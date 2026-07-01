ПЕРЕЩЕПИНСКИЙ КЛАД

ПЕРЕЩЕПИНСКИЙ КЛАД - комплекс вещей, найденный в 1912 году близ села Малая Перещепина.

Вско­ре в основном при­об­ре­тён Ар­хео­ло­ги­че­ской ко­мис­си­ей, отдельные ве­щи бы­ли по­лу­че­ны позд­нее. Об­щая мас­са зо­ло­тых на­хо­док около 25 кг, се­реб­ря­ных (в том числе с по­зо­ло­той) - около 50 кг. Есть из­де­лия из же­ле­за, де­ре­ва, стек­лян­ный ку­бок.

В Перещепинский клад вхо­дят 70 со­ли­дов, выпущен­ных в период времени от прав­ле­ния императора Мав­ри­кия (582-602 годы) до на­ча­ла прав­ле­ния императора Кон­стан­та II (641/642 - 646 годы). Ис­поль­зо­ва­лись как ме­даль­о­ны , на­шив­ки, час­ти це­пей, на­клад­ки. Ви­зантийское блю­до с изо­бра­же­ни­ем хриз­мы, ла­тин­ски­ми (о «во­зоб­нов­ле­нии» Па­тер­ном, епи­ско­пом города То­мы) и греческими над­пи­ся­ми, бор­дю­ром со сце­ной «на­се­лён­ная ло­за», сим­во­ли­зи­рую­щей Ев­ха­ри­стию (на не­го позд­нее на­пая­ны ме­даль­о­ны с кре­ста­ми), клей­ма­ми (про­став­ле­ны при императоре Ана­ста­сии, в том числе в 498 году); дву­руч­ный со­суд с поя­ска­ми рас­тительного ор­на­мен­та, клей­ма­ми, да­ти­руе­мы­ми в рам­ках конца V - серединой VI веков; ковш и кув­шин; блю­до (клей­мё­но ме­ж­ду 629/630 и 641 годами). Иран­ские блю­до со сце­ной цар­ской охо­ты (да­та спор­на, от середины III до середины V веков), кув­шин, ча­ша с изо­бра­же­ния­ми жи­вот­ных и лю­дей, рель­еф­ная «лож­ча­тая» и 2 про­стые ча­ши. Ри­тон, лож­ка, кув­ши­ны и круж­ки с коль­це­вид­ной руч­кой (ха­рак­тер­но для ря­да куль­тур тюрк. кру­га), куб­ки; часть этих из­де­лий име­ет сти­ли­зо­ван­ный рас­тительный ор­на­мент.

Не­со­мнен­но, ви­зантийские боль­шие пряж­ка и на­ко­неч­ник рем­ня, па­ра шар­нир­ных брас­ле­тов, 3 пер­ст­ня с мо­но­грам­ма­ми (на двух - часть над­пи­си вос­ста­нав­ли­ва­ет­ся как «пат­ри­кий», то есть ука­за­ние на вы­со­кую долж­ность) и др. По­яс­ной на­бор, вклю­чаю­щий псев­до­пряж­ки, на­клад­ки на кон­скую уп­ряжь, другие ре­мен­ные гар­ни­ту­ры. Бо­га­тый меч с коль­це­вым на­вер­ши­ем в нож­нах (на об­рат­ной сто­ро­не на­кла­док ру­ко­яти - греческие бу­к­вы), кли­нок с ук­ра­шен­ным зо­ло­том пе­ре­кре­сть­ем, ско­бы кре­п­ле­ния и другие де­та­ли но­жен для не­сколь­ких ве­щей, час­ти об­ли­цов­ки кол­ча­на и сед­ла, стре­ме­на, то­пор. Серь­га, грив­на, брас­ле­ты, пер­ст­ни, по­сох, фи­гур­ки льва (две или час­ти од­ной), птич­ки, около 300 квад­рат­ных на­кла­док (ве­ро­ят­но, на де­рев. из­де­лие) и др. Часть ве­щей рас­смат­ри­ва­ют как сде­лан­ные в Кон­стан­ти­но­по­ле для да­ров (за пре­де­ла­ми Им­пе­рии), часть - свя­зы­ва­ют с ины­ми ре­мес­лен­ны­ми цен­тра­ми.

Ком­плек­сы, хоть и не столь бо­га­тые, но с ве­ща­ми, близ­ки­ми Перещепинскому кладу, из­вест­ны по­бли­зо­сти (в том же рай­оне - Но­вые Сан­жа­ры, Ма­ку­хов­ка), в ни­зовь­ях Дне­п­ра (Ке­ле­геи), в зо­не Авар­ско­го ка­га­на­та (Бо­ча, Кун­ба­бонь, Сир­мий и др.). Их от­но­сят к эта­ло­нам для вы­де­ле­ния хро­но­ло­гического го­ри­зон­та «Пе­ре­ще­пи­на - Бо­ча» (620/640 - 660/680 годы). Од­на­ко есть иные точ­ки зре­ния о да­ти­ров­ке Перещепинского клада - 2-я половина или 4-я четверть VII века и др. Перещепинский клад пред­ла­га­ли рас­смат­ри­вать как клад, по­гре­бе­ние, жерт­вен­ный ком­плекс, на­бор для от­прав­ки ве­щей на «тот свет» от­дель­но от усоп­ше­го. Точ­ка зре­ния о при­над­леж­но­сти Перещепинского клада сла­вя­нам ( Б.А. Ры­ба­ков , украинский ар­хео­лог М.Ю. Брай­чев­ский и др.) ны­не от­вер­га­ет­ся спе­циа­ли­ста­ми, со­от­но­ся­щи­ми этот и ряд других ком­плек­сов сте­пей (в том числе Воз­не­сен­ку) и час­ти ле­со­сте­пи Восточной Ев­ро­пы с ко­чев­ни­ка­ми тюркского кру­га. Часть ис­сле­до­ва­те­лей счи­та­ют, что Перещепинский клад - по­гре­бе­ние Куб­ра­та, ха­на Ве­ли­кой Бол­га­рии (И. Вер­нер, ряд болгарских и других учё­ных), или его по­том­ка; другие учёные со­от­но­сят его с пра­ви­те­ля­ми Ха­зар­ско­го ка­га­на­та эпо­хи его экс­пан­сии. Перещепинский клад хра­нит­ся в Эр­ми­та­же (Санкт-Пе­тер­бург), несколько ве­щей - в Пол­тав­ском крае­ведческом му­зее и Му­зее ис­то­рических дра­го­цен­но­стей Ук­раи­ны (Ки­ев). На пред­по­ла­гае­мом мес­те на­ход­ки Перещепинского клада от болгарской об­ще­ст­вен­но­сти ус­та­нов­лен па­мят­ник Куб­ра­ту.

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