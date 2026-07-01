ПЕРЕСВЕТ АЛЕКСАНДР

ПЕРЕСВЕТ АЛЕКСАНДР - русский военный деятель.

Из бо­яр города Брянск. Со­глас­но «За­дон­щи­не» , род­ной брат Ос­ля­би. В 1369-1370 годах уча­ст­во­вал в вос­ста­нии в Брян­ском кня­же­ст­вепро­тив вла­сти ли­товского князя Оль­гер­да. В 1370 году пе­ре­шёл на служ­бу к великому князю вла­ди­мир­ско­му Дмит­рию Ива­но­ви­чу (Дон­ско­му) ; не по­зд­нее 1372 года по­лу­чил от не­го в вот­чи­ну зем­ли в Ра­мен­ской волости Ко­ло­мен­ско­го уезда (в ча­ст­но­сти, села Пе­ре­све­то­во), Бе­рен­дее­ве и По­вель­ском ста­нах Дмит­ров­ско­го княжества (например, село Пе­ре­све­то­во). Ку­пил так­же у пра­ви­те­лей Та­рус­ско­го кн-ва (смотри в статье Вер­хов­ские кня­же­ст­ва) в вот­чи­ну це­лую во­лость ря­дом с ми­тро­по­личь­им городом Алек­син на ле­вом бе­ре­гу реки Ока. Вое­во­да од­но­го из во­ин­ских от­ря­дов в Ку­ли­ков­ской бит­ве 1380 года , по­гиб в ней. Со­глас­но «За­дон­щи­не», пе­ред Ку­ли­ков­ской бит­вой Ос­ля­бя пред­ска­зал ги­бель сво­ему бра­ту Пересвету и сы­ну Яко­ву Ос­ле­бя­те­ву.

Для по­ми­на­ния имя Пересвета бы­ло за­пи­са­но в веч­ные со­бор­ные си­но­ди­ки Северо-Восточной Ру­си, где в ста­тье «уби­ен­ные во бра­ни» по­ми­на­лись име­на «кня­зеи, бо­яр на­ро­чи­тых и вое­вод». От­сю­да имя Пересвета по­па­ло в крат­кую и про­стран­ную ре­дак­ции Ле­то­пис­ной по­вес­ти о Ку­ли­ков­ской бит­ве, ко­то­рая (на­ря­ду с «За­дон­щи­ной») ста­ла од­ним из ис­точ­ни­ков «Ска­за­ния о Ма­мае­вом по­бои­ще» (в нём Пересвет впер­вые пред­ста­ёт в об­ра­зе уда­ло­го по­един­щи­ка). В за­ви­си­мо­сти от ре­дак­ции «Ска­зания…» Пересвет бьёт­ся то с «пе­че­не­гом», то с та­та­ри­ном Те­ми­ром [в «Си­ноп­си­се» Ин­но­кен­тия (Ги­зе­ля) - с Че­лу­бе­ем]. В по­зд­них ре­дак­ци­ях «Ска­за­ния...» Пересвет пре­вра­тил­ся в мо­на­ха Трои­це-Сер­гие­ва монастыря.

В начале XVIII века поя­ви­лась ле­ген­да, что Пересвет при­нял по­стриг в Бо­го­ро­ди­це-Ро­ж­де­ст­вен­ском монастыре на Ста­ром Си­мо­но­ве, близ Мо­ск­вы, где бы­ли об­на­ру­же­ны ка­мен­ные сар­ко­фа­ги, при­пи­сан­ные Пересвету и Ос­ля­бе . В свя­зи с этим в пер­во­началь­ный текст спи­ска си­но­ди­ка оби­те­ли (1662 год) бы­ла вне­се­на не­удач­ная встав­ка о Пересвете и Ос­ля­бе, в ко­то­рой они упо­мина­лись как схи­мона­хи. В воз­ник­шей в 1-й половине XVIII века «Дмит­ров­ской па­ни­хи­де» (в па­мять о по­гиб­ших на Ку­ли­ко­вом по­ле) Пересвет так­же оши­боч­но на­зван «че­ръ­нцомъ». Ка­но­ни­зи­ро­ван РПЦ. Ро­до­на­чаль­ник дво­рян­ско­го ро­да Пе­ре­све­то­вых.

В честь Пересвета был на­зван эс­кад­рен­ный бро­не­но­сец российских ВМФ [по­стро­ен в 1895-1898 годах, в строю с 1901 года; по­дор­вал­ся на ми­нах и за­то­нул близ Порт-Саи­да (Еги­пет) 22 декабря 1916 года(4 января 1917 года)], а так­же в 2006 году - Боль­шой де­сант­ный ко­рабль в со­ста­ве Ти­хо­оке­ан­ско­го фло­та РФ (всту­пил в строй в 1991 году). Име­нем Пересвета на­зван го­род в Московской области.