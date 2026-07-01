ПЕРЕСВЕТ АЛЕКСАНДР
ПЕРЕСВЕТ АЛЕКСАНДР - русский военный деятель.
Из бояр города Брянск. Согласно «Задонщине», родной брат Осляби. В 1369-1370 годах участвовал в восстании в Брянском княжествепротив власти литовского князя Ольгерда. В 1370 году перешёл на службу к великому князю владимирскому Дмитрию Ивановичу (Донскому); не позднее 1372 года получил от него в вотчину земли в Раменской волости Коломенского уезда (в частности, села Пересветово), Берендееве и Повельском станах Дмитровского княжества (например, село Пересветово). Купил также у правителей Тарусского кн-ва (смотри в статье Верховские княжества) в вотчину целую волость рядом с митрополичьим городом Алексин на левом берегу реки Ока. Воевода одного из воинских отрядов в Куликовской битве 1380 года, погиб в ней. Согласно «Задонщине», перед Куликовской битвой Ослябя предсказал гибель своему брату Пересвету и сыну Якову Ослебятеву.
Для поминания имя Пересвета было записано в вечные соборные синодики Северо-Восточной Руси, где в статье «убиенные во брани» поминались имена «князеи, бояр нарочитых и воевод». Отсюда имя Пересвета попало в краткую и пространную редакции Летописной повести о Куликовской битве, которая (наряду с «Задонщиной») стала одним из источников «Сказания о Мамаевом побоище» (в нём Пересвет впервые предстаёт в образе удалого поединщика). В зависимости от редакции «Сказания…» Пересвет бьётся то с «печенегом», то с татарином Темиром [в «Синопсисе» Иннокентия (Гизеля) - с Челубеем]. В поздних редакциях «Сказания...» Пересвет превратился в монаха Троице-Сергиева монастыря.
В начале XVIII века появилась легенда, что Пересвет принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре на Старом Симонове, близ Москвы, где были обнаружены каменные саркофаги, приписанные Пересвету и Ослябе. В связи с этим в первоначальный текст списка синодика обители (1662 год) была внесена неудачная вставка о Пересвете и Ослябе, в которой они упоминались как схимонахи. В возникшей в 1-й половине XVIII века «Дмитровской панихиде» (в память о погибших на Куликовом поле) Пересвет также ошибочно назван «черънцомъ». Канонизирован РПЦ. Родоначальник дворянского рода Пересветовых.
В честь Пересвета был назван эскадренный броненосец российских ВМФ [построен в 1895-1898 годах, в строю с 1901 года; подорвался на минах и затонул близ Порт-Саида (Египет) 22 декабря 1916 года(4 января 1917 года)], а также в 2006 году - Большой десантный корабль в составе Тихоокеанского флота РФ (вступил в строй в 1991 году). Именем Пересвета назван город в Московской области.