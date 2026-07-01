ПЕРЕС ХИМЕНЕС МАРКОС

ПЕРЕС ХИМЕНЕС МАРКОС - государственный, политический и военный деятель Венесуэлы, дивизионный генерал.

В 1934 году окон­чил Ве­не­су­эльскую во­енную шко­лу, впо­след­ст­вии про­дол­жил учё­бу в во­енной шко­ле в Пе­ру. 20 января 1944 года воз­гла­вил од­но из управ­ле­ний ген­шта­ба. Уча­ст­во­вал в свер­же­нии кон­сти­туционного пра­ви­тельств И. Ме­ди­ны Ан­га­ри­ты в октябре 1945 года и Р. Галь­е­го­са в но­ябре 1948 года. В октябре 1945 - ию­ле 1946 годов начальник ген­шта­ба ар­мии, в ию­ле 1946 - ию­не 1948 годов начальник ген­шта­ба всех ро­дов войск; в ию­ле 1946 - но­ябре 1948 годов так­же вре­мен­но ис­пол­нял обя­зан­но­сти министра обо­ро­ны стра­ны. В но­ябре 1948 - декабре 1952 годов член пра­ви­тельственной во­енной хун­ты в долж­но­сти министра обо­ро­ны. С на­ча­ла декабря 1952 года временный пре­зи­дент; 19 апреля 1953 года из­бран Национальной кон­сти­туционной ас­самб­ле­ей пре­зи­ден­том стра­ны на 5-лет­ний срок.

Ус­та­но­вил ре­жим лич­ной дик­та­ту­ры . Спо­соб­ст­во­вал уси­ле­нию по­зи­ций американского ка­пи­та­ла в эко­но­ми­ке стра­ны, пре­ж­де все­го в неф­тя­ном сек­то­ре. Поль­зо­вал­ся под­держ­кой оп­ре­де­лён­ной час­ти на­се­ле­ния, главным образом бла­го­да­ря соз­да­нию од­но­го из круп­ней­ших в Латинской Аме­ри­ке государственного сек­то­ра эко­но­ми­ки. В декабре 1957 года по ре­зуль­та­там ре­фе­рен­ду­ма про­воз­гла­шён пре­зи­ден­том на 1958-1963 годы. В январе 1958 года под влия­ни­ем мас­со­во­го дви­же­ния про­тес­та, под­дер­жан­но­го ар­ми­ей, ос­та­вил свой пост и бе­жал в США. В 1963 году вы­дан ве­не­су­эльским вла­стям и при­го­во­рён к тю­рем­но­му за­клю­че­нию за рас­тра­ту государственных средств.

По­сле от­бы­тия на­ка­за­ния из­бран в декабре 1968 года се­на­тором от соз­дан­ной им в 1963 году пар­тии Национально-гражданский кре­сто­вый по­ход (ре­зуль­та­ты вы­бо­ров бы­ли ан­ну­ли­ро­ва­ны Вер­хов­ным су­дом Ве­не­су­элы). В 1973 году на­ме­ре­вал­ся бал­ло­ти­ро­вать­ся на пост пре­зи­ден­та, но был ли­шён этой воз­мож­но­сти из-за вне­сён­ных в Кон­сти­ту­цию по­пра­вок, за­пре­щав­ших вклю­че­ние в спи­сок пре­тен­ден­тов на пре­зи­дент­ский пост лиц, от­бы­вав­ших бо­лее чем 3-лет­ний срок за­клю­че­ния. По­сле это­го ото­шёл от по­ли­тической дея­тель­но­сти и вы­ехал в Ис­па­нию.