ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ - ли­ца, ме­няю­щие ме­сто по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­на­род­ным до­го­во­ром или по ре­ше­нию ком­пе­тент­ных ор­га­нов го­су­дар­ст­ва, при­ня­то­му в со­от­вет­ст­вии с за­ко­но­да­тель­ст­вом.

В статье 13 Все­об­щей дек­ла­ра­ции прав че­ло­ве­ка 1948 года за­кре­п­ле­но пра­во сво­бод­но пе­ре­дви­гать­ся и вы­би­рать се­бе ме­сто жи­тель­ст­ва в пре­де­лах лю­бого го­су­дар­ст­ва. Ка­ж­дый че­ло­век име­ет пра­во по­ки­дать лю­бую стра­ну, вклю­чая свою соб­ст­вен­ную, и воз­вра­щать­ся в свою стра­ну.

Пе­ре­се­ле­ние мо­жет быть доб­ро­воль­ным и вы­ну­ж­ден­ным. Доб­ро­воль­ные переселенцы - ли­ца, по­ки­даю­щие го­су­дар­ст­ва сво­его по­сто­ян­но­го про­жи­ва­ния и пе­ре­ез­жаю­щие на по­сто­ян­ное ме­сто жи­тель­ст­ва на тер­ри­то­рию другого го­су­дар­ст­ва. Раз­ре­ше­ние на пе­ре­езд пре­дос­тав­ля­ет­ся переселенцем го­су­дар­ст­вом въез­да по со­гла­со­ва­нию с го­су­дар­ст­вом вы­ез­да в со­от­вет­ст­вии с ме­ж­ду­на­род­но-пра­во­вы­ми нор­ма­ми и национальным за­ко­но­да­тель­ст­вом . По во­про­сам доб­ро­воль­но­го пе­ре­се­ле­ния за­клю­ча­ют­ся дву­сто­рон­ние со­гла­ше­ния. Так, Рос­сия за­клю­чи­ла та­кие со­гла­ше­ния с Лат­ви­ей (1993 год), Азер­бай­джа­ном (1997 год), Ар­ме­ни­ей (1997 год), Кир­ги­зи­ей (1996 год), Бе­ло­рус­си­ей (1996 год) и др. стра­на­ми. Переселенцы и чле­ны их се­мей впра­ве про­дать или ина­че рас­по­ря­дить­ся иму­ще­ст­вом, яв­ля­ю­щим­ся их лич­ной соб­ст­вен­но­стью, и вы­вез­ти по­лу­чен­ные де­неж­ные сред­ст­ва или об­ме­нять их на сво­бод­но кон­вер­ти­руе­мую ва­лю­ту. Они впра­ве пе­ре­во­дить де­неж­ные вкла­ды и ак­ти­вы, раз­ме­щён­ные в бан­ков­ских уч­ре­ж­де­ни­ях го­су­дар­ст­ва вы­ез­да. Переселенцы мо­гут ос­тав­лять на тер­ри­то­рии го­су­дар­ст­ва вы­ез­да при­над­ле­жа­щие им на пра­вах соб­ст­вен­но­сти дви­жи­мое и не­дви­жи­мое иму­ще­ст­во, де­неж­ные вкла­ды и ак­ти­вы.

Ста­тус вы­ну­ж­ден­но­го переселенца оп­ре­де­ля­ет­ся об­ще­при­знан­ны­ми прин­ци­па­ми и нор­ма­ми ме­ж­ду­народного пра­ва, ме­ж­ду­народными до­го­во­ра­ми и за­ко­но­да­тель­ст­вом со­от­вет­ст­вую­ще­го го­су­дар­ст­ва и под­твер­жда­ет­ся вы­да­чей со­от­вет­ст­вую­ще­го до­ку­мен­та. Раз­вёр­ну­тое оп­ре­де­ле­ние по­ня­тия «вы­ну­ж­ден­ный переселенец» да­но в статье 2 Со­гла­ше­ния о по­мо­щи бе­жен­цам и вы­ну­ж­ден­ным пе­ре­се­лен­цам, под­пи­сан­но­го в рам­ках СНГ 24 сентября 1993 года. Это ли­цо, ко­то­рое, яв­ля­ясь гра­ж­да­ни­ном го­су­дар­ст­ва - уча­ст­ни­ка Со­гла­ше­ния, пре­дос­та­вив­ше­го убе­жи­ще, бы­ло вы­ну­ж­де­но по­ки­нуть ме­сто сво­его по­сто­ян­но­го жи­тель­ст­ва на тер­ри­то­рии другого го­су­дар­ст­ва-уча­ст­ни­ка вслед­ст­вие со­вер­шён­но­го в от­но­ше­нии не­го или чле­нов его се­мьи на­си­лия или пре­сле­до­ва­ния в иных фор­мах ли­бо ре­аль­ной опас­но­сти под­верг­нуть­ся пре­сле­до­ва­нию по при­зна­ку ра­со­вой или национальной при­над­леж­но­сти, ве­ро­ис­по­ве­да­ния, язы­ка, по­ли­тических убе­ж­де­ний, а так­же при­над­леж­но­сти к оп­ре­де­лён­ной со­ци­аль­ной груп­пе в свя­зи с во­оружёнными и меж­на­цио­наль­ны­ми кон­флик­та­ми. Го­су­дар­ст­во въез­да бе­рёт на се­бя обя­за­тель­ст­ва со­дей­ст­во­вать вы­ну­ж­ден­ным переселенцам в ис­тре­бо­ва­нии и вы­да­че до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для ре­ше­ния во­про­сов, свя­зан­ных с гра­ж­дан­ст­вом; оно обя­за­но так­же со­дей­ст­во­вать вы­ну­ж­ден­ным переселенцам в по­лу­че­нии по мес­ту преж­не­го жи­тель­ст­ва сви­де­тельств о бра­ке, ро­ж­де­нии, тру­до­вых кни­жек и других до­ку­мен­тов, не­об­хо­ди­мых для ре­ше­ния во­про­сов пен­си­он­но­го обес­пе­че­ния, под­твер­жде­ния тру­до­во­го ста­жа, вы­ез­да за гра­ни­цу и т.д. Вы­ну­ж­ден­ные переселенцы впра­ве за­про­сить по­мощь в по­лу­че­нии све­де­ний о род­ст­вен­ни­ках, про­жи­ваю­щих на тер­ри­то­рии по­ки­ну­то­го го­су­дар­ст­ва, а так­же об ос­тав­лен­ном там иму­ще­ст­ве. Го­су­дар­ст­во вы­ез­да воз­ме­ща­ет вы­ну­ж­ден­ным переселенцам стои­мость ос­тав­лен­но­го или ут­ра­чен­но­го на его тер­ри­то­рии жи­лья и другого иму­ще­ст­ва, ком­пен­си­ру­ет ущерб здо­ро­вью и по­те­рю зара­бот­ка. Раз­ме­ры ма­те­ри­аль­ной ком­пен­са­ции оп­ре­де­ля­ют­ся по рас­цен­кам го­су­дар­ст­ва вы­ез­да. По­ря­док учёта при­над­ле­жа­ще­го вы­ну­ж­ден­но­му переселенцу ут­ра­чен­но­го дви­жи­мо­го и не­дви­жи­мо­го иму­ще­ст­ва, оцен­ки ма­те­ри­аль­но­го ущер­ба и вы­пла­ты ком­пен­са­ции оп­ре­деля­ют­ся со­вме­ст­но за­ин­те­ре­со­ван­ны­ми го­су­дар­ст­ва­ми.

В октябре 2009 года под­пи­са­на Кон­вен­ция Африканского сою­за о за­щи­те лиц, пе­ре­ме­щён­ных внут­ри стра­ны, и ока­за­нии им по­мо­щи в Аф­ри­ке. В ней пре­ду­смот­ре­ны обя­за­тель­ст­ва го­су­дарств (ста­тьи 3-5, 9-13) и ме­ж­ду­народных ор­га­ни­за­ций (статья 6) в от­но­ше­нии переселенцев. Она со­дер­жит пе­ре­чень ос­но­ва­ний внутреннего пе­ре­се­ле­ния (при­род­ные бед­ст­вия, из­ме­не­ние кли­ма­та, осу­ще­ст­в­ле­ние государственных про­ек­тов и др.), а так­же обя­за­тель­ст­ва го­су­дарств, ко­то­рые ка­са­ют­ся переселенцев.

В Рос­сии пра­во­вой ста­тус вы­ну­ж­ден­ных переселенцев оп­ре­де­ля­ет­ся За­ко­ном РФ «О вы­ну­ж­ден­ных пе­ре­се­лен­цах» (1993 год).

Вы­ну­ж­ден­ным переселенцем не мо­жет быть при­зна­но ли­цо: со­вер­шив­шее пре­сту­п­ле­ние про­тив ми­ра, че­ло­веч­но­сти или другое тяж­кое пре­сту­п­ле­ние ; не об­ра­тив­шее­ся без ува­жи­тель­ных при­чин с хо­да­тай­ст­вом о при­зна­нии его вы­ну­ж­ден­ным переселенцем в те­че­ние ус­та­нов­лен­но­го сро­ка; по­ки­нув­шее ме­сто жи­тель­ст­ва по эко­но­мическим при­чи­нам ли­бо вслед­ст­вие го­ло­да, эпи­де­мии или чрез­вы­чай­ных си­туа­ций при­род­но­го и тех­но­ген­но­го ха­рак­те­ра.

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