ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ
ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ - лица, меняющие место постоянного проживания в соответствии с международным договором или по решению компетентных органов государства, принятому в соответствии с законодательством.
В статье 13 Всеобщей декларации прав человека 1948 года закреплено право свободно передвигаться и выбирать себе место жительства в пределах любого государства. Каждый человек имеет право покидать любую страну, включая свою собственную, и возвращаться в свою страну.
Переселение может быть добровольным и вынужденным. Добровольные переселенцы - лица, покидающие государства своего постоянного проживания и переезжающие на постоянное место жительства на территорию другого государства. Разрешение на переезд предоставляется переселенцем государством въезда по согласованию с государством выезда в соответствии с международно-правовыми нормами и национальным законодательством. По вопросам добровольного переселения заключаются двусторонние соглашения. Так, Россия заключила такие соглашения с Латвией (1993 год), Азербайджаном (1997 год), Арменией (1997 год), Киргизией (1996 год), Белоруссией (1996 год) и др. странами. Переселенцы и члены их семей вправе продать или иначе распорядиться имуществом, являющимся их личной собственностью, и вывезти полученные денежные средства или обменять их на свободно конвертируемую валюту. Они вправе переводить денежные вклады и активы, размещённые в банковских учреждениях государства выезда. Переселенцы могут оставлять на территории государства выезда принадлежащие им на правах собственности движимое и недвижимое имущество, денежные вклады и активы.
Статус вынужденного переселенца определяется общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами и законодательством соответствующего государства и подтверждается выдачей соответствующего документа. Развёрнутое определение понятия «вынужденный переселенец» дано в статье 2 Соглашения о помощи беженцам и вынужденным переселенцам, подписанного в рамках СНГ 24 сентября 1993 года. Это лицо, которое, являясь гражданином государства - участника Соглашения, предоставившего убежище, было вынуждено покинуть место своего постоянного жительства на территории другого государства-участника вследствие совершённого в отношении него или членов его семьи насилия или преследования в иных формах либо реальной опасности подвергнуться преследованию по признаку расовой или национальной принадлежности, вероисповедания, языка, политических убеждений, а также принадлежности к определённой социальной группе в связи с вооружёнными и межнациональными конфликтами. Государство въезда берёт на себя обязательства содействовать вынужденным переселенцам в истребовании и выдаче документов, необходимых для решения вопросов, связанных с гражданством; оно обязано также содействовать вынужденным переселенцам в получении по месту прежнего жительства свидетельств о браке, рождении, трудовых книжек и других документов, необходимых для решения вопросов пенсионного обеспечения, подтверждения трудового стажа, выезда за границу и т.д. Вынужденные переселенцы вправе запросить помощь в получении сведений о родственниках, проживающих на территории покинутого государства, а также об оставленном там имуществе. Государство выезда возмещает вынужденным переселенцам стоимость оставленного или утраченного на его территории жилья и другого имущества, компенсирует ущерб здоровью и потерю заработка. Размеры материальной компенсации определяются по расценкам государства выезда. Порядок учёта принадлежащего вынужденному переселенцу утраченного движимого и недвижимого имущества, оценки материального ущерба и выплаты компенсации определяются совместно заинтересованными государствами.
В октябре 2009 года подписана Конвенция Африканского союза о защите лиц, перемещённых внутри страны, и оказании им помощи в Африке. В ней предусмотрены обязательства государств (статьи 3-5, 9-13) и международных организаций (статья 6) в отношении переселенцев. Она содержит перечень оснований внутреннего переселения (природные бедствия, изменение климата, осуществление государственных проектов и др.), а также обязательства государств, которые касаются переселенцев.
В России правовой статус вынужденных переселенцев определяется Законом РФ «О вынужденных переселенцах» (1993 год).
Вынужденным переселенцем не может быть признано лицо: совершившее преступление против мира, человечности или другое тяжкое преступление; не обратившееся без уважительных причин с ходатайством о признании его вынужденным переселенцем в течение установленного срока; покинувшее место жительства по экономическим причинам либо вследствие голода, эпидемии или чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.