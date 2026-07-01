ПЕРЕСОПНИЦА
ПЕРЕСОПНИЦА - древнерусский город; ныне село в Ровненском районе Ровненской области, Украина.
Поселение возникло на правом берегу реки Стубла в X веке, с рубежа XI и XII веков город и административный центр окрестных земель. Располагалась на пересечении сухопутного пути из Киева во Владимир (Волынский) и водного пути по рекам Стубла, Горынь и Припять. Сохранился 4-угольный детинец (площадь 4 гектара) с остатками вала. Раскопки В.С. Терского (1974-1992 годы), с 1990-х годов - С.В. Терского. На городище обнаружены остатки жилищ (полуземлянки и наземные), косторезной мастерской. К детинцу примыкал окольный город (площадь около 6 гектар), окружённый двумя параллельными валами (не сохранился) и рвами. Посад Пересопницы располагался поблизости от детинца и окольного города в урочищах Пастивник (к северо-востоку, площадь около 10 гектар; раскопки В.С. и С.В. Терских в 1977-1995 годах, Б.А. Прищепы с 2002 года; сохранился средневековый каменный крест, среди находок - остатки строений VIII-X и XII-XIII веков, следы бронзолитейного производства, остатки причерноморских амфор, изделия из железа, металла, стекла и кости, в том числе гиря, пинцет ювелира и др.; грунтовый могильник конца XII-XIII веков, остатки каменной церкви XII - 1-й половины XIII веков), Мигор (к юго-востоку) и Замостя (к югу, на левом берегу реки Стубла).
Впервые упоминается в Ипатьевской летописи в 1149 году как владение князя Вячеслава Владимировича (по всей видимости, с 1146 года). Являлась важным центром волости Погорина (Погорынье), входившей в состав Киевского княжества. В 1140-1150-х годах место княжения сыновей и близких родственников князя Юрия Владимировича Долгорукого и князя Изяслава Мстиславича, в том числе Глеба Юрьевича (1150 год), Мстислава Юрьевича (1150 год), Андрея Юрьевича Боголюбского (1150-1151 годы), Владимира Андреевича (1151-1154 годы), Мстислава Изяславича (1154-1155 годы). Затем Пересопница входила в состав владений ставшего дорогобужским князя Владимира Андреевича. В конце 1160-х - начале 1170-х годов в составе Погорынья город отошёл к Луцкому княжеству. В 1240 году, вероятно, разгромлен в ходе монголо-татарского нашествия, после чего пришёл в упадок, превратившись в село.
Данные о Пересопнице вновь появляются со 2-й половины XV века, когда она входила в состав Великого княжества Литовского. В 1467 и 1495 годах упоминается располагавшийся здесь монастырь Рождества Пресвятой Богородицы (в 1630 году передан Клеванской иезуитской коллегии, монастырские здания разобраны). В 1499-1630 годах владение князей Чарторыйских. В 1561 году в монастыре Пересопнице завершилась работа над написанием так называемого Пересопницкого евангелия - самой ранней из известных церковных книг, переведённых на староукраинский языке (иллюстрирована миниатюрами с изображениями евангелистов, орнаментами, инициалами и др.; на нём дают присягу президенты Украины). В 2012 году в Пересопнице прошёл археологический гранд-фестиваль «Русь Пересопницкая».
Культурно-археологический центр «Пересопница» (2011 год) включает Музей первокниги и музейный комплекс под открытым небом «Княжий град».
В 2 км от Пересопнице, близ села Белев, - Белевское городище (X-XII века; площадь 0,35 гектар), укреплённое валом и рвом. Изучались остатки жилищ (полуземлянки), хозяйственные ямы, наземные глинобитные печи. С XI века административный центр окрестных земель, на рубеже XI и XII веков пришло в упадок.
Дополнительная литература:
Чепига И. П. Уникальный памятник украинского языка – Пересопницкое Евангелие // Рукописные фонды Центральной научной библиотеки им. В. И. Вернадского. К., 1989;
Терский В. С. Пересопница // Археология Прикарпаття, Волыни и Закарпатья: раннеславянский и древнерусский периоды. К., 1990;
Шеломенцев-Терский В. С., Шеломенцев-Терский С.В. Летописная Пересопница (Итоги археологических исследований 1974–1991 гг.) // Материалы по археологии России. М., 1995. Вып. 2;
Терський С. В. Літописна Пересопниця в світлі археології // Наукові записки. Рівне, 1996. Вип. 1;
он же. Пересопниця. Краєзнавчий нарис. Рівне, 2003.