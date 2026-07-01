ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ АРТУРО

ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ АРТУРО - испанский писатель, член Испанской королевской академии.

В 1971-1994 годах во­енный ре­пор­тёр (Кипр, Ли­ван, Су­дан, Мо­зам­бик, Ан­го­ла и др.). Де­бю­ти­ро­вал как пи­са­тель ан­ти­во­ен­ным ро­ма­ном «Гу­сар» («El h ́usar», 1986 год; 2-я редакция 2004 года, русский перевод 2005 год), по­свя­щён­ным эпо­хе На­по­ле­о­на I . Ав­тор при­клю­ченческих ро­ма­нов «Учи­тель фех­то­ва­ния» («El maestro de esgrima», 1988 год, русский перевод 2002 года), «Фла­манд­ская дос­ка» («La tabla de Flandes», 1990 год, русский перевод 1997 года), «Клуб Дю­ма, или Тень Ри­ше­лье» («El club Dumas o La sombra de Ri­che­lieu», 1993 год; эк­ра­ни­зи­ро­ван Р. По­лан­скипод названием «Де­вя­тые вра­та», 1999 год; русский перевод 2002 год), «Ко­жа для ба­ра­ба­на» («La piel del tambor», 1995 год, русский перевод 2000 год), «Оса­да» («El asedio», 2010 год, русский перевод 2011 года) и др.; ро­ман­но­го цик­ла о ка­пи­тане Алат­ри­сте: «Ка­пи­тан Алат­ри­сте» («El capitán Alatriste», 1996 год, русский перевод 2004 года), «Зо­ло­то ко­ро­ля» («El oro del rey», 2000 год, русский перевод 2005 год), «Кор­са­ры Ле­ван­та» («Corsarios de Levante», 2006 год), «Мост убийц» («El puente de los asesi­nos», 2011 год) и др.

Вы­дер­жан­ная в ду­хе по­стмо­дер­низ­ма про­за Перес-Реверте по­строе­на на обыг­ры­ва­нии тра­ди­ций ис­то­рического ро­ма­на, де­тек­ти­ва, ме­ло­дра­мы. Вир­ту­оз­ное спле­те­ние вы­мыс­ла и ре­аль­но­сти, ин­тер­тек­сту­аль­ность, за­мы­сло­ва­тая ин­три­га, оби­лие ма­ло­из­ве­ст­ных под­роб­но­стей из ев­ропейской ис­то­рии обес­пе­чи­ли Перес-Реверте сла­ву од­но­го из наи­бо­лее ин­тел­лек­ту­аль­ных пред­ста­ви­те­лей современной западной мас­со­вой ли­те­ра­ту­ры.