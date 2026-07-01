ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ
ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ - город в России, в южной части Ярославской области, центр Переславского района.
Население 40,9 тысяч человек (2013 год). Расположен на юго-восточном берегу озера Плещеево, в месте впадения в него реки Трубеж. Железнодорожная станция (грузовое сообщение). Через Переяславль-Залесский проходит федеральная автотрасса «Холмогоры» (Москва - Ярославль - Вологда - Архангельск).
Город Переяславль (с XV века Переяславль-Залесский), вероятно, основан между 1100 и 1108 годами переяславским (Переяславля Южного) князем Владимиром Всеволодовичем Мономахом на восточном берегу озера Плещеево (Клещино) как один из форпостов на границах суздальского Ополья. Впервые упоминается в Типографской летописи под 1152 годом, когда ростово-суздальский князь Юрий Владимирович Долгорукий перенёс город на современное место и заложил каменный Спасо-Преображенский собор. На левом берегу реки Трубеж при впадении в неё реки Мурмаж сооружены укрепления (сохранился вал - длина около 2,35 км, высота до 10 м). Через Переяславль проходила так называемая Великая Переяславская дорога на Ростов и Ярославль. С XII века вокруг города стали возникать крупные монастыри, древнейший из них - Никитский монастырь. Центр Переяславского княжества (последняя треть XII - начало XIV веков). В Переяславле в 1190 году родился князь Ярослав Всеволодович, а в 1221 году его сын - князь Александр Ярославич Невский. В 1194 году по приказу владимирского князя Всеволода Юрьевича Большое Гнездо на гребне вала возведена новая крепость. Крупный центр культуры: в 1-й половине XIII века в городе велось летописание, памятником которого стал «Летописец Переяславля- Суздальского»; вероятно, здесь же написано «Моление» Даниила Заточника. В 1238 году, во время монголо-татарского нашествия, и в 1252 году взят и разорён ордынцами. В 1281 году, а также в 1293 году (в ходе «Дюденевой рати») разгромлен силами князя Андрея Александровича и его союзниками ордынцами. В 1294 году сожжён князем Фёдором Ростиславичем Чёрным. В 1302 году захвачен московским князем Даниилом Александровичем, до 1305 года находился под контролем московских князей. С конца 1305 года город перешёл под контроль владимирских великих князей, с 1362 года окончательно под контролем московских князей. В XIV-XV веках неоднократно отдавался в кормление литовским князьям и удельным князьям русских княжеств, выезжавшим на службу в Москву. Захватывался и разорялся ордынцами в ходе Тохтамыша набега 1382 года и Едигея набега 1408 года. В 1403 году была обновлена крепость.
В XV-XVI веках развивался как крупный ремесленный (например, в 1595 году действовало 38 кузниц) и торгово-промысловый центр (солеварение, торговое рыболовство, охота и др.). Важный центр православия, сюда неоднократно совершали богомольные походы великие князья московские и русские цари: Василий III Иванович (1510, 1516, 1525, 1528 годы), Иван IV Васильевич Грозный (1552, 1555, 1556 годы), Борис Фёдорович Годунов (1598 год), Михаил Фёдорович (Романов) (1619, 1638 годы), Фёдор Алексеевич (1676, 1679 год). В Смутное время в 1608 году город занят польско-литовскими отрядами А.И. Лисовского, подавившего в конце года восстание жителей. В 1609 году освобождён войсками под командованием князя М.В. Скопина-Шуйского и Я.П. Делагарди. В 1611году сборный пункт передовых отрядов Первого ополчения 1611 года. В том же году выдержал осаду войск Я.П. Сапеги. В 1618 году Переяславль-Залесский безуспешно осаждался польско-литовским отрядом полковника С. Чаплинского. В 1666 году крепость обновлена (имела 12 башен и 3 ворот, в Тайницкой башне находился тайный питьевой колодец), разобрана в 1759 году. Город неоднократно страдал от пожаров (в 1687, 1753, 1783, 1786, 1847 годах). В 1691-1692 годах близ Переяславля-Залесского, на верфи в селе Веськово, Петром I и нидерландскими мастерами построены корабли так называемой потешной флотилии.
Центр Переславского уезда и Переславль-Залесской провинции (1719-1778 годы) Московской губернии (1708-1778 годы), Владимирской губернии (1778-1929 годы, до 1796 года Владимирское наместничество). В XVIII веке перенесение торговых путей на Балтийское море замедлило развитие города, с середины XVIII века возникают полотняные мануфактуры (в 1758 году Угримовых, с 1889 года принадлежала Товариществу Переславской мануфактуры; в 1781 году Темериных). В 1849 году открыто Московско-Ярославское шоссе, прошедшее через Переяславль-Залесский. После открытия в 1870 году движения по построенной в стороне от Переяславля-Залесского железнодорожной линии Сергиев Посад - Ярославль торгово-ремесленное значение города резко упало. 26 октября (8 ноября) 1917 года установлена советская власть. Центр Переславского района Ивановской Промышленной области (1929-1936 годы), с 1936 года Ярославской области. В 1931 году вступила в строй первая в СССР фабрика по производству киноплёнки (ныне компания «Славич»). В 1937 году открыто движение по узкоколейной железнодорожной линии Усолье - Переславль-Залесский, построенной для обслуживания торфоразработок (в 1994 году разобран участок от Московской улицы до ширококолейной железной дороги, в 2004 году - участок от Переяславля-Залесского до станции Вёкса). В 1956 году началось движение по грузовой железнодорожной линии Берендеево - Переславль-Залесский.
В Старом городе в кольце земляных валов сохранились постройки с XII века: белокаменный одноглавый Спасо-Преображенский собор (1152-1157 годы) на Красной площади, шатровая церковь Святого Петра Митрополита на Государевом дворе (1585 год; в подклете - церковь Архангела Михаила, конец XVIII века; колокольня - 1821 год); 5-главые барочные церкви Сретения Владимирской иконы Божией Матери (1745 год; собор с начала XX века) и Святого Александра Невского (1746 год) бывшего Богородице-Сретенского Новодевичьего монастыря (упоминается с 1660 года, упразднён в 1764 году); здание мужской гимназии в стиле модерн (1913-1916 годы, архитектор М.Е. Тюрин); дома XVIII-XIX веков и др.
К юго-западу и югу от валов, в историческом районе Земство, - Свято-Никольский женский монастырь (основан как мужской около 1348 года; с 1898 года женский; закрыт в 1923 году, возрождён в 1994 году; трапезная с Благовещенской церковью, 1748 год; надвратная церковь Святых Петра и Павла, 1750 год; 5-главый Никольский собор, 1999-2003 годы, архитектор В.Н. Ижиков; церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи со звонницей, 2000-е годы), Смоленско-Корнилиевская церковь (1701-1705 годы) бывшего Борисоглебского Песоцкого монастыря (основан между XIII и XV веками, упразднён в 1764 году). Южнее, в Нагорной слободе, - Феодоровский женский монастырь (основан предположительно в XV веке как мужской; с 1667 года женский; закрыт в 1923, году возрождён в 1998 году; 5-главый собор Святого Феодора Стратилата, 1557-1564 годы; церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы, 1655-1684 годы, перестроена в 1710 году; больничные палаты с церковью в честь Казанской иконы Божией Матери, 1714 год; Святые врата XVIII века и др.), Сретенская церковь (освящена в 1785 году), дендрологический сад имени С.Ф. Харитонова (заложен в 1952 году; площадь 58 гектар; входит в состав Нациоального парка «Плещеево озеро»). Напротив Данилово-Троицкого монастыря расположен Горицкий Успенский монастырь, в постройках которого размещается Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (1918 год, открыт в 1919 году, современное название и статус с 1989 года). Близ монастыря - деревянный дом Д.Н. Кардовского (1885 год; куплен художником в 1915 году).
На берегу озера Плещеево, у устья реки Трубеж, в Рыбной слободе, - церковь Сорока Мучеников Севастийских (Сорокосвятская, 1755 год). На правом берегу реки Трубеж - барочные церкви Святого Симеона Столпника с шатровой колокольней (1771 год) и Покровская (1789 год); усадьбы, жилые дома конца XVIII-XIX веков. На северной окраине Переяславля-Залесского, на городском кладбище, - Черниговская часовня в стиле нарышкинского барокко (1702 год). С конца 1990-х годов построены церкви Святого Георгия Победоносца (1999-2002 годы, архитектор В.Н. Ижиков), Знаменская (2001 год). Памятники: В.И. Ленину (1929 год, скульптор Б.Д. Королёв), святому Александру Невскому (1958 год, скульптор С.М. Орлов). В Переяславле-Залесском находятся: «УГП имени А.К. Айламазяна» (1993 год, современное название с 2010 года; негосударственный вуз); частные музеи - утюга (2002 год), хитростей и смекалки (современное название с 2011 года); Центр сохранения и развития народных традиций и народных художественных промыслов «Дом Берендея» (2005 год), администрация Национального парка «Плещеево озеро» (в доме Варенцовых, начало XX века; основан в 1988 году, современное название с 1998 года).
Переяславль-Залесский - важный туристический центр, входит в «Золотое кольцо России». Ежегодно город посещает около 300 тысяч человек (в том числе свыше 250 тысяч экскурсантов; из них около 3% - иностранные граждане, 2013 год). Обслуживанием туристов занято около 4% работающих (главным образом ресторанное дело, гостиничный бизнес, проведение экскурсий, торговля сувенирами).
В 1-й половине 2000-х годов в городе создан «Переславский технопарк», где размещено свыше 100 предприятий, специализирующихся на производстве химической и полиграфической продукции, стройматериалов на полимерной основе. Крупнейшее предприятие парка - компания «Славич» (объединяет производственные мощности по выпуску фотобумаги, фотопластин, материалов для нужд микроэлектроники, гибких упаковочных материалов с многоцветной печатью; в составе компании также Научно-исследовательский фототехнический институт); в составе парка - завод французско-российской группы компаний LACOS (лакокрасочные материалы), компания «Nordenia Slavnika» (упаковочная плёнка) и др. Действуют завод «ЛИТ», производственная компания ТМТ (оба предприятия выпускают теплоизоляц. материалы и др.), компания «ПолиЭР» (пластиковая посуда, упаковка), завод «Переславская керамика» (посуда, сувенирная продукция), фабрики «Залесье» (технические ткани, в том числе фильтровальные) и «Новый мир» (вышитые ткани, шитьё, кружева). Производство сувенирной продукции, гофрокартонной упаковки и др. Предприятия деревообрабатывающей, пищевой промышленности.
В северном пригороде Переяславля-Залесского, в селе Никитская Слобода, - Никитский монастырь. В селе Городище - церковь Рождества Богородицы (1791-1795 годы); вокруг села - Клещинский археологический комплекс, включающий два городища и семь селищ (два - VIII-X веков, на селище Бремболка - находки лепной керамики, характерной для мери; два - X-XIII веков, три - XI-XIII веков). Первое городище расположено к северу - северо-западу от центра села (Александрова гора, Ярилина плешь; площадь 80×35 м), среди находок - украшения, монеты Тагиридов и Саманидов (2-я половина IX века), ордынского хана Джанибека (около 1350 года), гривна новгородского типа (масса около 179 г), русские монеты (2-я половина XV - XVI века), пинцет, оружие (1-я половина I тысячелетия нашей эры - начало XVII века). Второе городище - на юго-западной окраине села (овальное в плане, площадь 175× 120 м, окружено кольцом валов высотой 2,8-3,5 м, с напольной стороны ров глубиной до 10 м). Первоначально там располагался Переяславль, а после его переноса - Клещин (в последний раз упомянут в «Списке городов ближних и дальних», 1380-1390-е годы; изучались остатки строений, фундаменты деревянной церкви и др.). На берегу озера Плещеево, неподалёку от городищ, - Синий камень (валун ледникового происхождения весом до 12 т, овальной формы - 3-3,1×2,6 м, толщиной до 0,8 м; возможно, связан с языческим культом бога Велеса, предмет многовекового поклонения местных жителей).
Близ въезда в Переяславль-Залесский со стороны Москвы, на «месте рождения» царя Фёдора Ивановича, - часовня «Крест» (1889 год, архитектор В.В. Суслов); в селе Елизарово - шатровая церковь Никиты Мученика (1566-1567 год; приделы, трапезная и колокольня, 1822 год); в селе Сольба - Николо-Сольбинский женский монастырь (основан как мужской предположительно в XV веке; на современном месте с 1711 года; закрыт в 1918 года, возрождён как женский в 1999 году; Успенская церковь, 1713 год, перестроена в 1861 году); в селе Большая Брембола - Троицкая церковь типа «восьмерик на четверике» (1706 год); в деревне Охотино - дача К.А. Коровина (работал здесь с 1888 года). В селе Горки - Музей-усадьба Ганшиных (1969 год; филиал Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника): главный дом (XIX век, восстановлен в 1968-1969 годах), Охотничий домик (XIX век, восстановлен в 1985 году). На южном берегу озера Плещеево, в селе Веськово, - Музей-усадьба «Ботик Петра I» (основан в 1803 году, ныне филиал Переславль-Залесского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника): так называемый Ботный дом (1803 год, в интерьере - бот «Фортуна», конец XVII века), триумфальная арка (1852 год, архитектор Н.Ф. Жеребцов), Белый дворец (1853 год), деревянная ротонда (1850-е годы), Петровский обелиск (1852 год, скульптор А.С. Кампиони); частные музеи: «Дом чайника» (2003 год), истории денег «Монетный двор» (2010 год); Институт программных систем РАН. В посёлке Талицы - Переславский железнодорожный музей (основан в 1990 году; посвящён истории узкоколейных железных дорог).,
Автор статьи: П. С. Павлинов (архитектура).