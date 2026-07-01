ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ АРТУРО
ПЕРЕС-РЕВЕРТЕ АРТУРО - испанский писатель, член Испанской королевской академии.
В 1971-1994 годах военный репортёр (Кипр, Ливан, Судан, Мозамбик, Ангола и др.). Дебютировал как писатель антивоенным романом «Гусар» («El h ́usar», 1986 год; 2-я редакция 2004 года, русский перевод 2005 год), посвящённым эпохе Наполеона I. Автор приключенческих романов «Учитель фехтования» («El maestro de esgrima», 1988 год, русский перевод 2002 года), «Фламандская доска» («La tabla de Flandes», 1990 год, русский перевод 1997 года), «Клуб Дюма, или Тень Ришелье» («El club Dumas o La sombra de Richelieu», 1993 год; экранизирован Р. Поланскипод названием «Девятые врата», 1999 год; русский перевод 2002 год), «Кожа для барабана» («La piel del tambor», 1995 год, русский перевод 2000 год), «Осада» («El asedio», 2010 год, русский перевод 2011 года) и др.; романного цикла о капитане Алатристе: «Капитан Алатристе» («El capitán Alatriste», 1996 год, русский перевод 2004 года), «Золото короля» («El oro del rey», 2000 год, русский перевод 2005 год), «Корсары Леванта» («Corsarios de Levante», 2006 год), «Мост убийц» («El puente de los asesinos», 2011 год) и др.
Выдержанная в духе постмодернизма проза Перес-Реверте построена на обыгрывании традиций исторического романа, детектива, мелодрамы. Виртуозное сплетение вымысла и реальности, интертекстуальность, замысловатая интрига, обилие малоизвестных подробностей из европейской истории обеспечили Перес-Реверте славу одного из наиболее интеллектуальных представителей современной западной массовой литературы.