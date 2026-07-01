ПЕРЕС ХИМЕНЕС МАРКОС
ПЕРЕС ХИМЕНЕС МАРКОС - государственный, политический и военный деятель Венесуэлы, дивизионный генерал.
В 1934 году окончил Венесуэльскую военную школу, впоследствии продолжил учёбу в военной школе в Перу. 20 января 1944 года возглавил одно из управлений генштаба. Участвовал в свержении конституционного правительств И. Медины Ангариты в октябре 1945 года и Р. Гальегоса в ноябре 1948 года. В октябре 1945 - июле 1946 годов начальник генштаба армии, в июле 1946 - июне 1948 годов начальник генштаба всех родов войск; в июле 1946 - ноябре 1948 годов также временно исполнял обязанности министра обороны страны. В ноябре 1948 - декабре 1952 годов член правительственной военной хунты в должности министра обороны. С начала декабря 1952 года временный президент; 19 апреля 1953 года избран Национальной конституционной ассамблеей президентом страны на 5-летний срок.
Установил режим личной диктатуры. Способствовал усилению позиций американского капитала в экономике страны, прежде всего в нефтяном секторе. Пользовался поддержкой определённой части населения, главным образом благодаря созданию одного из крупнейших в Латинской Америке государственного сектора экономики. В декабре 1957 года по результатам референдума провозглашён президентом на 1958-1963 годы. В январе 1958 года под влиянием массового движения протеста, поддержанного армией, оставил свой пост и бежал в США. В 1963 году выдан венесуэльским властям и приговорён к тюремному заключению за растрату государственных средств.
После отбытия наказания избран в декабре 1968 года сенатором от созданной им в 1963 году партии Национально-гражданский крестовый поход (результаты выборов были аннулированы Верховным судом Венесуэлы). В 1973 году намеревался баллотироваться на пост президента, но был лишён этой возможности из-за внесённых в Конституцию поправок, запрещавших включение в список претендентов на президентский пост лиц, отбывавших более чем 3-летний срок заключения. После этого отошёл от политической деятельности и выехал в Испанию.