ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - город в России , в южной части Ярославской области, центр Переславского района.

Население 40,9 тысяч человек (2013 год). Рас­по­ло­жен на юго-восточном бе­ре­гу озера Пле­щее­во, в мес­те впа­де­ния в не­го реки Тру­беж. Железнодорожная стан­ция (гру­зо­вое со­об­ще­ние). Че­рез Переяславль-Залесский про­хо­дит фе­де­раль­ная ав­то­трас­са «Хол­мо­го­ры» (Мо­ск­ва - Яро­славль - Во­ло­гда - Ар­хан­гельск).

Го­род Пе­ре­яс­лавль (с XV века Переяславль-Залесский), ве­ро­ят­но, ос­но­ван меж­ду 1100 и 1108 годами пе­ре­яс­лав­ским (Пе­ре­яс­лав­ля Юж­но­го) князем Вла­ди­ми­ром Все­во­ло­до­ви­чем Мо­но­ма­хом на восточном бе­ре­гу озера Пле­щее­во (Кле­щи­но) как один из фор­по­стов на гра­ни­цах суз­даль­ско­го Опо­лья. Впер­вые упо­ми­на­ет­ся в Ти­по­граф­ской ле­то­пи­си под 1152 годом, ко­гда рос­то­во-суз­даль­ский князь Юрий Вла­ди­ми­ро­вич Дол­го­ру­кий пе­ре­нёс го­род на современное ме­сто и за­ло­жил ка­мен­ный Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор. На ле­вом бе­ре­гу реки Тру­беж при впа­де­нии в неё реки Мур­маж со­ору­же­ны ук­ре­п­ле­ния (со­хра­нил­ся вал - дли­на около 2,35 км, высота до 10 м). Че­рез Пе­ре­яс­лавль про­хо­ди­ла так называемая Великая Пе­ре­яс­лав­ская до­ро­га на Рос­тов и Яро­славль. С XII века во­круг го­ро­да ста­ли воз­ни­кать круп­ные мо­на­сты­ри, древ­ней­ший из них - Ни­кит­ский мо­на­стырь. Центр Пе­ре­яс­лав­ско­го кня­же­ст­ва (пос­лед­няя треть XII - начало XIV веков). В Пе­ре­яс­лав­ле в 1190 году ро­дил­ся князь Яро­слав Все­во­ло­до­вич, а в 1221 году его сын - князь Алек­сандр Яро­сла­вич Нев­ский . В 1194 году по при­ка­зу вла­ди­мир­ско­го князя Все­во­ло­да Юрь­е­ви­ча Боль­шое Гнез­до на греб­не ва­ла воз­ве­де­на но­вая кре­пость. Круп­ный центр куль­ту­ры: в 1-й половине XIII века в го­ро­де ве­лось ле­то­пи­са­ние, па­мят­ни­ком ко­то­ро­го стал «Ле­то­пи­сец Пе­ре­яс­лав­ля- Суз­даль­ско­го»; ве­ро­ят­но, здесь же на­пи­са­но «Мо­ле­ние» Да­нии­ла За­точ­ни­ка. В 1238 году, во время мон­го­ло-та­тар­ско­го на­ше­ст­вия , и в 1252 году взят и ра­зо­рён ор­дын­ца­ми. В 1281 году, а так­же в 1293 году (в хо­де «Дю­де­не­вой ра­ти») раз­гром­лен си­ла­ми князя Ан­д­рея Алек­сан­д­ро­ви­ча и его со­юз­ни­ка­ми ор­дын­ца­ми. В 1294 году со­жжён князем Фё­до­ром Рос­ти­сла­ви­чем Чёр­ным. В 1302 году за­хва­чен московским князем Да­нии­лом Алек­сан­д­ро­ви­чем, до 1305 года на­хо­дил­ся под кон­тро­лем московских кня­зей. С конца 1305 года го­род пе­ре­шёл под кон­троль вла­ди­мир­ских великих кня­зей, с 1362 года окон­ча­тель­но под кон­тро­лем московских кня­зей. В XIV-XV веках не­од­но­крат­но от­да­вал­ся в корм­ле­ние ли­товским князь­ям и удель­ным князь­ям русских кня­жеств, вы­езжав­шим на служ­бу в Мо­ск­ву. За­хва­ты­вал­ся и ра­зо­рял­ся ор­дын­ца­ми в хо­де Тох­та­мы­ша на­бе­га 1382 года и Еди­гея на­бе­га 1408 года . В 1403 году бы­ла об­нов­ле­на кре­пость.

В XV-XVI веках раз­ви­вал­ся как круп­ный ре­мес­лен­ный (например, в 1595 году дей­ст­во­ва­ло 38 куз­ниц) и тор­го­во-про­мыс­ло­вый центр (солеварение, тор­го­вое ры­бо­лов­ст­во, охо­та и др.). Важ­ный центр пра­во­сла­вия, сю­да не­од­но­крат­но со­вер­ша­ли бо­го­моль­ные по­хо­ды великие кня­зья мо­с­ков­ские и русские ца­ри: Ва­си­лий III Ива­но­вич (1510, 1516, 1525, 1528 годы), Иван IV Ва­силь­е­вич Гроз­ный (1552, 1555, 1556 годы), Бо­рис Фё­до­ро­вич Го­ду­нов (1598 год), Ми­ха­ил Фё­до­ро­вич (Ро­ма­нов) (1619, 1638 годы), Фё­дор Алек­сее­вич (1676, 1679 год). В Смут­ное вре­мя в 1608 году го­род за­нят поль­ско-ли­товскими от­ряда­ми А.И. Ли­сов­ско­го, по­да­вив­ше­го в кон­це го­да вос­ста­ние жи­те­лей. В 1609 году ос­во­бо­ж­дён вой­ска­ми под ко­мандованием князя М.В. Ско­пи­на-Шуй­ско­го и Я.П. Де­ла­гар­ди. В 1611году сбор­ный пункт пе­ре­до­вых от­ря­дов Пер­во­го опол­че­ния 1611 года . В том же го­ду вы­дер­жал оса­ду войск Я.П. Са­пе­ги. В 1618 году Переяславль-Залесский без­ус­пеш­но оса­ж­дал­ся поль­ско-ли­товским от­ря­дом полковника С. Ча­п­лин­ско­го. В 1666 году кре­пость об­нов­ле­на (име­ла 12 ба­шен и 3 во­рот, в Тай­ниц­кой баш­не на­хо­дил­ся тай­ный пить­е­вой ко­ло­дец), ра­зо­бра­на в 1759 году. Го­род не­од­но­крат­но стра­дал от по­жа­ров (в 1687, 1753, 1783, 1786, 1847 годах). В 1691-1692 годах близ Переяславля-Залесского, на вер­фи в селе Весь­ко­во, Петром I и нидерландскими мастерами по­строе­ны ко­раб­ли так называемой по­теш­ной фло­тилии.

Центр Пе­ре­слав­ско­го уезда и Пе­ре­славль-За­лес­ской провинции (1719-1778 годы) Московской губернии (1708-1778 годы), Вла­ди­мир­ской губернии (1778-1929 годы, до 1796 года Вла­ди­мир­ское на­ме­ст­ни­че­ст­во). В XVIII веке пе­ре­не­се­ние тор­го­вых пу­тей на Бал­тий­ское море за­мед­ли­ло раз­ви­тие го­ро­да, с середины XVIII века воз­ни­ка­ют по­лот­ня­ные ма­ну­фак­ту­ры (в 1758 году Уг­ри­мо­вых, с 1889 года при­над­ле­жа­ла Товариществу Пе­ре­слав­ской ма­ну­фак­ту­ры; в 1781 году Те­ме­ри­ных). В 1849 году от­кры­то Мо­с­ков­ско-Яро­слав­ское шос­се, про­шед­шее че­рез Переяславль-Залесский. По­сле от­кры­тия в 1870 году дви­же­ния по по­стро­ен­ной в сто­ро­не от Переяславля-Залесского железнодорожной ли­нии Сер­ги­ев По­сад - Яро­славль тор­го­во-ре­меслен­ное зна­че­ние го­ро­да рез­ко упа­ло. 26 октября (8 ноября) 1917 года ус­та­нов­ле­на советская власть. Центр Пе­ре­слав­ско­го района Ива­нов­ской Промышленной области (1929-1936 годы), с 1936 года Яро­слав­ской области. В 1931 году всту­пи­ла в строй пер­вая в СССР фаб­ри­ка по про­изводству ки­но­плён­ки (ны­не ком­па­ния «Сла­вич»). В 1937 году от­кры­то дви­же­ние по уз­ко­ко­лей­ной железнодорожной ли­нии Усо­лье - Пе­ре­славль-За­лес­ский, по­стро­ен­ной для об­слу­жи­ва­ния тор­фо­раз­ра­бо­ток (в 1994 году ра­зо­бран уча­сток от Мос­ков­ской улицы до ши­ро­ко­ко­лей­ной же­лез­ной до­ро­ги, в 2004 году - уча­сток от Переяславля-Залесского до станции Вёк­са). В 1956 году на­ча­лось дви­же­ние по гру­зо­вой железнодорожной ли­нии Бе­рен­дее­во - Пе­ре­славль-За­лес­ский.

В Ста­ром го­ро­де в коль­це зем­ля­ных ва­лов со­хра­ни­лись по­строй­ки с XII века: бе­ло­ка­мен­ный од­но­гла­вый Спа­со-Пре­об­ра­жен­ский со­бор (1152-1157 годы) на Крас­ной площади, шат­ро­вая церковь Святого Пет­ра Ми­тро­по­ли­та на Го­су­да­ре­вом дво­ре (1585 год; в под­кле­те - церковь Ар­хан­ге­ла Ми­хаи­ла, конец XVIII века; ко­ло­коль­ня - 1821 год); 5-гла­вые ба­роч­ные церк­ви Сре­те­ния Вла­ди­мир­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри (1745 год; со­бор с начала XX века) и Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1746 год) бывшего Бо­го­ро­ди­це-Сре­тен­ско­го Но­во­де­вичь­е­го монастыря (упо­ми­на­ет­ся с 1660 года, уп­разд­нён в 1764 году); зда­ние муж­ской гим­на­зии в сти­ле мо­дерн (1913-1916 годы, архитектор М.Е. Тю­рин); до­ма XVIII-XIX веков и др.

К юго-за­па­ду и югу от ва­лов, в ис­то­рическом районе Зем­ст­во, - Свя­то-Ни­коль­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван как муж­ской около 1348 года; с 1898 года жен­ский; за­крыт в 1923 году, воз­ро­ж­дён в 1994 году; тра­пез­ная с Бла­го­ве­щен­ской церковью, 1748 год; над­врат­ная церковь Свя­тых Пет­ра и Пав­ла, 1750 год; 5-гла­вый Ни­коль­ский со­бор, 1999-2003 годы, архитектор В.Н. Ижи­ков; церковь Усек­но­ве­ния гла­вы Ио­ан­на Пред­те­чи со звон­ни­цей, 2000-е годы), Смо­лен­ско-Кор­ни­ли­ев­ская церковь (1701-1705 годы) бывшего Бо­ри­сог­леб­ско­го Пе­соц­ко­го монастыря (ос­но­ван ме­ж­ду XIII и XV веками, уп­разд­нён в 1764 году). Юж­нее, в На­гор­ной сло­бо­де, - Фео­до­ров­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван пред­по­ло­жи­тель­но в XV веке как муж­ской; с 1667 года жен­ский; за­крыт в 1923, году воз­ро­ж­дён в 1998 году; 5-гла­вый со­бор Святого Фео­до­ра Стра­ти­ла­та, 1557-1564 годы; церковь Вве­де­ния во храм Пре­свя­той Бо­го­ро­ди­цы, 1655-1684 годы, пе­ре­строе­на в 1710 году; боль­нич­ные па­ла­ты с цер­ко­вью в честь Ка­зан­ской ико­ны Бо­жи­ей Ма­те­ри, 1714 год; Свя­тые вра­та XVIII века и др.), Сре­тен­ская церковь (ос­вя­ще­на в 1785 году), ден­д­ро­ло­гический сад имени С.Ф. Ха­ри­то­но­ва (за­ло­жен в 1952 году; площадь 58 гектар; вхо­дит в со­став Нациоального пар­ка «Пле­щее­во озе­ро»). На­про­тив Да­ни­ло­во-Тро­иц­ко­го мо­на­сты­ря рас­по­ло­жен Го­риц­кий Ус­пен­ский мо­на­стырь, в по­строй­ках ко­то­ро­го раз­ме­щает­ся Государственный ис­то­ри­ко-ар­хитектурный и ху­дожественный му­зей-за­по­вед­ник (1918 год, от­крыт в 1919 году, современное название и ста­тус с 1989 года). Близ мо­на­сты­ря - де­ревянный дом Д.Н. Кар­дов­ско­го (1885 год; ку­п­лен ху­дож­ни­ком в 1915 году).

На бе­ре­гу озера Пле­щее­во, у устья реки Тру­беж, в Рыб­ной сло­бо­де, - церковь Со­ро­ка Му­че­ни­ков Се­ва­стий­ских (Со­ро­кос­вят­ская, 1755 год). На пра­вом бе­ре­гу реки Тру­беж - ба­роч­ные церк­ви Святого Си­ме­о­на Столп­ни­ка с шат­ро­вой ко­ло­коль­ней (1771 год) и По­кров­ская (1789 год); усадь­бы, жи­лые до­ма конца XVIII-XIX веков. На северной ок­раи­не Переяславля-Залесского, на городском клад­би­ще, - Чер­ни­гов­ская ча­сов­ня в сти­ле на­рыш­кин­ско­го ба­рок­ко (1702 год). С конца 1990-х годов по­строе­ны церк­ви Святого Ге­ор­гия По­бе­до­нос­ца (1999-2002 годы, архитектор В.Н. Ижи­ков), Зна­мен­ская (2001 год). Па­мят­ни­ки: В.И. Ле­ни­ну (1929 год, скульп­тор Б.Д. Ко­ро­лёв), святому Алек­сан­д­ру Нев­ско­му (1958 год, скульп­тор С.М. Ор­лов). В Переяславле-Залесском на­хо­дят­ся: «УГП имени А.К. Айламазяна» (1993 год, современное название с 2010 года; негосударственный вуз); ча­ст­ные му­зеи - утю­га (2002 год), хит­ро­стей и сме­кал­ки (современное название с 2011 года); Центр со­хра­не­ния и раз­ви­тия народных тра­ди­ций и народных ху­дожественных про­мы­слов «Дом Бе­рен­дея» (2005 год), ад­ми­ни­ст­ра­ция Национального пар­ка «Пле­щее­во озе­ро» (в до­ме Ва­рен­цо­вых, начало XX века; ос­но­ван в 1988 году, современное название с 1998 года).

Переяславль-Залесский - важ­ный ту­ри­стический центр, вхо­дит в «Зо­ло­тое коль­цо Рос­сии». Еже­год­но го­род по­се­ща­ет около 300 тысяч человек (в том числе свыше 250 тысяч экс­кур­сан­тов; из них около 3% - иностранные гра­ж­да­не, 2013 год). Об­слу­жи­ва­ни­ем ту­ри­стов за­ня­то около 4% ра­бо­таю­щих (главным образом рес­то­ран­ное де­ло, гос­ти­нич­ный биз­нес, про­ве­де­ние экс­кур­сий, тор­гов­ля су­ве­ни­ра­ми).

В 1-й половине 2000-х годов в го­ро­де соз­дан «Пе­ре­слав­ский тех­но­парк», где раз­ме­ще­но свыше 100 пред­при­ятий, спе­циа­ли­зи­рую­щих­ся на про­изводстве хи­мической и по­ли­гра­фической про­дук­ции, строй­ма­те­риа­лов на по­ли­мер­ной ос­но­ве. Круп­ней­шее пред­при­ятие пар­ка - ком­па­ния «Сла­вич» (объ­е­ди­ня­ет про­из­водственные мощ­но­сти по вы­пус­ку фо­то­бу­ма­ги, фо­то­пла­стин, ма­те­риа­лов для нужд мик­ро­элек­тро­ни­ки, гиб­ких упа­ко­воч­ных ма­те­риа­лов с мно­го­цвет­ной пе­ча­тью; в со­ста­ве ком­па­нии так­же Научно-исследовательский фо­то­тех­нический институт); в со­ста­ве пар­ка - за­вод французско-российской груп­пы ком­па­ний LACOS (ла­ко­кра­соч­ные ма­те­риа­лы), ком­па­ния «Nordenia Slavnika» (упа­ко­воч­ная плён­ка) и др. Дей­ст­ву­ют за­вод «ЛИТ», про­из­водственная ком­па­ния ТМТ (оба пред­при­ятия вы­пус­ка­ют те­п­ло­изо­ляц. ма­те­риа­лы и др.), ком­па­ния «По­лиЭР» (пла­сти­ко­вая по­су­да, упа­ков­ка), за­вод «Пе­ре­слав­ская ке­ра­ми­ка» (по­су­да, су­ве­нир­ная про­дук­ция), фаб­ри­ки «За­ле­сье» (тех­нические тка­ни, в том числе фильт­ро­валь­ные) и «Но­вый мир» (вы­ши­тые тка­ни, ши­тьё, кру­же­ва). Про­изводство су­ве­нир­ной про­дук­ции, гоф­ро­кар­тон­ной упа­ков­ки и др. Пред­при­ятия де­ре­во­об­ра­ба­ты­ваю­щей, пи­ще­вой промышленности.

В северном при­го­ро­де Переяславля-Залесского, в селе Ни­кит­ская Сло­бо­да, - Ни­кит­ский монастырь. В селе Го­ро­ди­ще - церковь Ро­ж­де­ст­ва Бо­го­ро­ди­цы (1791-1795 годы); во­круг се­ла - Кле­щин­ский ар­хео­ло­гический ком­плекс, вклю­чаю­щий два го­ро­ди­ща и семь се­лищ (два - VIII-X веков, на се­ли­ще Брем­бол­ка - на­ход­ки леп­ной ке­ра­ми­ки, ха­рак­тер­ной для ме­ри; два - X-XIII веков, три - XI-XIII веков). Пер­вое го­ро­ди­ще рас­по­ло­же­но к се­ве­ру - се­ве­ро-за­па­ду от цен­тра се­ла (Алек­сан­д­ро­ва го­ра, Яри­ли­на плешь; площадь 80×35 м), сре­ди на­хо­док - ук­ра­ше­ния, мо­не­ты Та­ги­ри­дов и Са­ма­ни­дов (2-я половина IX века), ор­дын­ско­го ха­на Джа­ни­бе­ка (около 1350 года), грив­на нов­го­род­ско­го ти­па (мас­са около 179 г), русские мо­не­ты (2-я половина XV - XVI века), пин­цет, ору­жие (1-я половина I тысячелетия нашей эры - начало XVII века). Вто­рое го­ро­ди­ще - на юго-западной ок­раи­не се­ла (оваль­ное в пла­не, площадь 175× 120 м, ок­ру­же­но коль­цом ва­лов высотой 2,8-3,5 м, с на­поль­ной сто­ро­ны ров глу­би­ной до 10 м). Пер­во­на­чаль­но там рас­по­ла­гал­ся Пе­ре­яс­лавль, а по­сле его пе­ре­но­са - Кле­щин (в по­след­ний раз упо­мя­нут в «Спи­ске го­ро­дов ближ­них и даль­них», 1380-1390-е годы; изу­ча­лись ос­тат­ки строе­ний, фун­да­мен­ты де­ревянной церк­ви и др.). На бе­ре­гу озера Пле­щее­во, не­по­да­лё­ку от го­ро­дищ, - Си­ний ка­мень (ва­лун лед­ни­ко­во­го про­ис­хо­ж­де­ния ве­сом до 12 т, оваль­ной фор­мы - 3-3,1×2,6 м, тол­щи­ной до 0,8 м; воз­мож­но, свя­зан с язы­че­ским куль­том бо­га Ве­ле­са, пред­мет мно­го­ве­ко­во­го по­кло­не­ния ме­ст­ных жи­те­лей).

Близ въез­да в Переяславль-Залесский со сто­ро­ны Мо­ск­вы, на «мес­те ро­ж­дения» ца­ря Фё­до­ра Ива­но­ви­ча, - ча­сов­ня «Крест» (1889 год, архитектор В.В. Су­слов); в селе Ели­за­ро­во - шат­ро­вая церковь Ни­ки­ты Му­че­ни­ка (1566-1567 год; при­де­лы, тра­пез­ная и ко­ло­коль­ня, 1822 год); в селе Соль­ба - Ни­ко­ло-Соль­бин­ский жен­ский монастырь (ос­но­ван как муж­ской пред­по­ло­жи­тель­но в XV веке; на современном мес­те с 1711 года; за­крыт в 1918 года, воз­ро­ж­дён как жен­ский в 1999 году; Ус­пен­ская церковь, 1713 год, пе­ре­строе­на в 1861 году); в селе Боль­шая Брем­бо­ла - Тро­иц­кая церковь ти­па «вось­ме­рик на чет­ве­ри­ке» (1706 год); в деревне Охо­ти­но - да­ча К.А. Ко­ро­ви­на (ра­бо­тал здесь с 1888 года). В селе Гор­ки - Му­зей-усадь­ба Ган­ши­ных (1969 год; фи­ли­ал Пе­ре­славль-За­лес­ско­го государственного ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка): главный дом (XIX век, вос­ста­нов­лен в 1968-1969 годах), Охот­ни­чий до­мик (XIX век, вос­ста­нов­лен в 1985 году). На южном бе­ре­гу озера Пле­щее­во, в селе Весь­ко­во, - Му­зей-усадь­ба «Бо­тик Пет­ра I» (ос­но­ван в 1803 году, ны­не фи­ли­ал Пе­ре­славль-За­лес­ско­го государственного ис­то­ри­ко-ар­хитектурного и ху­дожественного му­зея-за­по­вед­ни­ка): так называемый Бот­ный дом (1803 год, в ин­терь­е­ре - бот «Фор­ту­на», конец XVII века), три­ум­фаль­ная ар­ка (1852 год, архитектор Н.Ф. Же­реб­цов), Бе­лый дво­рец (1853 год), де­ревянная ро­тон­да (1850-е годы), Пет­ров­ский обе­лиск (1852 год, скульп­тор А.С. Кам­пио­ни); ча­ст­ные му­зеи: «Дом чай­ни­ка» (2003 год), ис­то­рии де­нег «Мо­нет­ный двор» (2010 год); Институт про­грамм­ных сис­тем РАН. В посёлке Та­ли­цы - Пе­ре­слав­ский железнодорожный му­зей (ос­но­ван в 1990 году; по­свя­щён ис­то­рии уз­ко­ко­лей­ных же­лез­ных до­рог).,

Автор статьи: П. С. Пав­ли­нов (ар­хи­тек­ту­ра).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)