.

Вы­хо­дец из За­пад­ной (Ли­тов­ской) Ру­си. Све­де­ния о жиз­ни Пересветова со­дер­жат­ся в его со­чи­не­ни­ях - в Ма­лой и Боль­шой че­ло­бит­ных, ад­ре­со­ван­ных Ива­ну IV Ва­силь­е­ви­чу Гроз­но­му . В конце 1520-х годов по­сту­пил на во­енную служ­бу к венгерскому ко­ро­лю Яно­шу За­пой­яи, про­слу­жил три го­да; в начале 1530-х годов - на служ­бе у Фер­ди­нан­да I Габс­бур­га , позд­нее - у молдавского гос­по­да­ря Пет­ра IV; в конце 1530-х годов по­се­лил­ся в Мо­ск­ве. Со­чи­не­ния Пересветова бы­ли на­пи­са­ны в конце 1540-х годов и то­гда же пе­ре­да­ны Ива­ну IV.

Основные идеи про­из­ве­де­ний Пересветова, со­хра­нив­ших­ся в сборниках XVII века («Ска­за­ние о кни­гах», «Ска­за­ние о Маг­ме­те-сал­та­не», «Пер­вое пред­ска­за­ние фи­ло­со­фов и док­то­ров», «Ма­лая че­ло­бит­ная», «Вто­рое пред­ска­за­ние фи­ло­со­фов и док­то­ров», «Ска­за­ние о ца­ре Кон­стан­ти­не» и «Боль­шая че­ло­бит­ная», а так­же об­ра­бот­ка «По­вес­ти о Царь­гра­де» Не­сто­ра Ис­кан­де­ра, XV века), - ук­ре­п­ле­ние ар­мии и за­бо­та о «во­ин­ни­ках», ре­фор­ма административного управ­ле­ния и уси­ле­ние са­мо­дер­жав­ной вла­сти, пре­се­че­ние су­деб­но­го мздо­им­ст­ва, ог­ра­ни­че­ние влия­ния вель­мож-бо­яр, цар­ская «гро­за» как ос­но­ва бла­го­по­лу­чия го­су­дар­ст­ва, не­об­хо­ди­мость за­вое­ва­ния Ка­зан­ско­го цар­ст­ва - в точ­но­сти со­от­вет­ст­ву­ют пре­об­ра­зо­ва­ни­ям и во­енным ак­ци­ям, на­ча­тым Ива­ном IV в 1550-е годы.

На этом ос­но­ва­нии ав­тор­ст­во Пересветова от­вер­га­лось Н.М. Ка­рам­зи­ным , С.М.Со­ловь­ё­вым, И.И. По­ло­си­ным и не­ко­то­ры­ми другими ис­то­ри­ка­ми. По мне­нию Д.Н. Аль­ши­ца, Пересветов - псев­до­ним, а со­чи­не­ния бы­ли на­пи­са­ны при­бли­жён­ны­ми ца­ря: свя­щен­ни­ком Силь­ве­ст­ром, дум­ным дво­ря­ни­ном А.Ф. Ада­ше­вым, а так­же слу­жи­лым дво­ря­ни­ном Пет­ром Гу­ба­стым, фак­ты био­гра­фии ко­то­ро­го от­ра­же­ны в «Ма­лой че­ло­бит­ной». Од­на­ко боль­шин­ст­во учё­ных склон­ны счи­тать Пересветова ре­аль­ной лич­но­стью и ав­то­ром ука­зан­ных про­из­ве­де­ний.

Пересветов в це­лом вы­ра­жа­ет ин­те­ре­сы дво­рян­ст­ва, но от­ри­ца­ет по­ра­бо­ще­ние лю­дей как дья­воль­ское нау­ще­ние. Для Пересветова ха­рак­тер­на ан­ти­те­за «ве­ры» и «прав­ды», при­чём «прав­да» - спра­вед­ли­вое государственное уст­рой­ст­во - ста­вит­ся им вы­ше «ве­ры», ха­рак­те­ри­зую­щей от­но­ше­ние че­ло­ве­ка к Бо­гу, по­сколь­ку со­блю­де­ние «прав­ды» - ис­пол­не­ние Бо­же­ст­вен­ной во­ли.

Со­чи­не­ния Пересветова при­над­ле­жат к раз­ным жан­рам: ли­те­ра­тур­но об­ра­бо­тан­ное про­ше­ние-че­ло­бит­ная, трак­тат, по­весть-прит­ча. Для сти­ля ха­рак­тер­но ис­поль­зо­ва­ние ри­то­рических приё­мов (ана­фо­ра, син­так­сический па­рал­ле­лизм и др.), со­зву­чий-риф­мои­дов, рит­ми­за­ции ре­чи, афо­риз­мов («Как конь без уз­ды, так и цар­ст­во без гро­зы», «Бог не ве­ру лю­бит - прав­ду»).

Издания:

Со­чи­не­ния / Под­го­то­вил текст А. А. Зи­мин. М.; Л., 1956;

[В кн.:] Биб­лио­те­ка ли­те­ра­ту­ры Древ­ней Ру­си. СПб., 2000. Т. 9: Ко­нец XV – пер­вая по­ло­ви­на XVI в.