ПЕРЕСОПНИЦА

ПЕРЕСОПНИЦА - древнерусский город; ныне село в Ровненском районе Ровненской области, Украина.

По­се­ле­ние воз­ник­ло на пра­вом бе­ре­гу реки Стуб­ла в X веке, с ру­бе­жа XI и XII веков го­род и административный центр ок­ре­ст­ных зе­мель. Рас­по­ла­га­лась на пе­ре­се­че­нии су­хо­пут­но­го пу­ти из Кие­ва во Вла­ди­мир (Во­лын­ский) и вод­но­го пу­ти по ре­кам Стуб­ла, Го­рынь и При­пять. Со­хра­нил­ся 4-уголь­ный де­ти­нец (площадь 4 гектара) с ос­тат­ка­ми ва­ла. Рас­коп­ки В.С. Тер­ско­го (1974-1992 годы), с 1990-х годов - С.В. Тер­ско­го. На го­ро­ди­ще об­на­ру­же­ны ос­тат­ки жи­лищ (по­лу­зем­лян­ки и на­зем­ные), кос­то­рез­ной мас­тер­ской. К де­тин­цу при­мы­кал околь­ный го­род (площадь около 6 гектар), ок­ру­жён­ный дву­мя па­рал­лель­ны­ми ва­ла­ми (не сохранился) и рва­ми. По­сад Пересопницы рас­по­ла­гал­ся по­бли­зо­сти от де­тин­ца и околь­но­го го­ро­да в уро­чи­щах Пас­тив­ник (к се­ве­ро-вос­то­ку, площадь около 10 гектар; рас­коп­ки В.С. и С.В. Тер­ских в 1977-1995 годах, Б.А. При­ще­пы с 2002 года; со­хра­нил­ся средневековый ка­мен­ный крест, сре­ди на­хо­док - ос­тат­ки строе­ний VIII-X и XII-XIII веков, сле­ды брон­зо­ли­тей­но­го про­изводства, ос­тат­ки при­чер­но­мор­ских ам­фор, из­де­лия из же­ле­за, ме­тал­ла, стек­ла и кос­ти, в том числе ги­ря, пин­цет юве­ли­ра и др.; грун­то­вый мо­гиль­ник конца XII-XIII веков, ос­тат­ки ка­мен­ной церк­ви XII - 1-й половины XIII веков), Ми­гор (к юго-вос­то­ку) и За­мос­тя (к югу, на ле­вом бе­ре­гу реки Стуб­ла).

Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ипать­ев­ской ле­то­пи­си в 1149 году как вла­де­ние князя Вя­чесла­ва Вла­ди­ми­ро­ви­ча (по всей ви­ди­мо­сти, с 1146 года). Яв­ля­лась важ­ным цен­тром во­лос­ти По­го­ри­на (По­го­ры­нье), вхо­див­шей в со­став Ки­ев­ско­го кня­же­ст­ва. В 1140-1150-х годах ме­сто кня­же­ния сы­но­вей и близ­ких род­ст­вен­ни­ков князя Юрия Вла­ди­ми­ро­ви­ча Дол­го­ру­ко­го и князя Изя­сла­ва Мсти­сла­ви­ча, в том числе Гле­ба Юрь­е­ви­ча (1150 год), Мсти­сла­ва Юрье­ви­ча (1150 год), Ан­д­рея Юрь­е­ви­ча Бо­го­люб­ско­го (1150-1151 годы), Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча (1151-1154 годы), Мсти­сла­ва Изя­сла­ви­ча (1154-1155 годы). За­тем Пересопница вхо­ди­ла в со­став вла­де­ний став­ше­го до­ро­го­буж­ским князя Вла­ди­ми­ра Ан­д­рее­ви­ча. В конце 1160-х - начале 1170-х годов в со­ста­ве По­го­ры­нья го­род ото­шёл к Луц­ко­му кня­же­ст­ву. В 1240 году, ве­ро­ят­но, раз­гром­лен в хо­де мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия , по­сле че­го при­шёл в упа­док, пре­вра­тив­шись в се­ло.

Дан­ные о Пересопнице вновь по­яв­ля­ют­ся со 2-й половины XV века, ког­да она вхо­ди­ла в со­став Великого княжества Ли­тов­ско­го. В 1467 и 1495 годах упо­ми­на­ет­ся рас­по­ла­гав­ший­ся здесь монастырь Ро­ж­де­ст­ва Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы (в 1630 году пе­ре­дан Кле­ван­ской ие­зу­ит­ской кол­ле­гии, мо­на­стыр­ские зда­ния ра­зо­бра­ны). В 1499-1630 годах вла­де­ние князей Чар­то­рый­ских. В 1561 году в мо­на­сты­ре Пересопнице за­вер­ши­лась ра­бо­та над на­пи­са­ни­ем так называемого Пе­ре­соп­ниц­ко­го еван­ге­лия - са­мой ран­ней из из­вест­ных цер­ков­ных книг, пе­ре­ве­дён­ных на ста­ро­ук­ра­ин­ский языке (ил­лю­ст­ри­ро­ва­на ми­ниа­тю­ра­ми с изо­бра­же­ния­ми еван­ге­ли­стов, ор­на­мен­та­ми, ини­циа­ла­ми и др.; на нём да­ют при­ся­гу пре­зи­ден­ты Ук­раи­ны). В 2012 году в Пересопнице про­шёл ар­хео­ло­гический гранд-фес­ти­валь «Русь Пе­ре­соп­ниц­кая».

Куль­тур­но-ар­хео­ло­гический центр «Пе­ре­соп­ни­ца» (2011 год) вклю­ча­ет Му­зей пер­во­кни­ги и му­зей­ный ком­плекс под от­кры­тым не­бом «Кня­жий град».

В 2 км от Пересопнице, близ села Бе­лев, - Бе­лев­ское го­ро­ди­ще (X-XII века; площадь 0,35 гектар), ук­ре­п­лён­ное ва­лом и рвом. Изу­ча­лись ос­тат­ки жи­лищ (по­лу­зем­лян­ки), хо­зяйственные ямы, на­зем­ные гли­но­бит­ные пе­чи. С XI века административный центр ок­ре­ст­ных зе­мель, на ру­бе­же XI и XII веков при­шло в упа­док.

Дополнительная литература:

Че­пи­га И. П. Уни­каль­ный па­мят­ник ук­ра­ин­ско­го язы­ка – Пе­ре­соп­ниц­кое Еван­ге­лие // Ру­ко­пис­ные фон­ды Цен­траль­ной на­уч­ной биб­лио­те­ки им. В. И. Вер­над­ско­го. К., 1989;

Тер­ский В. С. Пе­ре­соп­ни­ца // Ар­хео­ло­гия При­кар­пат­тя, Во­лы­ни и За­кар­па­тья: ран­не­сла­вян­ский и древ­не­рус­ский пе­рио­ды. К., 1990;

Ше­ло­мен­цев-Тер­ский В. С., Ше­ло­мен­цев-Тер­ский С.В. Ле­то­пис­ная Пе­ре­соп­ни­ца (Ито­ги ар­хео­ло­ги­че­ских ис­сле­до­ва­ний 1974–1991 гг.) // Ма­те­риа­лы по ар­хео­ло­гии Рос­сии. М., 1995. Вып. 2;

Терсь­кий С. В. Лі­то­писна Пе­ре­соп­ни­ця в світлі археології // На­укові за­пис­ки. Рівне, 1996. Вип. 1;

он же. Пе­ре­соп­ни­ця. Краєзнавчий на­рис. Рівне, 2003.

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