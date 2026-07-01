ПЕРЕЩЕПИНСКИЙ КЛАД
ПЕРЕЩЕПИНСКИЙ КЛАД - комплекс вещей, найденный в 1912 году близ села Малая Перещепина.
Вскоре в основном приобретён Археологической комиссией, отдельные вещи были получены позднее. Общая масса золотых находок около 25 кг, серебряных (в том числе с позолотой) - около 50 кг. Есть изделия из железа, дерева, стеклянный кубок.
В Перещепинский клад входят 70 солидов, выпущенных в период времени от правления императора Маврикия (582-602 годы) до начала правления императора Константа II (641/642 - 646 годы). Использовались как медальоны, нашивки, части цепей, накладки. Византийское блюдо с изображением хризмы, латинскими (о «возобновлении» Патерном, епископом города Томы) и греческими надписями, бордюром со сценой «населённая лоза», символизирующей Евхаристию (на него позднее напаяны медальоны с крестами), клеймами (проставлены при императоре Анастасии, в том числе в 498 году); двуручный сосуд с поясками растительного орнамента, клеймами, датируемыми в рамках конца V - серединой VI веков; ковш и кувшин; блюдо (клеймёно между 629/630 и 641 годами). Иранские блюдо со сценой царской охоты (дата спорна, от середины III до середины V веков), кувшин, чаша с изображениями животных и людей, рельефная «ложчатая» и 2 простые чаши. Ритон, ложка, кувшины и кружки с кольцевидной ручкой (характерно для ряда культур тюрк. круга), кубки; часть этих изделий имеет стилизованный растительный орнамент.
Несомненно, византийские большие пряжка и наконечник ремня, пара шарнирных браслетов, 3 перстня с монограммами (на двух - часть надписи восстанавливается как «патрикий», то есть указание на высокую должность) и др. Поясной набор, включающий псевдопряжки, накладки на конскую упряжь, другие ременные гарнитуры. Богатый меч с кольцевым навершием в ножнах (на обратной стороне накладок рукояти - греческие буквы), клинок с украшенным золотом перекрестьем, скобы крепления и другие детали ножен для нескольких вещей, части облицовки колчана и седла, стремена, топор. Серьга, гривна, браслеты, перстни, посох, фигурки льва (две или части одной), птички, около 300 квадратных накладок (вероятно, на дерев. изделие) и др. Часть вещей рассматривают как сделанные в Константинополе для даров (за пределами Империи), часть - связывают с иными ремесленными центрами.
Комплексы, хоть и не столь богатые, но с вещами, близкими Перещепинскому кладу, известны поблизости (в том же районе - Новые Санжары, Макуховка), в низовьях Днепра (Келегеи), в зоне Аварского каганата (Боча, Кунбабонь, Сирмий и др.). Их относят к эталонам для выделения хронологического горизонта «Перещепина - Боча» (620/640 - 660/680 годы). Однако есть иные точки зрения о датировке Перещепинского клада - 2-я половина или 4-я четверть VII века и др. Перещепинский клад предлагали рассматривать как клад, погребение, жертвенный комплекс, набор для отправки вещей на «тот свет» отдельно от усопшего. Точка зрения о принадлежности Перещепинского клада славянам (Б.А. Рыбаков, украинский археолог М.Ю. Брайчевский и др.) ныне отвергается специалистами, соотносящими этот и ряд других комплексов степей (в том числе Вознесенку) и части лесостепи Восточной Европы с кочевниками тюркского круга. Часть исследователей считают, что Перещепинский клад - погребение Кубрата, хана Великой Болгарии (И. Вернер, ряд болгарских и других учёных), или его потомка; другие учёные соотносят его с правителями Хазарского каганата эпохи его экспансии. Перещепинский клад хранится в Эрмитаже (Санкт-Петербург), несколько вещей - в Полтавском краеведческом музее и Музее исторических драгоценностей Украины (Киев). На предполагаемом месте находки Перещепинского клада от болгарской общественности установлен памятник Кубрату.