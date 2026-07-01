ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВОР
ПЕРЕСТРАХОВКИ ДОГОВОР 1887 ГОДА - тайное соглашение между Россией и Германией.
Подписан в Берлине 6(18) июня статс-секретарём по иностранным делам германского правительства Г. фон Бисмарком и российским послом в Германии графом Павлом А. Шуваловым, в том же месяце ратифицирован обеими сторонами. Состоял из преамбулы, 6 статей и дополнительного протокола. Рейхсканцлер О. фон Бисмарк, поддерживая союз Германии и Австро-Венгрии, стремился вновь заручиться поддержкой России в случае возникновения франко-германской войны («перестраховаться») и предотвратить франко-российское сближение. «Перестраховки договор» предотвращал возможную изоляцию России в условиях распада «Союза трёх императоров», усиливал позиции России в соперничестве с Австро-Венгрией на Балканах, которое обострилось в ходе Болгарского кризиса 1885-1887 годов, и с Великобританией в Средней Азии и на Ближнем Востоке.
Переговоры прошли в Берлине в два этапа. На первом этапе (декабрь 1886 - январь 1887 годов) братья Пётр А. Шувалов и Павел А. Шувалов, пытаясь, согласно предписаниям из Санкт-Петербурга, заручиться германской поддержкой в болгарском вопросе, превысили свои полномочия и затронули вопрос о замене «Союза трёх императоров» двусторонним соглашением. Проект договора предусматривал предоставление Германии полной свободы действий в отношении Франции в обмен на признание Германией права России овладеть Черноморскими проливами и восстановить контроль над Болгарией; проект также включал гарантии сохранения территориальной целостности Австро-Венгрии и её политического контроля над Сербией. Намеченные договорённости позволили О. фон Бисмарку усилить давление на Францию, что создало угрозу возникновения новой франко-германской войны («военная тревога» 1887 год). Однако проект договора не получил одобрения российского императора Александра III и МИД, переговоры Шуваловых и О. фон Бисмарка были фактически дезавуированы, что привело к охлаждению российско-германских отношений. Переговоры были возобновлены весной 1887 года по предложению российского министра иностранных дел Н.К. Гирса, стремившегося сохранить статус-кво на Балканах и предотвратить организацию антироссийской европейской коалиции. В конце апреля - начале июня 1887 год в ходе консультаций Павла А. Шувалова и О. фон Бисмарка была выработана окончательная редакция договора.
Каждая сторона обязалась сохранять благожелательный нейтралитет в случае войны другой стороны с любой «третьей великой державой», кроме случаев нападения Германии на Францию или России на Австро-Венгрию. Германия признавала приоритет интересов России на Балканах и её «решающее влияние» в Болгарии, обе державы обязались не допускать территориальных изменений на Балканах без предварительных соглашения между собой. Стороны признавали обязательность принципа, согласно которому Черноморские проливы должны были быть закрытыми для военных судов всех стран, и в случае нарушения Турцией этого правила Германия фактически соглашалась на установление контроля России над проливами - вопреки Берлинскому трактату 1878 года, который гарантировал территориальную целостность Османской империи. В дополнительном протоколе Германия обязалась содействовать России в восстановлении «законного правительства» в Болгарии, не допускать реставрации власти князя Александра I Баттенбергского и соблюдать дружественный нейтралитет, если Россия будет вынуждена «принять на себя защиту входа в Чёрное море».
Срок действия «перестраховки договора» истёк в июне 1890 года, новое германское правительство канцлера Л. фон Каприви отказалось от предложения России возобновить действие договора, опасаясь, что договор затруднит намечавшееся сближение Германии с Великобританией и укрепление германскоого союза с Австро-Венгрией. Это привело к созданию русско-французского союза 1891-1893 годов. Содержание «перестраховки договора» впервые предано гласности О. фон Бисмарком после его отставки 24 октября 1896 года в немецкой газете «Hamburger Nachrichten».