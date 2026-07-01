ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВОР

ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВОР 1887 ГОДА - тайное соглашение между Россией и Германией.

Под­пи­сан в Бер­ли­не 6(18) ию­ня статс-сек­ре­та­рём по иностранным де­лам германского пра­ви­тель­ст­ва Г. фон Бис­мар­ком и российским по­слом в Гер­ма­нии графом Пав­лом А. Шу­ва­ло­вым, в том же ме­ся­це ра­ти­фи­ци­ро­ван обеи­ми сто­ро­на­ми. Со­сто­ял из пре­ам­бу­лы, 6 ста­тей и до­пол­нительного про­то­ко­ла. Рейхс­канц­лер О. фон Бис­марк, под­дер­жи­вая со­юз Гер­ма­нии и Ав­ст­ро-Венг­рии, стре­мил­ся вновь за­ру­чить­ся под­держ­кой Рос­сии в слу­чае воз­ник­но­ве­ния фран­ко-германской вой­ны («пе­ре­стра­хо­вать­ся») и пре­дот­вра­тить фран­ко-российское сбли­же­ние. «Перестраховки договор» пре­дот­вра­щал воз­мож­ную изо­ля­цию Рос­сии в ус­ло­ви­ях рас­па­да «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров», уси­ли­вал по­зи­ции Рос­сии в со­пер­ни­че­ст­ве с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей на Бал­ка­нах, ко­то­рое обо­ст­ри­лось в хо­де Болгарского кри­зи­са 1885-1887 годов, и с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей в Средней Азии и на Ближ­нем Вос­то­ке.

Пе­ре­го­во­ры про­шли в Бер­ли­не в два эта­па. На пер­вом эта­пе (декабрь 1886 - январь 1887 годов) бра­тья Пётр А. Шу­ва­лов и Па­вел А. Шу­ва­лов, пы­та­ясь, со­глас­но пред­пи­са­ни­ям из Санкт-Пе­тер­бур­га, за­ру­чить­ся германской под­держ­кой в болгарском во­про­се, пре­вы­си­ли свои пол­но­мо­чия и за­тро­ну­ли во­прос о за­ме­не «Сою­за трёх им­пе­ра­то­ров» дву­сто­рон­ним со­гла­ше­ни­ем. Про­ект до­го­во­ра пре­ду­смат­ри­вал пре­дос­тав­ле­ние Гер­ма­нии пол­ной сво­бо­ды дей­ст­вий в от­но­ше­нии Фран­ции в об­мен на при­зна­ние Гер­ма­ни­ей пра­ва Рос­сии ов­ла­деть Чер­но­мор­ски­ми про­ли­ва­ми и вос­ста­но­вить кон­троль над Бол­га­ри­ей; про­ект так­же вклю­чал га­ран­тии со­хра­не­ния тер­ри­то­ри­аль­ной це­ло­ст­но­сти Ав­ст­ро-Венг­рии и её по­ли­тического кон­тро­ля над Сер­би­ей. На­ме­чен­ные до­го­во­рён­но­сти по­зво­ли­ли О. фон Бис­мар­ку уси­лить дав­ле­ние на Фран­цию, что соз­да­ло уг­ро­зу воз­ник­но­ве­ния но­вой фран­ко-германской вой­ны («во­енная тре­во­га» 1887 год). Од­на­ко про­ект до­го­во­ра не по­лу­чил одоб­ре­ния российского императора Алек­сан­д­ра III и МИД, пе­ре­го­во­ры Шу­ва­ло­вых и О. фон Бис­мар­ка бы­ли фак­ти­че­ски де­за­вуи­ро­ва­ны, что при­ве­ло к ох­ла­ж­де­нию российско-германских от­но­ше­ний. Пе­ре­го­во­ры бы­ли во­зоб­нов­ле­ны вес­ной 1887 года по пред­ло­же­нию российского министра иностранных дел Н.К. Гир­са, стре­мив­ше­го­ся со­хра­нить ста­тус-кво на Бал­ка­нах и пре­дот­вра­тить ор­га­ни­за­цию ан­ти­рос­сий­ской ев­ропейской коа­ли­ции. В кон­це ап­ре­ля - на­ча­ле ию­ня 1887 год в хо­де кон­суль­та­ций Пав­ла А. Шу­ва­ло­ва и О. фон Бис­мар­ка бы­ла вы­ра­бо­та­на окон­чательная ре­дак­ция до­го­во­ра.

Ка­ж­дая сто­ро­на обя­за­лась со­хра­нять бла­го­же­ла­тель­ный ней­тра­ли­тет в слу­чае вой­ны другой сто­ро­ны с лю­бой «треть­ей ве­ли­кой дер­жа­вой», кро­ме слу­ча­ев на­па­де­ния Гер­ма­нии на Фран­цию или Рос­сии на Ав­ст­ро-Венг­рию. Гер­ма­ния при­зна­ва­ла при­ори­тет ин­те­ре­сов Рос­сии на Бал­ка­нах и её «ре­шаю­щее влия­ние» в Бол­га­рии, обе дер­жа­вы обя­за­лись не до­пус­кать тер­ри­то­ри­аль­ных из­ме­не­ний на Бал­ка­нах без пред­ва­рительных со­гла­ше­ния ме­ж­ду со­бой. Сто­ро­ны при­зна­ва­ли обя­за­тель­ность прин­ци­па, со­глас­но ко­то­ро­му Чер­но­мор­ские про­ли­вы долж­ны бы­ли быть за­кры­ты­ми для во­енных су­дов всех стран, и в слу­чае на­ру­ше­ния Тур­ци­ей это­го пра­ви­ла Гер­ма­ния фак­ти­че­ски со­гла­ша­лась на ус­та­нов­ле­ние кон­тро­ля Рос­сии над про­ли­ва­ми - во­пре­ки Бер­лин­ско­му трак­та­ту 1878 года, ко­то­рый га­ран­ти­ро­вал тер­ри­то­ри­аль­ную це­ло­ст­ность Ос­ман­ской им­пе­рии . В до­пол­нительном про­то­ко­ле Гер­ма­ния обя­за­лась со­дей­ст­во­вать Рос­сии в вос­ста­нов­ле­нии «за­кон­но­го пра­ви­тель­ст­ва» в Бол­га­рии, не до­пус­кать рес­тав­ра­ции вла­сти кня­зя Алек­сан­д­ра I Бат­тен­берг­ско­го и со­блю­дать дру­жественный ней­тра­ли­тет, ес­ли Рос­сия бу­дет вы­ну­ж­де­на «при­нять на се­бя за­щи­ту вхо­да в Чёр­ное мо­ре».

Срок дей­ст­вия «перестраховки договора» ис­тёк в ию­не 1890 года, но­вое германское пра­ви­тель­ст­во канц­ле­ра Л. фон Ка­при­ви от­ка­за­лось от пред­ло­же­ния Рос­сии во­зоб­но­вить дей­ст­вие до­го­во­ра, опа­са­ясь, что до­го­вор за­труд­нит на­ме­чав­шее­ся сбли­же­ние Гер­ма­нии с Ве­ли­ко­бри­та­ни­ей и ук­ре­п­ле­ние германскоого сою­за с Ав­ст­ро-Венг­ри­ей. Это при­ве­ло к соз­да­нию рус­ско-фран­цуз­ско­го сою­за 1891-1893 годов. Со­дер­жа­ние «перестраховки договора» впер­вые пре­да­но глас­но­сти О. фон Бис­мар­ком по­сле его от­став­ки 24 октября 1896 года в немецкой газете «Hamburger Nachrichten».

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